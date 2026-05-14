ചൈനയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലേക്കും, iQOO Z11 വരുന്നു: ലോഞ്ച് മാർച്ച് പകുതിയോടെ; ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ

iQOO Z11 to Launch in India on Mid June (Image credit: iQOO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 14, 2026 at 7:48 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായ iQOO ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായ iQOO Z11 പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. 2026 മാർച്ച് 26നാണ് iQOO Z11ചൈനീസ് വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്കും അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. 2026 ജൂണിൽ ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലയും പ്രോസസറിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ടിപ്‌സ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ ചൈനയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മോഡലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായ ചിപ്‌സെറ്റുമായി iQOO Z11 പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. അതേസമയം മറ്റ് പ്രധാന സവിശേഷതകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

iQOO Z11: ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ
ജൂൺ 15ഓടെ ഇന്ത്യയിൽ iQOO Z11 ലോഞ്ച് ചെയ്‌തേക്കുമെന്ന് ടിപ്‌സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് (@yabhishekhd) എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ചു. അഡ്രിനോ 810 ജിപിയുവുമായി ജോടിയാക്കിയ ക്വാൽകോമിന്‍റെ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 4 SoC ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയിൽ 30,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ വിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു.

iQOO Z11 മാർച്ചിലാണ് iQOO Z11 ചൈനയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാന 8GB + 256GB വേരിയന്‍റിന് CNY 2,299 (ഏകദേശം 31,200 രൂപ) ആണ് വില. അതേസമയം 16GB റാമും 512GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള ടോപ്പ്-എൻഡ് മോഡലിന് CNY 3,399 (ഏകദേശം 46,300 രൂപ) വിലയുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന വേരിയന്‍റിന് 30,000 രൂപയിൽ താഴെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം.

iQOO Z11ന്‍റെ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്‍റ് ചൈനീസ് മോഡലുമായി സമാനമായ മിക്ക സവിശേഷതകളുമായി പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. iQOO Z11 ന് 2,800 x 1,260 പിക്‌സൽ റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ 6.83 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, 165Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, HDR സപ്പോർട്ട്, P3 വൈഡ് കളർ ഗാമട്ട് എന്നിവയുണ്ട്. കൂടാതെ ഗെയിമിങ് സമയത്ത് 300Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റും പാനൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

4nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 SoC ചിപ്‌സെറ്റുമായാണ് iQOO Z11 ചൈനീസ് വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 16GB വരെ റാമും 512GB വരെ സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ് ഈ ചിപ്‌സെറ്റ്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS 6 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തെർമൽ മാനേജ്മെന്‍റിനായി ഇതിൽ 7K ഐസ് ഡോം VC ലിക്വിഡ് കൂളിങ് സിസ്റ്റവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവുമായാണ് iQOO Z11 വരുന്നത്. അതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും 4K വരെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് പിന്തുണയുമുള്ള 50 എംപി പ്രൈമറി സെൻസറും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2 എംപി ഡെപ്ത് സെൻസറും ഇതിലുണ്ട്. 16 എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും നൽകുന്നു.

9,020mAhന്‍റെ വലിയ ബാറ്ററിയാണ് iQOO Z11ന്‍റെ ചൈനീസ് വേരിയന്‍റിൽ കാണാനാകുന്നത്. ഇത് 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത് OTG റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 5G, Wi-Fi 6, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, NFC, GPS, USB ടൈപ്പ്-C എന്നീ കണക്റ്റിവിറ്റിയെയും പിന്തുണയ്‌ക്കും.

പ്ലാസ്റ്റിക് മിഡിൽ ഫ്രെയിം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫോണിന് പൊടി, വെള്ളം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP68, IP69 റേറ്റിങുകൾ ഉണ്ട്. സുരക്ഷയ്‌ക്കായി ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസറും ഇതിലുണ്ട്. സമാനമായ സവിശേഷതകൾ iQOO Z11ന്‍റെ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്‍റിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേസമയം ചില സവിശേഷതകളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. വരും ആഴ്‌ചകളിലായി iQOO Z11ന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതിയും സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകളും പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

