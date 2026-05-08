ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ തെരയുന്നവർക്കായി ഐടെലിന്റെ പുതിയ ഫോൺ: വില 10,399 രൂപ
ഒറ്റച്ചാർജിൽ 46 ദിവസം വരെ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ സമയം, 30 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക്, 28 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ടോക്ക് ടൈം എന്നിവ നൽകുന്ന 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിലുള്ളത്.
Published : May 8, 2026 at 5:10 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഐടെലിന്റെ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കി. 'ഐടെൽ സെനോ 200' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. ഈ വർഷം ആദ്യം കമ്പനി സെനോ 100 മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സെനോ 200 മോഡലുമായെത്തുന്നത്.
ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. അതേസമയം മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. 13 എംപി സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റവുമായി വരുന്ന ഫോണിൽ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിനുള്ളിൽ എൽഇഡി ഫ്ലാഷും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മാത്രമല്ല, ഒരു തവണ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്താൽ 30 മണിക്കൂറിലധികം മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക് നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന 5,000mAh ബാറ്ററിയും ഈ ഫോണിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഐടെൽ സെനോ 200ന് കരുത്തേകുന്നത് ഒക്ടാ കോർ യൂണിസോക്ക് ചിപ്സെറ്റാണ്. പുതിയ ഫോണിന്റെ വിലയും ലഭ്യതയും സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
ഐടെൽ സെനോ 200: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
4 ജിബി റാമും 128 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ ഐടെൽ സെനോ 200 ലഭ്യമാവൂ. ഈ വേരിയന്റിന് 10,399 രൂപയാണ് വില. ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനായിരിക്കും ഐടെലിന്റെ പുതിയ ഫോൺ. ആമസോൺ വഴി വാങ്ങുന്നവർക്ക് 549 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസോടെ വില കുറച്ച് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. കോമറ്റ് ഓറഞ്ച്, മീറ്റിയോർ ടൈറ്റാനിയം, നൈറ്റ്ലി ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഐടെൽ സെനോ 200 ലഭ്യമാണ്.
ഐടെൽ സെനോ 200: ഫീച്ചറുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 15 (ഗോ എഡിഷൻ) ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് ഐടെൽ സെനോ 200. 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും, 240Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റും,260 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയും, 590 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും 83.5 ശതമാനം NTSC കളർ ഗാമട്ടും ഉള്ള 6.75 ഇഞ്ച് HD+ (720 x 1,600 പിക്സലുകൾ) IPS LCD ടച്ച്സ്ക്രീൻ ആണ് ഐടെൽ സെനോ 200ൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP65 റേറ്റിങാണ് ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. MIL-STD-810H സർട്ടിഫിക്കേഷനും Itel Zeno 200 നൽകുന്നുവെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 12nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ഒക്ടാ കോർ യൂണിസോക്ക് T7250 ചിപ്സെറ്റാണ് ഐടെലിന്റെ പുതിയ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് SoC 1.8GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഫേസ് അൺലോക്ക് പിന്തുണയും സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനറും പുതിയ ഫോണിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
f/1.85 അപ്പേർച്ചറുള്ള ഒരു 13 എംപി സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറ മാത്രമാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്. അത് ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസറുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 5 എംപി ഫ്രണ്ട്-ഫേസിങ് ക്യാമറയും ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണിലുണ്ട്. 1080p/30 fps വരെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ ഐടെൽ സെനോ 200ൽ കഴിയും.
15W വയേർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് Itel Zeno 200-ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 46 ദിവസം വരെ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ സമയം, 30 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക്, 28 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ടോക്ക് ടൈം എന്നിവ നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 4G LTE, ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത്, അൾട്രാലിങ്ക്, കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണയും ഈ ഫോണിലുണ്ട്. Itel Zeno 200ന് ഏകദേശം 185 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.
