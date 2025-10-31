ETV Bharat / automobile-and-gadgets
വേഗത്തിലുള്ള ചാർജിങും മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫും, ഗെയിമിങിന് ഉത്തമം: പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി iQOO
144Hz AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് SoC ചിപ്സെറ്റ്, 100W ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7500mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളുമായാണ് iQOO നിയോ 11 ചൈനീസ് വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്.
Published : October 31, 2025 at 7:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായ iQOO ചൈനയിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കി. 'iQOO നിയോ 11' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. ഗെയിമർമാരായ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഫോണാണിതെന്ന് പറയാം. 144Hz AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് SoC ചിപ്സെറ്റ്, 16GB വരെ റാം, 1TB വരെ സ്റ്റോറേജ്, 100W ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7500mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആണ് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. പൊടി, വെള്ളം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഹാൻഡ്സെറ്റിന് IP68, IP69 റേറ്റിങുകളും ഈ ഫോണിലുണ്ട്. ചൈനയിർ പുറത്തിറക്കിയ ഫോൺ വൈകാതെ ഇന്ത്യയിലും പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ ഫോണിന്റെ വിവിധ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകളുടെ വിലയും മറ്റ് ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.
iQOO നിയോ 11: വിലയും ലഭ്യതയും
iQOO നിയോ 11ന്റെ 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 2,599 യുവാൻ (ഏകദേശം 32,000 രൂപ) ആണ് വില. അതേസമയം 12 ജിബി റാം + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 2,999 യുവാനും (ഏകദേശം 37,000 രൂപ), 16 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 2,899 യുവാനും (ഏകദേശം 36,000 രൂപ), 16 ജിബി റാം + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 3,299 യുവാനും (ഏകദേശം 41,000 രൂപ), 16 ജിബി റാം + 1 ടിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 3,799 യുവാനും (ഏകദേശം 47,000 രൂപ) ആണ് വില. ഫേസിങ് ദി വിൻഡ്, ഗ്ലോയിങ് വൈറ്റ്, പിക്സൽ ഓറഞ്ച്, ഷാഡോ ബ്ലാക്ക് എന്നിങ്ങനെ ചൈനയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക.
|റാം + സ്റ്റോറേജ്
|വില
|12GB + 256GB
|CNY 2,599
|12GB + 512GB
|CNY 2,999
|16GB + 256GB
|CNY 2,899
|16GB + 512GB
|CNY 3,299
|16GB + 1TB
|CNY 3,799
iQOO നിയോ 11: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 510 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, 2592Hz PWM ഡിമ്മിങ് റേറ്റ്, 3200Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ് എന്നിവയുള്ള 6.82 ഇഞ്ച് 2K LTPO AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ചൈനയിൽ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഫോണിലുള്ളത്. 16GB വരെ റാമും 1TB വരെ സ്റ്റോറേജും ഉള്ള സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെർമൽ മാനേജ്മെന്റിനായി 8K വേപ്പർ ചേമ്പറും ഇതിലുണ്ട്.
f/1.88 അപ്പേർച്ചറും OIS പിന്തുണയുമുള്ള 50MP പ്രധാന ക്യാമറയും, f/2.2 അപ്പേർച്ചറുള്ള 8MP അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്. f/2.45 അപ്പേർച്ചറുള്ള 16MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്. 100W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് ദീർഘനേരം ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകും.
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിനസ് ഒഎസ് 6 ആണ് iQOO നിയോ 11 പുറത്തിറക്കിയത്. കൂടാതെ ഈ ഫോണിൽ 5G, വൈ-ഫൈ 7, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, ജിപിഎസ്, ഗ്ലോനാസ്, ഗലീലിയോ, ബെയ്ഡൗ, എൻഎഫ്സി, ജിഎൻഎസ്എസ്, ക്യുഇസെഡ്എസ്എസ്, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നീ ഫീച്ചറുകളുമുണ്ട്. സുരക്ഷാ ഫീച്ചറായി അൾട്രാസോണിക് 3D ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസറും ഇതിലുണ്ട്. പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കായി ഇതിന് IP68 + IP69 റേറ്റിങാണ് ഉള്ളത്.
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|144Hz | 6.82- ഇഞ്ച് 2K LTPO AMOLED
|പ്രോസസ്സർ
|സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ്
|പിൻ ക്യാമറ
|50MP മെയിൻ + 8MP അൾട്രാവൈഡ്
|മുൻ ക്യാമറ
|16MP
|ബാറ്ററി
|7,500mAh
|ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി
|100W
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (OS)
|ആൻഡ്രോയിഡ് 16
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6
