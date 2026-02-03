ETV Bharat / automobile-and-gadgets
7,600mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ സ്മാർട്ട്ഫോൺ: 'iQOO 15R' വരുന്നു, ലോഞ്ച് ഉടൻ
ഫെബ്രുവരി 24നാണ് iQOO 15R ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുക. 7,600mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. കൂടുതലറിയാം...
ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായ iQOO ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. iQOO 15R എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക. ഇത് ഫെബ്രുവരി 24നാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുക.
ആമസോണിൽ പുതിയ ഫോണിനായി പ്രത്യേക പേജും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് iQOO 15Rന്റെ വിൽപ്പന ആമോണിലൂടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. iQOO 15 ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലൈനപ്പിലേക്ക് പുതിയ ഫോണും ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
7,600mAh ബാറ്ററി
ലോഞ്ചിന് തൊട്ടുമുൻപെ കമ്പനി വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റായ ബാറ്ററിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 7,600mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. iQOO 15ന് 7,000 mAh ബാറ്ററിയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ 7,600mAh ബാറ്ററി ശേഷിയുള്ള ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആയിരിക്കും ഇതെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഫോണിന് 7.9mm വണ്ണമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഡിസൈനിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.
മറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
3nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ഒക്ടാ-കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 5 ചിപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന iQOO 15Rന് കരുത്ത് പകരുക. 3.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം പോയിന്റ് AnTuTu ബെഞ്ച്മാർക്ക് സ്കോർ ഇത് നേടിയതായി കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം 36 ശതമാനം മെച്ചപ്പെട്ട സിപിയു പ്രകടനവും ഏകദേശം 46 ശതമാനം മെച്ചപ്പെട്ട NPU പ്രകടനവും നൽകുമെന്ന് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് മികച്ച ഗെയിമിങ് പ്രകടനം നൽകും.
ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിസൈനുമായി വരുന്ന ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക ഒറിജിൻഒഎസ് 6ൽ ആയിരിക്കുമെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റുകളും 6 വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കും. 55,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള സെഗ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായിരിക്കുമെന്നും മൈക്രോസൈറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
അതായത് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത വൺപ്ലസ് 15 ആർ ഫോണിന് സമാനമായ വിലയിൽ തന്നെയായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക. 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ള വൺപ്ലസ് 15 ആറിന് 47,999 രൂപയായിരിക്കും വില. വൺപ്ലസ് 15 ആറിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്പ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്.
iQOO 15R: പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് 16ൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും, പരീക്ഷിച്ച വേരിയന്റിന് 8 ജിബി റാം ഉണ്ടെന്നുമാണ്. ലോഞ്ച് സമയത്ത്, കമ്പനി ഈ ഫോണിൽ 8 ജിബിയിൽ കൂടുതൽ റാമുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളും അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ചൈനയിൽ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ iQOO Z11 ടർബോയുടെ റീബ്രാൻഡഡ് പതിപ്പായിരിക്കാം വരാനിരിക്കുന്ന മോഡൽ.
ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ 6.59 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ലഭിക്കും. ഇത് 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനുപുറമെ, ഫോണിന് IP68, IP69 റേറ്റിംഗുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് മികച്ച സംരക്ഷണവും നൽകിയേക്കും.
ഫോണിന് 200MP പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറ, 8MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ, 32MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്നിവയുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ക്യാമറയേക്കാൾ എടുത്തുപറയേണ്ട ഫീച്ചർ പ്രകടനവും ബാറ്ററിയുമാണ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. 100W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
