വില 6799 രൂപ, 100 ദിവസം വരെ സൗജന്യ സ്‌ക്രീൻ റീപ്ലേസ്‌മെന്‍റും: ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്‌ലി സെഗ്‌മെന്‍റിലേക്ക് ഐടെലിന്‍റെ പുതിയ ഫോൺ

8 എംപി ക്യാമറ, 5000mAh ബാറ്ററി, UniSoc T7100 ചിപ്‌സെറ്റ് എന്നിങ്ങനെ നീളുന്ന പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിലെ ഫീച്ചരുകളുടെ നിര. ഐടെൽ എ100ന്‍റെ വിലയും സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

Itel A100 4G Launched in India (Image credit: X/@Itel India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 10, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്‌: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എ-സീരിസിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കി ഐടെൽ. വൺപ്ലസ് 13എസ് മോഡലിനോട് സാമ്യമുള്ള ഡിസൈനിൽ 'ഐടെൽ എ100 4G' ആണ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. MIL-STD-810H സർട്ടിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ ഈ ഫോണിൽ മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

4GB വരെ റാമുള്ള UniSoc T7100 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത്. 8 എംപി ക്യാമറ, 5000mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഫോണിലുണ്ട്. 6,799 രൂപ പ്രാരംഭവിലയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഫോൺ ബജറ്റ്‌ ഫ്രണ്ട്‌ലി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ തെരയുന്നവർക്ക് ഒരു മികച്ച ഓപ്‌ഷനായിരിക്കും. പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് പ്രധാന ഫീച്ചറുകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം.

ഐടെൽ എ100 4G: വില, ലഭ്യത
ഐടെൽ എ100 4Gയുടെ 3GB റാമും 64GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്‍റിന് 6,799 രൂപയാണ് വില. ഇതിന്‍റെ 4GB റാമും 64GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്‍റിന് 7,499 രൂപയാണ് വില. സിൽക്ക് ഗ്രീൻ, പ്യുവർ ബ്ലാക്ക്, ടൈറ്റാനിയം ഗോൾഡ് എന്നീ കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും.

ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴി പുതിയ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. 100 ദിവസം വരെ സൗജന്യ സ്‌ക്രീൻ റീപ്ലേസ്‌മെന്‍റും കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Itel A100 4G (Image credit: X/@Itel India)

ഐടെൽ എ100 4G: സവിശേഷതകൾ

  1. ഡിസ്‌പ്ലേ: 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 269PPI പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി, 180Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ് എന്നിവയുള്ള 6.6-ഇഞ്ച് (720 x 1,612 പിക്‌സൽ) HD+ IPS LCD സ്‌ക്രീനാണ് ഇതിനുള്ളത്.
  2. പ്രൊസസർ: 4GB വരെ റാമും 64GB വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒക്ടാ-കോർ UniSoC T7100 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 8GB വരെ വെർച്വൽ റാം വിപുലീകരണവും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
  3. ക്യാമറ: LED ഫ്ലാഷോടുകൂടിയ 8 എംപി പിൻ ക്യാമറയും 5 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുമാണ് ഇതിലുള്ളത്.
  4. ബാറ്ററി, ചാർജിങ്: 10W വയർഡ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഐടെൽ എ100 4G ഫോണിലുള്ളത്.
  5. കണക്റ്റിവിറ്റി: 4G LTE, ബ്ലൂടൂത്ത്, വൈ-ഫൈ, GPS, 3.5mm ഹെഡ്‌ഫോൺ ജാക്ക്, ഒരു IR ബ്ലാസ്റ്റർ, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവയാണ് ഹാൻഡ്‌സെറ്റിലെ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ.
Itel A100 4G (Image credit: X/@Itel India)

മറ്റ് സവിശേഷതകൾ: ഡ്യുവൽ നാനോ സിം പിന്തുണയോടെയാണ് ഐടെൽ എ100 4G വരുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഐടെൽ OS 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. നെറ്റ്‌വർക്ക് കവറേജ് ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ മറ്റ് ഐടെൽ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് കോളുകൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു അൾട്രാലിങ്ക് സവിശേഷത ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിൽ IPX4 സ്പ്ലാഷ് റെസിസ്റ്റൻസും MIL-STD-810H മിലിട്ടറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷനുമുണ്ട്.


