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പുതുക്കിയ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേയും: iQOO Z11 വരുന്നു, ടീസർ പുറത്ത്
Z11x 5G, Z11 ലൈറ്റ് എന്നീ മോഡലുകളുള്ള iQOO Z11 സീരിസിലേക്ക് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ മോഡലാണ് iQOO Z11. ഇത് ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
Published : August 4, 2026 at 4:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായ iQOO ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായ iQOO Z11 പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഈ മോഡലിന്റെ ടീസർ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് സിഇഒ ആയ നിപുൺ മാര്യ. പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഡിസൈനും നിറങ്ങളും പുതിയ ഫോണിന് ലഭിക്കുമെന്ന് ടീസർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
അഞ്ച് മാസം മുമ്പാണ് ചൈനയിൽ ഈ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും കമ്പനി ഇതുവരെ iQOO Z11ന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനകം തന്നെ Z11x 5G, Z11 ലൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകൾ ഈ സീരിസിലുണ്ട്.
ചൈനീസ് വേരിയന്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിന് വ്യത്യസ്തമായ രൂപകൽപ്പന ലഭിക്കും. തിരശ്ചീന ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും കർവ്ഡ് പിൻ പാനലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഡിസൈനിനൊപ്പം ലഭിക്കുമെന്ന് ടീസർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അറോറ ഗ്രീൻ, സെലസ്റ്റിയൽ ബ്ലൂ എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് iQOO Z11 എത്തുക. തിരശ്ചീനമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള പിൻ ക്യാമറ യൂണിറ്റിൽ രണ്ട് വലിയ ക്യാമറ റിങുകളും മൂന്നാമത്തെ സെൻസറും കാണാം. ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള എൽഇഡി റിങ് ലൈറ്റും ഉണ്ട്. iQOO ഇതിനെ സ്കൈലൈൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
For the generation that's always ready for what's next.— Nipun Marya (@nipunmarya) August 3, 2026
Faster, Smarter with AI. #iQOOZ11 pic.twitter.com/uW6Nl97jRn
iQOO Z11: ഡിസൈൻ
X-ൽ പങ്കിട്ട ടീസറിലൂടെ ഐക്യുഒ ഇന്ത്യ സിഇഒ നിപുൻ മരിയ ഐക്യുഒ ഇസഡ് 11 ന്റെ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിന്റെ രൂപകൽപ്പന ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തി. ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ പുതിയ തിരശ്ചീന ക്യാമറ ലേഔട്ടും പുതുക്കിയ പിൻ പാനൽ ഡിസൈനും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ടീസർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അറോറ ഗ്രീൻ, സെലസ്റ്റിയൽ ബ്ലൂ എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഐക്യുഒ ഇസഡ് 11 എത്തുക.
തിരശ്ചീനമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള പിൻ ക്യാമറ യൂണിറ്റിൽ രണ്ട് വലിയ ക്യാമറ റിംഗുകളും മൂന്നാമത്തെ സെൻസറും ഉണ്ട്. ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള എൽഇഡി റിങ് ലൈറ്റും ഉണ്ട്. ഐക്യുഒ ഇതിനെ സ്കൈലൈൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ടീസർ ചിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ ഒരു കർവ്ഡ് പിൻ പാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം.
മുൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ, പുതുതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ ഇതിൽ കാണാം. 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേയും നേർത്ത ഫ്രെയിമും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഫോണിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലും മൈക്രോഫോണും കാണാം. അതേസമയം പവർ, വോളിയം ബട്ടണുകൾ ഫ്രെയിമിന്റെ വലതുവശത്താണ് കാണുന്നത്.
Every game-changing device starts with a draft. ✏️⚡— iQOO India (@IqooInd) August 3, 2026
From the first draft to what's next, something powerful is taking shape.
Stay tuned.#InitializingTech #AmazonSpecials #ComingSoon pic.twitter.com/e1wpYGlT1m
iQOO Z11: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന iQOO Z11 അതിന്റെ ചൈനീസ് വേരിയന്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത മോഡലിൽ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 SoC പ്രോസസർ ആണ് കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മോഡലിലെ പ്രോസസർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 SoC ആയിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കമ്പനി ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ മാസം അവസാനം ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്ന് മുൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ സവിശേഷതകളൊന്നും തന്നെ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ലോഞ്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ കമ്പനി വരും ദിവസങ്ങളിലായി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതാം.
iQOO Z11: ചൈനീസ് വേരിയന്റ്
iQOO Z11 മാർച്ചിലാണ് iQOO Z11 ചൈനയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ചൈനീസ് വേരിയന്റിൽ 165Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 300Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6.83 ഇഞ്ച് അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ, 16GB വരെ റാമും 512GB വരെ സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 ചിപ്സെറ്റ്, 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലിയ 9,020mAh ബാറ്ററി, OIS സഹിതം 50-മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി സെൻസറും സെൽഫികൾക്കായി 16-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുമുള്ള ക്യാമറ സജ്ജീകരണം എന്നീ സവിശേഷതകളുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിൽ സവിശേഷതകൾ വ്യത്യസ്തമായേക്കാമെങ്കിലും, ചില സവിശേഷതകൾ സമാനമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന 8GB + 256GB വേരിയന്റിന് CNY 2,299 (ഏകദേശം 31,200 രൂപ) ആണ് വില. അതേസമയം 16GB റാമും 512GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള ടോപ്പ്-എൻഡ് മോഡലിന് CNY 3,399 (ഏകദേശം 46,300 രൂപ) വിലയുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന വേരിയന്റിന് 30,000 രൂപയിൽ താഴെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം.
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