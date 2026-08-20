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3D കർവ്ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ, 50 എംപി ക്യാമറ: മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7500 ടർബോ ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിൽ iQOO Z11

6.83 ഇഞ്ച് 1.5K കർവ്ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ, 50എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറ, 44W ഫ്ലാഷ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള 7,050mAh ബാറ്ററി, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7500 ടർബോ ചിപ്‌സെറ്റ് എന്നിവയാണ് പുതിയ ഫോണിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

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iQOO Z11 Launched in India With Dimensity 7500 Turbo Chip (Image credit: X/@iQOO India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 1:49 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായ iQOO ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കി. iQOO Z11 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുന്ന കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോൺ. അഞ്ച് മാസം മുമ്പാണ് ചൈനയിൽ ഈ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. Z11x 5G, Z11 ലൈറ്റ് എന്നീ മോഡലുകളടങ്ങുന്ന ലൈനപ്പിൽ പുതിയ ഫോണും ചേരും.

മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7500 ടർബോ ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുകയെന്ന് ലോഞ്ചിന് മുൻപ് തന്നെ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. 144 ഹെർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.83 ഇഞ്ച് 1.5 കെ കർവ്ഡ് AMOLED സ്‌ക്രീനും ഇതിലുണ്ട്. 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയും 8 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ഷൂട്ടറും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. 44W ഫ്ലാഷ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള 7,050mAh ബാറ്ററിയും ലഭിക്കും.

പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

iQOO Z11: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത

iQOO Z11-ന്‍റെ 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് 34,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വില. അതേസമയം 8 ജിബി + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 39,999 രൂപയും 8 ജിബി + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 44,999 രൂപയുമാണ് വില. 12GB + 256GB സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡലിന് 49,999 രൂപയുമാണ് വില.

ലോഞ്ച് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി, തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്ക് കാർഡുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 3,000 രൂപ വരെ തൽക്ഷണ കിഴിവും 1,000 രൂപ വിലയുള്ള കൂപ്പണും ലഭിക്കും. മുഴുവൻ തുകയും നൽകി ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കായി ആറ് മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് EMI ഓപ്ഷനുകളും ലഭിക്കും. ആമസോൺ, iQOO ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റ്, റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള iQOO, വിവോ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി iQOO Z11 വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും. ഓഗസ്റ്റ് 25 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും.

iQOO Z11: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

അറോറ ഗ്രീൻ, സെലസ്റ്റിയൽ ബ്ലൂ എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് iQOO Z11 എത്തിയത്. ഇതിന് പുതിയ തിരശ്ചീന ക്യാമറ ലേഔട്ടും പുതുക്കിയ പിൻ പാനൽ ഡിസൈനും ലഭിക്കുന്നു. തിരശ്ചീനമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള പിൻ ക്യാമറ യൂണിറ്റിൽ രണ്ട് വലിയ ക്യാമറ റിങുകളും മൂന്നാമത്തെ സെൻസറും കാണാം. ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള എൽഇഡി റിങ് ലൈറ്റും ഉണ്ട്. ഐക്യുഒ ഇതിനെ സ്കൈലൈൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS 6 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം (നാനോ + നാനോ) സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് iQOO Z11. മൂന്ന് വർഷത്തെ OS അപ്‌ഗ്രേഡുകളും അഞ്ച് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഇതിന് ലഭിക്കും. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 2,000 നിറ്റ്‌സ് വരെ ഹൈ ബ്രൈറ്റ്‌നസ് മോഡ് (HBM) ബ്രൈറ്റ്‌നസും ഉള്ള 6.83 ഇഞ്ച് 1.5K 3D കർവ്ഡ് AMOLED സ്‌ക്രീനാണ് ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. SGS ലോ ബ്ലൂ ലൈറ്റ്, ലോ ഫ്ലിക്കർ, ഫൈവ്-സ്റ്റാർ സൺലൈറ്റ് ഡിസ്‌പ്ലേ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

12GB വരെ LPDDR4X റാമും 256GB വരെ UFS 3.1 സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7500 ടർബോ ചിപ്‌സെറ്റാണ് iQOO Z11 ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ബ്രാൻഡിന്‍റെ Z സീരീസിലെ ആദ്യത്തേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന 3,800 ചതുരശ്ര mm വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവും ഫോണിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

OIS-ഉം f/1.79 അപ്പേർച്ചറും ഉള്ള 50-മെഗാപിക്സൽ സോണി IMX882 പ്രൈമറി ക്യാമറയും 115-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള 8-മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ലെൻസും ഇതിലുണ്ട്. 84-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള 32-മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും ക്യാമറകൾ 30fps-ൽ 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, GPS, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവയാണ് പുതിയ ഫോണിലെ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. 44W ഫ്ലാഷ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള 7,050mAh ബാറ്ററിയാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് IP68 + IP69 റേറ്റിങും ലഭിക്കും.

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