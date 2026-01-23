ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മികച്ച പ്രകടനവും 7,600mAh ബാറ്ററിയും: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് വരുന്നു, iQOO 15R

ചൈനയിൽ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ iQOO Z11 ടർബോയുടെ റീബ്രാൻഡഡ് പതിപ്പായിരിക്കാം വരാനിരിക്കുന്ന മോഡൽ. പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ.

iQOO 15R has a large 7600mAh battery and 100W fast charging support (Image Credit: iQOO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 23, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായ iQOO ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്‌മാർട്ട2ഫോൺ പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. iQOO 15R എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അടുത്തിടെ ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിങിൽ iQOO 15R പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ആമസോണിൽ ഇത് വിൽക്കുമെന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിനകം തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെ കുറിച്ച് നിരവധി വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിങ് അനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണം വിവോ ഐ2508 ആയി ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇത് iQOO 15Rന്‍റെ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്‍റ് ആയിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ബെഞ്ച്മാർക്ക് പരിശോധനയിൽ ഓപ്പൺസിഎല്ലിൽ ഫോൺ 7,687 സ്കോർ നേടി.

ലിസ്റ്റിംഗിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സിപിയു വിശദാംശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫോണിന് ശക്തമായ ഒക്ടാ-കോർ ക്വാൽകോം പ്രോസസർ ഉണ്ടെന്നാണ്. 3.80GHz വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള കോറുകൾ ഇതിനുണ്ട്. അതേസമയം മറ്റ് നാല് കോറുകൾ 3.32GHz വരെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ സവിശേഷതകൾ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ്. അതായത് iQOO ഇറക്കുന്ന പുതിയ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുക സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

iQOO 15R: പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് 16ൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും, പരീക്ഷിച്ച വേരിയന്‍റിന് 8 ജിബി റാം ഉണ്ടെന്നുമാണ്. ലോഞ്ച് സമയത്ത്, കമ്പനി ഈ ഫോണിൽ 8 ജിബിയിൽ കൂടുതൽ റാമുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളും അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ചൈനയിൽ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ iQOO Z11 ടർബോയുടെ റീബ്രാൻഡഡ് പതിപ്പായിരിക്കാം വരാനിരിക്കുന്ന മോഡൽ.

ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ 6.59 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ ലഭിക്കും. ഇത് 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനുപുറമെ, ഫോണിന് IP68, IP69 റേറ്റിംഗുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് മികച്ച സംരക്ഷണവും നൽകിയേക്കും.

ഫോണിന് 200MP പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറ, 8MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ, 32MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്നിവയുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ക്യാമറയേക്കാൾ എടുത്തുപറയേണ്ട ഫീച്ചർ പ്രകടനവും ബാറ്ററിയുമാണ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലെ ഹൈലൈറ്റ്. 7,600mAh ബാറ്ററിയും 100W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ചൈനയിൽ iQOO Z11 ടർബോയുടെ വില ഏകദേശം 36,000 രൂപയാണ്. ഇതിന്‍റെ റീബ്രാൻഡഡ് പതിപ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലെങ്കിൽ, വിലയും ഇതേ റേഞ്ചിൽ നിലനിർത്താൻ കമ്പനിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ, പെർഫോമൻസ് ഇഷ്‌ട്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് iQOO 15R ഒരു മികച്ച ഓപ്‌ഷനായിരിക്കും.

