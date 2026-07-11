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ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി ഐടെൽ: ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?
ഐടെൽ സെനോ 100 പ്രോ ജൂലൈ 16ന് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ആമസോണിലെ പ്രത്യേക മൈക്രോസൈറ്റ് സൂചന നൽകുന്നത്. അതേസമയം സെനോ 100 ലൈറ്റ് ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ടീസർ വ്യക്തമാക്കുന്നുള്ളൂ.
Published : July 11, 2026 at 5:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണി വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഐടെൽ. കമ്പനിയുടെ സെനോ 100 പ്രോ, സെനോ 100 ലൈറ്റ് എന്നീ രണ്ട് പുതിയ ഫോണുകളാണ് രാജ്യത്ത് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റുകൾ വഴി പുറത്തുവിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
മൈക്രോസൈറ്റ് പുതിയ ഫോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. രണ്ട് മോഡലുകളും മികച്ച ഈട് നിൽക്കുന്നവയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഐടെൽ സെനോ 100 പ്രോ ചൂട്, വീഴ്ച എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്. അതേസമയം ലൈറ്റ് വേരിയന്റിൽ മിലിറ്ററി-ഗ്രേഡ് സംരക്ഷണവും ഉണ്ടെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. രണ്ട് ഫോണുകളിലും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ഐടെൽ സെനോ 100 പ്രോ, സെനോ 100 ലൈറ്റ്: ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?
ആമസോണിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകൾക്കായി പ്രത്യേക ലാൻഡിങ് പേജ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ ആമസോണിലൂടെയാണ് വിൽക്കുകയെന്ന് ഇത് സൂചന നൽകുന്നു. ഈ പേജിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഐടെൽ സെനോ 100 പ്രോ ജൂലൈ 16ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
അതേസമയം ലൈറ്റ് മോഡലിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി മൈക്രോസൈറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ടീസർ പേജിൽ ഐടെൽ സെനോ 100 ലൈറ്റ് ഉടൻ വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. ലോഞ്ച് തീയതി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ലൈറ്റ് മോഡൽ പ്രോ മോഡലിനൊപ്പം അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഐടെൽ സെനോ 100 പ്രോ, സെനോ 100 ലൈറ്റ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
ഐടെൽ സെനോ 100 പ്രോയ്ക്ക് MIL-STD 810H മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതായി ആമസോണിലെ മൈക്രോസൈറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ചൂട്, വീഴ്ച പ്രതിരോധം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുമെന്ന് മൈക്രോസൈറ്റ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
ഫോണിന്റെ"പോയിന്റ് ആൻഡ് ടാപ്പ് കൺട്രോൾ കണക്റ്റിവിറ്റി" സവിശേഷതയെക്കുറിച്ചും സൂചന നൽകുന്നു. ഇതിൽ ഒരു സംയോജിത IR ബ്ലാസ്റ്റർ ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ടിവി, എസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങളുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യാനും നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും.
ടീസർ ചിത്രം ഒരു ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം ലഭിക്കുമെന്നും സൂചന നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഏതൊക്കെ സെൻസറുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന കൃത്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ രഹസ്യമായി തുടരുന്നു.
അതേസമയം ഐടെൽ സെനോ 100 ലൈറ്റിന്റെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ മൈക്രോസൈറ്റ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.6 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും. DTS- പിന്തുണയുള്ള സ്പീക്കറുകളും MIL-STD മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷനുമാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. 5,000mAh ബാറ്ററിയും മൈക്രോസൈറ്റിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേരിലെ 'Lite' എന്ന വാചകം ഐടെൽ സെനോ 100 ലൈറ്റിന് പ്രോ മോഡലിനും താഴെയായിരിക്കും സ്ഥാനം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും വില, ചിപ്സെറ്റ്, ക്യാമറ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലോഞ്ചിനോട് അടുക്കുമ്പോഴോ, ലോഞ്ച് സമയത്തോ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തൂ.
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