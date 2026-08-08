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മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7500 ടർബോ ചിപ്സെറ്റുമായി വരുന്ന ആദ്യ ഫോൺ: 'iQOO Z11' ഓഗസ്റ്റ് 20ന് പുറത്തിറക്കും
Z11x 5G, Z11 ലൈറ്റ് എന്നീ മോഡലുകളുള്ള iQOO Z11 സീരിസിലേക്ക് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ മോഡലാണ് iQOO Z11. ഓഗസ്റ്റ് 20ന് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കെ ലോഞ്ചിന് മുൻപെ ചിപ്സെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തി.
Published : August 8, 2026 at 3:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായ iQOO ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. iQOO Z11 ആണ് കമ്പനിയുടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന മോഡൽ. ഓഗസ്റ്റ് 20ന് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി അടുത്തിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ സവിശേഷതകൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ.
മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി ചിപ്സെറ്റിലാണ് ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക. ഇന്റിന്റെ കളർ ഓപ്ഷനും ഡിസ്പ്ലേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പുതിയ ഫോണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം.
Looks bigger. Feels better.⚡— iQOO India (@IqooInd) August 8, 2026
The iQOO Z11 pairs a 3D Curved AMOLED Display with a One-Piece Narrow Frame, giving you an immersive viewing experience with 6.83 inch screen that sits comfortably in your hand.
Because great design should feel as good as it looks.
Launching 20th… pic.twitter.com/8MR6vUPfAT
iQOO Z11: കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ
iQOO Z11 ആഗസ്റ്റ് 20ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങും. കമ്പനി ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ച് മീഡിയാടെക് ഡയമെൻസിറ്റി 7500 ടർബോ പ്രോസസറിലാണ് iQOO Z11 പുറത്തിറക്കുക. ഈ ചിപ്സെറ്റിൽ വരുന്ന ആദ്യ ഫോണാണ് ഇത്. കൂടുതൽ എനർജി എഫിഷ്യൻസി ലഭിക്കുന്ന ഗെയിമിങിനുതകുന്ന ഫോണാണ് ഇത്. മുൻ ജൻറേഷൻ മോഡലുകളേക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി എഐ പെർഫോമൻസും കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പവറും നൽകാൻ ഇതിലെ ചിപ്സെറ്റിന് കഴിയും.
അറോറ ഗ്രീൻ, സെലസ്റ്റിയൽ ബ്ലൂ എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ iQOO Z11 ലഭ്യമാവുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 199 ഗ്രാം ഭാരമാണ് ഫോണിനുള്ളതെന്നും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ അൾട്രാ സ്ലിം മോഡലിലാണ് ഫോണെത്തുന്നത്. 7.99 മില്ലീമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ വണ്ണം. മോണോക്രോ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫിനിഷിലുള്ള ബാക്ക് പാനലാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്.
Power that thinks faster. ⚡🧠— iQOO India (@IqooInd) August 7, 2026
Meet the all-new iQOO Z11, powered by India's First MediaTek Dimensity 7500 Turbo Processor* for next-level AI, faster multitasking, and peak performance that keeps up with every move.
Built to handle more. Engineered to slow down less.
*India's… pic.twitter.com/6xauhCfD1v
വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഫ്രെയിമാണ് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നത്. 6.83 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയും 93.82 ശതമാനം സ്ക്രീൻ-ടു-ബോഡി റേഷ്യോയും ഇതിന് ലഭിക്കും. 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേയും കർവ്ഡ് പിൻ പാനലും ഇതിലുണ്ടെന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് മാസം മുമ്പാണ് ചൈനയിൽ ഈ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനകം തന്നെ Z11x 5G, Z11 ലൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകൾ ഈ സീരിസിലുണ്ട്. ചൈനീസ് പതിപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ iQOO Z10ന്റെ പിൻഗാമിയായിരിക്കും iQOO Z11.
Looks good. Feels even better. ⚡— iQOO India (@IqooInd) August 6, 2026
Meet the iQOO Z11 in Aurora Green and Celestial Blue crafted to stand out, engineered to stay light.
At just 199g and 7.99mm, it's built to keep up without weighing you down.
Launching 20th August. 👀
#iQOO #iQOOZ11 #Smartphone #Design #AI… pic.twitter.com/QV1XXfhUl8
iQOO Z11: ചൈനീസ് വേരിയന്റ്
iQOO Z11 മാർച്ചിലാണ് iQOO Z11 ചൈനയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ചൈനീസ് വേരിയന്റിൽ 165Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 300Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6.83 ഇഞ്ച് അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ, 16GB വരെ റാമും 512GB വരെ സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 ചിപ്സെറ്റ്, 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലിയ 9,020mAh ബാറ്ററി, OIS സഹിതം 50-മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി സെൻസറും സെൽഫികൾക്കായി 16-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുമുള്ള ക്യാമറ സജ്ജീകരണം എന്നീ സവിശേഷതകളുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിൽ സവിശേഷതകൾ വ്യത്യസ്തമായേക്കാമെങ്കിലും, ചില സവിശേഷതകൾ സമാനമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന 8GB + 256GB വേരിയന്റിന് CNY 2,299 (ഏകദേശം 31,200 രൂപ) ആണ് വില. അതേസമയം 16GB റാമും 512GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള ടോപ്പ്-എൻഡ് മോഡലിന് CNY 3,399 (ഏകദേശം 46,300 രൂപ) വിലയുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന വേരിയന്റിന് 30,000 രൂപയിൽ താഴെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം.
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