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ചൈനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലും, iQOO Z11 വരുന്നു; ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കമ്പനി ഇതുവരെ iQOO Z11ന്റെ ലോഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓഗസ്റ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
Published : July 28, 2026 at 4:19 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായ iQOO ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായ iQOO Z11 പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ മോഡൽ രാജ്യത്ത് വൈകാതെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ടെക് ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചെഴുതുന്ന ഗാഡ്ജെറ്റ്സ് 360-യുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, iQOO Z11 ഓഗസ്റ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം.
അഞ്ച് മാസം മുമ്പാണ് ചൈനയിൽ ഈ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ iQOO Z11ന്റെ ലോഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനകം തന്നെ Z11x 5G, Z11 ലൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകൾ ഈ സീരിസിലുണ്ട്.
വ്യത്യസ്ത പ്രോസസറുമായി ഇന്ത്യൻ മോഡൽ
ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന iQOO Z11 അതിന്റെ ചൈനീസ് വേരിയന്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത മോഡലിൽ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 SoC പ്രോസസർ ആണ് കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മോഡലിലെ പ്രോസസർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7500 ടർബോ ചിപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇത് ശരിയായാൽ ഈ ചിപ്സെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫോണായിരിക്കും ഇത്.
കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിൽ 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് സവിശേഷതകളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത മോഡലിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പരിശോധിക്കാം. ഇതിൽ ചിലത് ഇന്ത്യയിലും സമാനമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത.
iQOO Z11: ചൈനീസ് വേരിയന്റ്
iQOO Z11 മാർച്ചിലാണ് iQOO Z11 ചൈനയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ചൈനീസ് വേരിയന്റിൽ 165Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 300Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6.83 ഇഞ്ച് അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ, 16GB വരെ റാമും 512GB വരെ സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 ചിപ്സെറ്റ്, 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലിയ 9,020mAh ബാറ്ററി, OIS സഹിതം 50-മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി സെൻസറും സെൽഫികൾക്കായി 16-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുമുള്ള ക്യാമറ സജ്ജീകരണം എന്നീ സവിശേഷതകളുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിൽ സവിശേഷതകൾ വ്യത്യസ്തമായേക്കാമെങ്കിലും, ചില സവിശേഷതകൾ സമാനമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന 8GB + 256GB വേരിയന്റിന് CNY 2,299 (ഏകദേശം 31,200 രൂപ) ആണ് വില. അതേസമയം 16GB റാമും 512GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള ടോപ്പ്-എൻഡ് മോഡലിന് CNY 3,399 (ഏകദേശം 46,300 രൂപ) വിലയുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന വേരിയന്റിന് 30,000 രൂപയിൽ താഴെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം.
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