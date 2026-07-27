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പിന്നിട്ടത് 85 വർഷങ്ങൾ: വാർഷിക സമ്മാനം ജീപ്പ് മെറിഡിയന്റെ എഐ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റുള്ള 85 ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ എസ്യുവികൾ
അഞ്ച് പെയിന്റ് ഫിനിഷുകളിൽ ജീപ്പ് മെറിഡിയന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പ് ലഭ്യമാവും. 85 വർഷത്തെ സേവനങ്ങളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ആനിവേഴ്സറി പതിപ്പിന്റെ 85 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളൂ.
Published : July 27, 2026 at 1:41 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയം ത്രീ-റോ എസ്യുവി വിപണിയിലെ ജീപ്പിന്റെ പ്രമുഖ മോഡലാണ് ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ. മികച്ച ഓഫ്-റോഡ് ശേഷിയും പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളും അടങ്ങുന്ന വാഹനത്തിന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജീപ്പ് ഇന്ത്യ. ബ്രാൻഡിന്റെ 85-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ ആനിവേഴ്സറി പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്.
ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ എസ്യുവി ആണിത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം വെറും 85 യൂണിറ്റുകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 36.05 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജീപ്പ് മെറിഡിയന്റെ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് ഓവർലോഡ് വേരിയന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് പുതിയ ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ.
ഇതിന് വില വർധനവൊന്നും ഇല്ലെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ആനിവേഴ്സറി എഡിഷനൊപ്പം കമ്പനി സ്റ്റെല്ലാന്റ്സിന്റെ ഇൻ-കാർ വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റ്, CARA AI എന്നിവയും മെറിഡിയൻ ശ്രേണിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ 85-ാം വാർഷിക പതിപ്പ്: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ചില കോസ്മെറ്റിക് മാറ്റങ്ങൾ പ്രത്യേക പതിപ്പിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കാറിന്റെ മുൻവശത്തെ വാതിലുകളിലും ടെയിൽഗേറ്റിലും വീൽ സെന്റർ ക്യാപ്പുകളിലും '85-ാം വാർഷിക' ഡെക്കലുകൾ ഉണ്ട്. ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. വെള്ള, മെറ്റാലിക് ഗ്രീൻ, ചുവപ്പ്, ഗ്രിജിയോ മഗ്നീഷ്യോ, കറുപ്പ് എന്നീ പെയിന്റ് ഫിനിഷുകളിൽ ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് ലഭ്യമാണ്.
ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ 85-ാം വാർഷിക പതിപ്പ്: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ, ഫീച്ചറുകൾ
ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ 85-ാം വാർഷിക പതിപ്പിന്റെ ഇന്റീരിയർ പൂർണ്ണമായും കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ക്യാബിൻ തീമിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡാഷ്ബോർഡിൽ മായൻ ഗോൾഡ് ട്രിം, കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിലിങ്, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ് എന്നിവ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. '85-ാം വാർഷിക AXS പാക്കേജ്' എന്ന പേരിൽ ഓപ്ഷണൽ ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്ന ഒരു പാക്കേജും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇതിൽ കാർപെറ്റ് ചെയ്ത ഫ്ലോർ മാറ്റുകൾ, ആനിവേഴ്സറി ഡെക്കൽ കിറ്റ്, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ് പാക്കേജ്, പനോരമിക് സൺറൂഫ് ഇല്യൂമിനേഷൻ തുടങ്ങിയ ആക്സസറികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്റലിജന്റ് ഇൻ-കാർ വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റായ CARA AI ഇതിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ സിട്രോൺ ബസാൾട്ടിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച സ്റ്റെല്ലാന്റിസിന്റെ വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ ഉൾപ്പെടെ 52 ഭാഷകളിൽ വോയ്സ് കമാൻഡുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
സ്വാഭാവിക വോയ്സ് കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, യാത്രക്കാർക്ക് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സ്ക്രീനിൽ തൊടാതെ തന്നെ നാവിഗേഷൻ, കാലാവസ്ഥ, സംഗീതം, ഫോൺ കോളുകൾ, റിമൈൻഡറുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ആക്റ്റിവിറ്റികൾ എന്നിവ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ 85-ാം വാർഷിക പതിപ്പ്: എഞ്ചിൻ
ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ 85-ാം വാർഷിക പതിപ്പിന്റെ എഞ്ചിൻ യാന്ത്രികമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. 168 bhp പവറും 350 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 2.0 ലിറ്റർ ടർബോ-ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. ഈ എഞ്ചിൻ 9-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
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