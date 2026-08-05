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iQOO Z11 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ മോഡൽ: 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ iQOO Z11; ലോഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് 20ന്

Z11x 5G, Z11 ലൈറ്റ് എന്നീ മോഡലുകളുള്ള iQOO Z11 സീരിസിലേക്ക് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ മോഡലാണ് iQOO Z11. ലോഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് 20ന്.

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iQOO Z11 India Launch Date Announced (X/@Nipun Marya)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 5, 2026 at 2:48 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായ iQOO ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. iQOO Z11 ആണ് കമ്പനിയുടെ ലോഞ്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന മോഡൽ. ഓഗസ്റ്റ് 20ന് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്‍റെ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഡിസൈനും നിറങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ടീസർ ചിത്രങ്ങൾ സിഇഒ നിപുൺ മാര്യ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

അഞ്ച് മാസം മുമ്പാണ് ചൈനയിൽ ഈ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനകം തന്നെ Z11x 5G, Z11 ലൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകൾ ഈ സീരിസിലുണ്ട്. ചൈനീസ് പതിപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക. ചൈനീസ് പതിപ്പിൽ കാണുന്ന മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8000 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7000 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റും ഇതിന് കരുത്ത് പകരുമെന്ന് അടുത്തിടെ വന്ന റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു. 3D കർവ്‌ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയും കർവ്‌ഡ് പിൻ പാനലും ഇതിലുണ്ടെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അറോറ ഗ്രീൻ, സെലസ്റ്റിയൽ ബ്ലൂ എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് iQOO Z11 എത്തുക. തിരശ്ചീനമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള പിൻ ക്യാമറ യൂണിറ്റിൽ രണ്ട് വലിയ ക്യാമറ റിങുകളും മൂന്നാമത്തെ സെൻസറും കാണാം. ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള എൽഇഡി റിങ് ലൈറ്റും ഉണ്ട്. iQOO ഇതിനെ സ്കൈലൈൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്‍റെ ഡിസൈനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

iQOO Z11: ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് തീയതി

iQOO ഇന്ത്യയുടെ സിഇഒ നിപുൻ മാര്യ എക്‌സിൽ പങ്കിട്ട പോസ്റ്റിൽ ആഗസ്റ്റ് 20ന് iQOO Z11 പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും മികച്ച എഐ സവിശേഷതകളുമായി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പങ്കിട്ട പോസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

iQOO Z11: ഡിസൈൻ

X-ൽ പങ്കിട്ട ടീസറിലൂടെ iQOO ഇന്ത്യ സിഇഒ നിപുൻ മാര്യ iQOO ഇസഡ് 11 ന്റെ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്‍റിന്‍റെ രൂപകൽപ്പന ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ പുതിയ തിരശ്ചീന ക്യാമറ ലേഔട്ടും പുതുക്കിയ പിൻ പാനൽ ഡിസൈനും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ടീസർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അറോറ ഗ്രീൻ, സെലസ്റ്റിയൽ ബ്ലൂ എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഐക്യുഒ ഇസഡ് 11 എത്തുക.

തിരശ്ചീനമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള പിൻ ക്യാമറ യൂണിറ്റിൽ രണ്ട് വലിയ ക്യാമറ റിംഗുകളും മൂന്നാമത്തെ സെൻസറും ഉണ്ട്. ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള എൽഇഡി റിങ് ലൈറ്റും ഉണ്ട്. ഐക്യുഒ ഇതിനെ സ്കൈലൈൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ടീസർ ചിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ ഒരു കർവ്‌ഡ് പിൻ പാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

മുൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ, പുതുതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ ഇതിൽ കാണാം. 3D കർവ്‌ഡ് ഡിസ്പ്ലേയും നേർത്ത ഫ്രെയിമും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഫോണിന്‍റെ മുകളിൽ ഒരു സ്‌പീക്കർ ഗ്രില്ലും മൈക്രോഫോണും കാണാം. അതേസമയം പവർ, വോളിയം ബട്ടണുകൾ ഫ്രെയിമിന്‍റെ വലതുവശത്താണ് കാണുന്നത്.

iQOO Z11: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ

ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന iQOO Z11 അതിന്‍റെ ചൈനീസ് വേരിയന്‍റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും. ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌ത മോഡലിൽ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 SoC പ്രോസസർ ആണ് കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മോഡലിലെ പ്രോസസർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 SoC ആയിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കമ്പനി ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ മാസം അവസാനം ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്ന് മുൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ സവിശേഷതകളൊന്നും തന്നെ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ലോഞ്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ കമ്പനി വരും ദിവസങ്ങളിലായി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതാം.

iQOO Z11: ചൈനീസ് വേരിയന്‍റ്
iQOO Z11 മാർച്ചിലാണ് iQOO Z11 ചൈനയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ചൈനീസ് വേരിയന്‍റിൽ 165Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 300Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6.83 ഇഞ്ച് അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ, 16GB വരെ റാമും 512GB വരെ സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 ചിപ്‌സെറ്റ്, 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലിയ 9,020mAh ബാറ്ററി, OIS സഹിതം 50-മെഗാപിക്‌സൽ പ്രൈമറി സെൻസറും സെൽഫികൾക്കായി 16-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുമുള്ള ക്യാമറ സജ്ജീകരണം എന്നീ സവിശേഷതകളുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ വേരിയന്‍റിൽ സവിശേഷതകൾ വ്യത്യസ്‌തമായേക്കാമെങ്കിലും, ചില സവിശേഷതകൾ സമാനമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാന 8GB + 256GB വേരിയന്‍റിന് CNY 2,299 (ഏകദേശം 31,200 രൂപ) ആണ് വില. അതേസമയം 16GB റാമും 512GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള ടോപ്പ്-എൻഡ് മോഡലിന് CNY 3,399 (ഏകദേശം 46,300 രൂപ) വിലയുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന വേരിയന്‍റിന് 30,000 രൂപയിൽ താഴെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം.

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