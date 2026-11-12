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'iQOO 16ആർ' BIS വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടെത്തി; ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ പുറത്തിറക്കിയേക്കും
BIS വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ iQOO 16ആർ 'iQOO 16s' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
Published : November 12, 2026 at 8:59 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡായ iQOO ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 29നാണ് പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണായ iQOO 16 ചൈനീസ് വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് ഉടൻ ഇന്ത്യയിലേക്കും എത്തുമെന്ന് വിവരങ്ങളുണ്ടായി. പിന്നാലെ ഈ സീരിസിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഫോൺ കൂടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
iQOO 16 സീരിസിൽ iQOO 16ആർ ആണ് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിവോയുടെ ഉപബ്രാൻഡായ iQOO നിർമ്മിച്ച ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രാജ്യത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് സൂചന നൽകുന്നു.
BIS വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടെത്തി
BIS വെബ്സൈറ്റിലാണ് iQOO 16ആർ കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് iQOO Z12 ടർബോയുടെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണെന്നും, മറ്റ് ആഗോള വിപണികളിൽ 'iQOO 16s' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. മുൻഗാമിയേക്കാൾ വലിയ ബാറ്ററിയായിരിക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കും?
I2606 എന്ന മോഡൽ നമ്പറിലാണ് പുതിയ ഫോൺ BIS വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് 'Android Treasure' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് iQOO 16R ആണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. iQOO 16 സീരീസിലുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വെബ്സൈറ്റിലെ ഈ വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതിയോ ഫോണിന്റെ സവിശേഷതകളോ ഇതിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഡിസംബറിൽ ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ആഗോള വിപണികളിലേക്കും
നേരത്തെ, മലേഷ്യയിലെ SIRIM സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡാറ്റാബേസിലും ഇതേ മോഡൽ നമ്പറിലുള്ള iQOO സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും പുറത്തുള്ള ചില ആഗോള വിപണികളിൽ, ഈ ഫോൺ 'iQOO 16s' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ക്വാൽകോമിന്റെ ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങാത്ത സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 6 ചിപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 എന്നിവയേക്കാൾ താഴെയുള്ള ശ്രേണിയിലായിരിക്കാം.
കൂടാതെ, വരാനിരിക്കുന്ന iQOO 16R അല്ലെങ്കിൽ iQOO 16s-ൽ 10,000mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 165Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകുന്ന 6.59 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. ഫോൺ കൂടുതൽ അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് തടയാൻ, ഇതിൽ ഒരു 'ആക്റ്റീവ് കൂളിങ് ഫാൻ' ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ചൈനീസ് മോഡലിലെ സവിശേഷതകൾ
2nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ചിപ്സെറ്റാണ് iQOO 16-ന്റെ ചൈനീസ് മോഡലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാംസങ് M16 ലുമിനസെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച 6.85 ഇഞ്ച് 2K AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഇതിലുണ്ട്. 165Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 508 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, കൂടാതെ HBM-ൽ 2,800 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവയും ഇതിന്റെ മറ്റ് സവിശേഷതകളാണ്. 8,400mAh ബാറ്ററിയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ 50 മെഗാപിക്സൽ വീതമുള്ള മൂന്ന് ക്യാമറകളടങ്ങുന്ന സിസ്റ്റവും നൽകിയിരിക്കുന്നു.
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