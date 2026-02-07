ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വില 8,000 രൂപയിൽ താഴെ: മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഐടെൽ എ100 ഉടൻ പുറത്തിറക്കും

മിലിറ്ററി ഗ്രേഡ് ഈട്, 5000mAh ബാറ്ററി, 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, അൾട്രാലിങ്ക് ഫീച്ചർ എന്നിവയാണ് ഐടെൽ എ100ലെ സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകൾ. 8,000 രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കും ഇതിന്‍റെ വില. മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും.

ITEL A100 SPECIFICATIONS ITEL A100 DESIGN ITEL A100 PRICE ITEL A100 TEASER
Itel A100 confirmed to launch in India (Image credit: X/@itel India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 7, 2026 at 1:07 PM IST

ഹൈദരാബാദ്‌: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എ-സീരിസിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി ഐടെൽ. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ടീസറുകൾ ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 6) കമ്പനി പങ്കിട്ടിരുന്നു. ഐടെൽ എ100ന്‍റെ ഡിസൈനും കളർ ഓപ്ഷനുകളും മറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ടീസറുകൾ.

മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. അൾട്രാലിങ്ക് സവിശേഷതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഐടെൽ എ100. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഐടെൽ എ90ന്‍റെ പിൻഗാമിയായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ഐടെൽ എ100. ഇത് ഒരു ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഐടെൽ എ100ന്‍റെ ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

ഐടെൽ എ100: ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ
ഐടെലിന്‍റെ മാതൃകമ്പനിയായ ട്രാൻസ്ഷൻ ഹോൾഡിങ്‌സ് ഒരു എക്‌സ്‌ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഐടെൽ എ100 ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നത് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇത് വൈകാതെ എത്തുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഔദ്യോഗിക ടീസറുകൾ ഐടെൽ എ100ന്‍റെ ഡിസൈൻ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. പ്യുവർ ബ്ലാക്ക്, സിൽക്ക് ഗ്രീൻ, ടൈറ്റാനിയം ഗോൾഡ് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാകുമെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീസറിൽ കാണുന്നത് പ്രകാരം പരന്ന ഫ്രെയിമും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള വശങ്ങളുമുള്ള ഒരു ഫോണാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്.

ഇതിന് മാറ്റ് ഫിനിഷുള്ളതായി തോന്നും. പിൻവശത്ത് ഒരു squircle ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. ഇതിന് വൺപ്ലസ് 13എസ്, ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 9 പ്രോ ഫോൾഡ് എന്നിവയിൽ കാണുന്ന പിൻ ക്യാമറ ലേഔട്ടിനോട് സാമ്യതയുണ്ട്. ക്യാമറ ഐലൻഡിൽ രണ്ട് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ കട്ടൗട്ടുകളും ഒരു LED ഫ്ലാഷും ഉണ്ട്. കൂടാതെ, ഒരു ചെറിയ ഐടെൽ ലോഗോ പിൻ പാനലിൽ മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം.

പുതിയ ഫോണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റും ഐടെൽ വെബ്‌സൈറ്റിൽ കാണാം. മിലിറ്ററി ഗ്രേഡ് ഈട്, 5,000mAh ബാറ്ററി എന്നീ ഫീച്ചറുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഉണ്ടാവുക. 8,000 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ഏറ്റവും ഈടുനിൽക്കുന്ന സ്മാർട്ട്‌ഫോണാണ് ഐടെൽ A100 എന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

സെല്ലുലാർ കണക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വോയ്‌സ് കോളുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അൾട്രാലിങ്ക് സവിശേഷത വരാനിരിക്കുന്ന ഐടെൽ എ100ൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും ഇത് ചില ഫോണുകളിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ. 8,000 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിന്‍റെ വില.

ഈ വില വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ഏറ്റവും ഈടുനിൽക്കുന്ന സ്മാർട്ട്‌ഫോണാണ് ഐടെൽ A100 എന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ബിൽറ്റ്-ഇൻ IR ബ്ലാസ്റ്റർ വഴി വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഐടെൽ എ90ന് പിൻഗാമിയാകുമോ?
കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ ഐടെൽ എ90ന് 6,499 രൂപയായിരുന്നു വില. വരാനിരിക്കുന്ന ഐടെൽ A100 ഇതിന്‍റെ പിൻഗാമിയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. യൂണിസോക്ക് T7100 ചിപ്‌സെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐടെൽ എ90ന് ഡൈനാമിക് ബാർ സവിശേഷതയുള്ള 6.6 ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീനും, 5000mAh ബാറ്ററിയും, 13 മെഗാപിക്സൽ പ്രധാന പിൻ ക്യാമറ സെൻസറും ഉണ്ട്.

