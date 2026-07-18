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വില 20000 രൂപയിൽ താഴെ, പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി iQOO: ലോഞ്ച് അടുത്ത ആഴ്ച
ലോഞ്ച് അടുത്ത ആഴ്ച ലോഞ്ച് ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് iQOO Z11 ലൈറ്റിന്റെ വില ശ്രേണി, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ലോഞ്ച് ജൂലൈ 24ന്.
Published : July 18, 2026 at 11:08 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ സബ് ബ്രാൻഡ് ആയ iQOO ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച iQOO Z11 ലൈറ്റ് രാജ്യത്ത് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Z11 സീരീസിലെ പുതിയ ഫോണിന്റെ ഡിസൈനും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ലോഞ്ചിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് iQOO Z11 ലൈറ്റിന്റെ വില ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വരുമെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വാരനിരിക്കുന്നത് ഒരു മിഡ്-റേഞ്ച് ഫോണായിരിക്കും. കൂടാതെ പുതിയ ഫോണിനായി ആരംഭിച്ച സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് അതിന്റെ ബാറ്ററി, ചാർജിങ് പിന്തുണ, ക്യാമറ കോൺഫിഗറേഷൻ, ഡിസ്പ്ലേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6000 സീരീസ് ചിപ്സെറ്റാണ് iQOO Z11 ലൈറ്റിന് കരുത്ത് പകരുന്നതെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. iQOO Z11 ലൈറ്റിന്റെ വില റേഞ്ച് എത്രയെന്നും കമ്പനി പുറത്തുവിട്ട പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
iQOO Z11 ലൈറ്റ്: ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച്, വില ശ്രേണി
2026 ജൂലൈ 24ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കാണ് iQOO Z11 ലൈറ്റ് പുറത്തിറക്കുക. ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ വില 20,000 രൂപയിൽ താഴെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂല്യ കേന്ദ്രീകൃത ഫോണായിരിക്കാം ഇത്. മെമ്മറി ക്ഷാമം സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചത് iQOO Z11 ലൈറ്റിനെയും ബാധിച്ചേക്കാം.
ആമസോൺ വഴിയാകും പുതിയ ഫോൺ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലൂ, സോളാർ ഫ്ലെയിം കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും.
No stutters. No slowdowns. Just smooth performance. ⚡— iQOO India (@IqooInd) July 12, 2026
Meet the all-new iQOO Z11 Lite—built to keep up with every scroll, stream, and game, powered by the MediaTek Dimensity 6300.
Launching 24th July.#iQOO #iQOOZ11Lite #AmazonSpecials #Performance
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iQOO Z11 ലൈറ്റ്: പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
പുതിയ ഫോണിൽ 6,500mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഇത് ഒറ്റ ചാർജിൽ 20 മണിക്കൂർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗവും 80 മണിക്കൂർ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്കും നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. 44W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയോടെയാകും QOO Z11 ലൈറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുക.
10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 8 മണിക്കൂർ കോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ 7.2 മണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 5 വർഷത്തെ ഉപയോഗത്തിനുശേഷവും ബാറ്ററി യഥാർത്ഥ ശേഷിയുടെ 80 ശതമാനം നിലനിർത്തുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. വയർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിങും ബൈപാസ് ചാർജിങ് 2.0 ഉം ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കും. MID-STD-810H മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ഫോണിന് ഈട് നിൽക്കുന്ന ഡിസൈനും ലഭിക്കും.
Power that keeps up with your day and your next one too. ⚡🔋— iQOO India (@IqooInd) July 14, 2026
With a 6500mAh battery, 5 Years of Battery Health, and smart battery-saving features, the iQOO Z11 Lite is built to stay reliable, charge after charge.
Whether you're scrolling, calling or just getting through a… pic.twitter.com/BQDCj4PYHV
പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP65 റേറ്റിങ് ലഭിക്കും. 6GB റാമും 256GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫോൺ, രണ്ട് വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റുകളും നാല് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും നൽകും.
120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,200 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും നൽകുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോണി സെൻസറുള്ള 50 എംപി മെയിൻ ഷൂട്ടർ നയിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റും ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6000 സീരീസ് ചിപ്സെറ്റാണ് iQOO Z11 ലൈറ്റിന് കരുത്ത് പകരുക. ഇത് അൻടുടു ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഫോൺ 5,79,000-ത്തിലധികം പോയിന്റുകൾ നേടിയതായി കമ്പനി പറയുന്നു.
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