പുതിയ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനിൽ iQOO നിയോ 10: വിലയും ഓഫറുകളും
Published : April 30, 2026 at 4:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: iQOO നിയോ 10 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ രണ്ട് പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ കൂടെ ലഭ്യം. ഒരു വർഷം മുൻപാണ് iQOO നിയോ 10 ഇൻഫെർണോ റെഡ്, ടൈറ്റാനിയം ക്രോം എന്നീ നിറങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനു പുറമെ, ആൽപൈൻ വൈറ്റ്, ആസ്ഫാൽറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ കൂടെ ഇനി മുതൽ ലഭ്യമാവും.
അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ രാജ്യത്ത് പുതിയ കളർ വേരിയന്റുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8s ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റിലാണ് iQOO നിയോ 10 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 16 ജിബി വരെ റാമും 512 ജിബി വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഇതിനുണ്ട്. 7,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും 50 മെഗാപിക്സൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റും ഇതിനുണ്ട്. ഐപി 65 റേറ്റുചെയ്ത ഡസ്റ്റ്, സ്പ്ലാഷ്-റെസിസ്റ്റന്റ് ബിൽഡും ഇതിനുണ്ട്.
iQOO നിയോ 10: വില, ലഭ്യത
പുതിയ കളർ വേരിയന്റുകളുടെ 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 37,999 രൂപയും, 16 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 42,999 രൂപയുമാണ് വില. ആമുഖ ഓഫറുകളോടെ, 8 ജിബി, 16 ജിബി റാം മോഡലുകൾ യഥാക്രമം 34,999 രൂപയും 40,999 രൂപയും വിലയിൽ കിഴിവോടെ വാങ്ങാം. റേസിങ് കാറുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ ഫിനിഷുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആൽപൈൻ വൈറ്റ്, ആസ്ഫാൽറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ വേരിയന്റുകൾ മെയ് 5 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ ആമസോണിലൂടെയും iQOO ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ ഇൻഫെർണോ റെഡ്, ടൈറ്റാനിയം ക്രോം കളർ ഓപ്ഷനുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ മോഡലുകളും വിൽക്കപ്പെടും.
iQOO നിയോ 10: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
OriginOS 6 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് iQOO നിയോ 10 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഫോണിന് 1.5 കെ റെസല്യൂഷനും (1,260×2,800), 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 5500 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഉള്ള AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8s Gen 4 ചിപ്സെറ്റാണ് iQOO നിയോ 10ന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 16 ജിബി വരെ LPDDR5X അൾട്രാ റാമും 512 ജിബി വരെ UFS 4.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കും.
iQOO നിയോ 10ന് 50 എംപിയുടെ Sony IMX882 പ്രൈമറി ക്യാമറയും 8 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ-വൈഡ് ഷൂട്ടറും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ 32 എംപിയുടേതാണ്. ഫോണിൽ ഒരു പ്രത്യേക ക്യു 1 ഗെയിമിങ് ചിപ്സെറ്റും തെർമൽ മാനേജ്മെന്റിനായി 7,000 എംഎം ചതുരശ്ര വേപ്പർ കൂളിങ് ചേമ്പറും ഉണ്ട്. IP65-റേറ്റഡ് ബിൽഡുള്ള ഫോണിന് 120W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും ലഭിക്കും.
