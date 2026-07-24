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വില 20,000 രൂപയിൽ താഴെ: 6,500mAh ബാറ്ററിയും 50 എംപി ക്യാമറയുമായി 'iQOO Z11 ലൈറ്റ്' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

44W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററി, 6.74 ഇഞ്ച് HD+ LCD സ്‌ക്രീൻ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റ്, 50എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറ, IP65 റേറ്റിങ് എന്നിവയാണ് iQOO Z11 ലൈറ്റിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

IQOO Z11 LITE PRICE IQOO Z11 LITE FEATURES IQOO Z11 LITE BATTERY IQOO Z11 LITE CAMERA
iQOO Z11 Lite Launched in India With 50-Megapixel Camera, 6,500mAh Battery (Image credit: iQOO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 12:54 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ സബ് ബ്രാൻഡ് ആയ iQOO ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കി. Z11 സീരീസിലെത്തുന്ന പുതിയ ഫോണിന് 'iQOO Z11 ലൈറ്റ്' എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 20,000 രൂപയിൽ താഴെയാണ് വില വരുന്നത്. ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6000 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റാണ് iQOO Z11 ലൈറ്റിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.

44W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററി, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,200 നിറ്റ്‌സ് വരെ ഉയർന്ന ബ്രൈറ്റ്‌നസ് മോഡും ഉള്ള 6.74 ഇഞ്ച് HD+ LCD സ്‌ക്രീൻ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റ്, 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറ, 5 എംപി സെൽഫി ക്യാമറ IP65 റേറ്റിങ് എന്നിവയാണ് iQOO Z11 ലൈറ്റിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. വിലയും സവിശേഷതയും പരിശോധിക്കാം.

iQOO Z11 ലൈറ്റ്: വില, ലഭ്യത

iQOO Z11 ലൈറ്റിന്‍റെ 4 ജിബി + 128 ജിബി വേരിയന്‍റിന് 19,499 രൂപയും 6 ജിബി + 128 ജിബി മോഡലിന് 21,499 രൂപയും, 6 ജിബി + 256 ജിബി ഓപ്ഷന് 24,499 രൂപയുമാണ് വില. ലോഞ്ച് ഓഫറുകൾക്ക് ശേഷം ഇവയുടെ വില യഥാക്രമം 17,999 രൂപ, 19,999 രൂപ, 22,999 രൂപ എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും. തിരഞ്ഞെടുത്ത ആക്സിസ് ബാങ്ക്, എസ്ബിഐ കാർഡ് ഇടപാടുകൾക്ക് 1,500 രൂപ തൽക്ഷണ കിഴിവും മൂന്ന് മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐയും ലോഞ്ച് ഓഫറായി നൽകും.

IQOO Z11 LITE PRICE IQOO Z11 LITE FEATURES IQOO Z11 LITE BATTERY IQOO Z11 LITE CAMERA
iQOO Z11 Lite (Image credit: iQOO)

ജൂലൈ 30ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. iQOO ഇ-സ്റ്റോർ, ആമസോൺ, വിവോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റോറുകൾ, തിരഞ്ഞെടുത്ത റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എന്നിവ വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുക. മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലൂ, സോളാർ ഫ്ലെയിം കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ പുതിയ ഫോൺ ലഭ്യമാവും.

iQOO Z11 ലൈറ്റ്: വില
സ്റ്റോറേജ്യഥാർത്ഥ വിലഓഫർ വില
4GB+128 GB19,499 രൂപ17,999 രൂപ
6GB+128 GB21,499 രൂപ19,999 രൂപ
6GB+256 GB24,499 രൂപ22,999 രൂപ

iQOO Z11 ലൈറ്റ്: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

1,600 x 720 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള 6.74 ഇഞ്ച് HD LCD പാനലാണ് iQOO Z11 ലൈറ്റിലുള്ളത്. ഇത് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 1200 nits വരെ ഉയർന്ന ബ്രൈറ്റ്നസ് മോഡ്, TÜV റൈൻലാൻഡ് ലോ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ്. 6GB വരെ LPDDR4X റാമും 256GB വരെ UFS 2.2 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ള 6nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 SoC ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. 6GB വരെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റാമും മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് വഴി 2TB വരെ വികസിപ്പിക്കാവുന്ന സ്റ്റോറേജും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS 6 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. 0.08-മെഗാപിക്സൽ സെക്കൻഡറി സെൻസറുമായി ജോടിയാക്കിയ 50-മെഗാപിക്സൽ സോണി IMX852 പ്രൈമറി ക്യാമറയും 5 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്. നൈറ്റ് മോഡ്, പോർട്രെയ്റ്റ്, പനോരമ, ഡോക്യുമെന്‍റ്‌സ് , ടൈം-ലാപ്‌സ്, സ്ലോ മോഷൻ, 50 എംപി മോഡ് എന്നിവ ക്യാമറ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

44W ഫ്ലാഷ് ചാർജ്, റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങ് എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന 6,500mAh ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. 5G, ഡ്യുവൽ നാനോ സിം സപ്പോർട്ട്, ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, GPS, USB ടൈപ്പ്-C, OTG ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളും ഇതിലുണ്ട്. സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സുരക്ഷാ ഫീച്ചറായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഫോണിന് IP65 റേറ്റിങും, കൂടാതെ സ്വിസ് എസ്‌ജി‌എസ് ഫൈവ്-സ്റ്റാർ ഡ്രോപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി, എയർസ്പ്രിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേസ് എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്.

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