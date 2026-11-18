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iQOO 16 ഇന്ത്യയിലേക്ക്: ടീസർ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി ടിപ്സ്റ്റർ, വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് iQOO 16 ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഡിസംബറോടെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
Published : November 18, 2026 at 9:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ ഉപബ്രാൻഡായ iQOO ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. iQOO 16 ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാനൊരുക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഇതിന്റെ കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതിയോ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളോ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
iQOO 16 സെപ്റ്റംബർ അവസാനമാണ് ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് (IMC) 2026ൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചൈനീസ് പതിപ്പിലുള്ള അതേ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് സീരിസ് ചിപ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന iQOO 16ലും ഉണ്ടാവുകയെന്ന് കമ്പനി ഒക്ടോബറിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ, iQOO 16ന്റെ ഇന്ത്യൻ അരങ്ങേറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീസർ ഓൺലൈനിൽ ചോർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫോൺ ഉടൻ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചോർന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
iQOO 16: വിശദാംശങ്ങൾ
വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകുന്ന പരസ് ഗുഗ്ലാനി എക്സിൽ പങ്കിട്ട വിവരമനുസരിച്ച്, iQOO 16ന്റെ ലോഞ്ച് വൈകാതെ ഉണ്ടായേക്കാം. വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു iQOO സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ടീസർ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഉപകരണം ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ടീസറിൽ കാണുന്ന ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ iQOO 16-ന് സമാനമാണ്, ഇത് ഫോൺ ഉടൻ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന സൂചന നൽകുന്നു. പുറത്തുവന്ന ടീസറിൽ, മൂന്ന് ക്യാമറകളുള്ള ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും കാണാം. "Next Monster Loading…" എന്ന ടാഗ്ലൈനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Loading......54% #iQOO https://t.co/aT9twdrZGb— PassionateGeekz.com (@passionategkeez) November 17, 2026
കൂടാതെ, "Loading… 54 percent" എന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവംബർ പകുതി പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ, ഡിസംബറിൽ ഫോൺ പുറത്തിറങ്ങിയേക്കാം എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്ത മാസം iQOO 16 പുറത്തിറക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി അടുത്തിടെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടും വന്നിരുന്നു. ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉടൻ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നാണ് സൂചന.
2nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ഒക്ട-കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 ചിപ്സെറ്റോടെയാകും iQOO 16 ഇന്ത്യയിൽ എത്തുകയെന്ന് ഒക്ടോബർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ iQOO ഇന്ത്യ സിഇഒ അറിയിച്ചിരുന്നു. ചൈനീസ് പതിപ്പിലും ഇതേ ചിപ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, 12GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡലിന് 5,999 ചൈനീസ് യുവാൻ (ഏകദേശം 86,000 രൂപ) എന്ന പ്രാരംഭ വിലയിൽ, സെപ്റ്റംബർ 29-നാണ് iQOO 16 ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
ചൈനയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ iQOO 16-ൽ, സാംസങിന്റെ M16 ലുമിനസെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച 6.85 ഇഞ്ച് 2K (1,440 x 3,168 പിക്സലുകൾ) AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്. 165Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 508 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, 1.07 ബില്യൺ നിറങ്ങൾ, 5,000Hz ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ടച്ച് സാംപ്ലിംഗ് റേറ്റ്, HBM-ൽ 2,800 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, കൂടാതെ പ്രകാശ പ്രതിഫലനം തടയുന്ന AR ആന്റി-റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഫിലിം എന്നിവയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. പിൻഭാഗത്ത് പ്രൈമറി, അൾട്രാ വൈഡ്, പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ സെൻസറുകൾ അടങ്ങിയ 50 മെഗാപിക്സൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സംവിധാനമുണ്ട്. 100W വയർഡ് ചാർജിംഗും 40W വയർലെസ് ചാർജിംഗും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 8,400mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്.
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