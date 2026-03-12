ETV Bharat / automobile-and-gadgets
7200mAh ബാറ്ററി, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണ: iQOO Z11x 5G ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ; വിലയും ഓഫറുകളും
മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 ടർബോ ചിപ്സെറ്റ്, 7200mAh ബാറ്ററി, 44W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, 50 എംപി ക്യാമറ, മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ, രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവയാണ് പുതിയ iQOO ഫോണിന്റെ സവിശേഷതകൾ.
Published : March 12, 2026 at 1:17 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായ iQOO തങ്ങളുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. iQOO Z11x 5G എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഫോൺ കമ്പനിയുടെ Z11 നിരയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്. പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഒരു ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകും. മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലും ആണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക.
4nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 ടർബോ ചിപ്സെറ്റ് പുതിയ iQOO Z11x 5G ഫോണിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. 7,200mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. 44W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും ഇതിലുണ്ട്. 50 മെഗാപിക്സൽ മെയിൻ ഷൂട്ടർ നയിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റും ഇതിലുണ്ട്. വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
iQOO Z11x 5G: വില, ലഭ്യത
iQOO Z11x 5G യുടെ 6GB + 128GB വേരിയന്റിന് 18,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വില. അതേസമയം, 8GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള വേരിയന്റിന് 20,999 രൂപയാണ് വില. 8GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ടോപ്പ് വേരിയന്റിന് 22,999 രൂപ വിലവരും. ആക്സിസ് ബാങ്ക്, എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 2,000 രൂപ വരെ തൽക്ഷണ കിഴിവ് ലഭിക്കും. മാർച്ച് 16ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ആമസോൺ വഴി ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. പ്രിസ്മാറ്റിക് ഗ്രീൻ, ടൈറ്റൻ ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിൽ iQOO Z11x 5G ലഭ്യമാണ്.
iQOO Z11x 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
വിവോയുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം ഹാൻഡ്സെറ്റാണ് ഐക്യുഒ ഇസഡ് 11x 5ജി. ഇതിന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും നാല് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും കമ്പനി നൽകും. 6.76 ഇഞ്ച് (1,080x2,344 പിക്സൽ) എൽസിഡി സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ ഡിസ്പ്ലേ 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 382 പിപിഐ പിക്സൽ സാന്ദ്രത, 1,200 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 83 ശതമാനം എൻടിഎസ്സി കളർ ഗാമട്ട് എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കായി iQOO Z11x 5G ഫോണിന് IP68, IP69+ റേറ്റിങുകൾ ലഭിക്കും.
4nm ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 ടർബോ ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. SoC-യിൽ നാല് പെർഫോമൻസ് കോറുകൾ ഉണ്ട്. ഇത് 2.6GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡും 2.0GHz-ൽ ക്ലോക്ക് ചെയ്ത നാല് എഫിഷ്യൻസി കോറുകളും നൽകുന്നു.
iQOO Z11x 5G-യിൽ 8GB വരെ LPDDR4x റാമും 256GB വരെ UFS 3.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഉണ്ട്. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനറും ഇതിലുണ്ട്. ഒപ്റ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, iQOO Z11x 5G-യിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. f/2.45 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50-മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ, 2-മെഗാപിക്സൽ ബൊക്കെ ക്യാമറയുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 32-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
44W വയേർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള 7,200mAh ബാറ്ററിയാണ് iQOO Z11x 5G-യിൽ ഉള്ളത്. 5G, 4G LTE, ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് Wi-Fi, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, GPS, BeiDou, GLONASS, ഗലീലിയോ, QZSS എന്നീ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ ആക്സിലറോമീറ്റർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഇ-കോമ്പസ്, പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, ഗൈറോസ്കോപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന് ഏകദേശം 219 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.
