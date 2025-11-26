ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി iQOO, ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും: കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച ഫീച്ചറുകളറിയാം

ലോഞ്ചിന് മുൻപ് തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിശോധിക്കാം.

iQOO 15 Launching Today (Image credit: iQOO)
ഹൈദരാബാദ്: വിവിധ റേഞ്ചുകളിൽ നിരവധി ഫോണുകളുമായി പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനികൾ എത്തുകയാണ്. മാസംതോറും നിരവധി ഫോണുകളാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ iQOO.

കഴിഞ്ഞ മാസം ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ച iQOO 15 ഇന്ന് (നവംബർ 26) ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് ആഗോള വിപണികളിലും പുറത്തിറങ്ങും. ബാറ്ററി ശേഷി, ഡിസൈൻ, ഡിസ്പ്ലേ, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി ഇതിനകം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...

iQOO 15 (Image credit: iQOO)

iQOO 15: ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയം
iQOO 15 ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. കമ്പനി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് iQOO ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനൽ, വെബ്‌സൈറ്റ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകൾ എന്നിവയിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് ലൈവായി കാണുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകുന്നു.

iQOO 15: ഇന്ത്യയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില
വരാനിരിക്കുന്ന ഐക്യുഒഒ 15ന് 65,000 മുതൽ 70,000 രൂപ വരെ വിലയുണ്ടാകുമെന്ന് ഗാഡ്‌ജെറ്റ്‌സ് 360 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ലോഞ്ച് ഓഫറുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് 72,999 രൂപയും 16 ജിബി + 512 ജിബി കോൺഫിഗറേഷനുമുള്ള വേരിയന്‍റിന് 79,999 രൂപയും വിലവരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

പ്രീ-ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 1,000 രൂപയുടെ പ്രയോറിറ്റി പാസും ലഭിക്കും. അതിൽ 1,899 രൂപ വില വരുന്ന ഒരു ജോഡി ഐക്യുഒഒ ടിഡബ്ല്യുഎസ് 1 ഇ ഇയർബഡുകളും 12 മാസത്തെ അധിക വാറണ്ടിയും മറ്റ് എക്‌സ്‌ക്ലൂസിവ് ലോഞ്ച് ഓഫറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആമസോൺ വഴിയും ഐക്യുഒഒ ഇന്ത്യ ഇ-ഷോപ്പ് വഴിയും ഇത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും.

iQOO 15 design (Image credit: iQOO)

iQOO 15: സ്ഥിരീകരിച്ച സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ക്വാൽകോമിന്‍റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഐക്യുഒ 15ന് കരുത്ത് പകരുകയെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെർമൽ മാനേജ്‌മെന്‍റിനായി ഇന്ന് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ സിംഗിൾ-ലെയർ വിസി കൂളിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഒറിജിൻഒഎസ് 6ൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.

സാംസങ് 2K M14 ലീഡ് OLED ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആൻഡ്രോയ്‌ഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യമായാണ്. കൂടാതെ 2,600 നിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്‌നെസ് ഉള്ള ഡിസ്‌പ്ലേയാണിത്. ഡോൾബി വിഷൻ പിന്തുണയും ലഭിക്കും.

TSMC 3nm പ്രോസസ്സ് ടെക്‌നോളജിയാണ് സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഗെയിമിങിന് മാത്രമായി ഇതിൽ സൂപ്പർകമ്പ്യൂട്ടിങ് ചിപ്പ് Q3 ആണ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2K സൂപ്പർ റെസല്യൂഷൻ, 155 FPS ഗെയിം ഫ്രെയിം ഇന്‍റർപോളേഷൻ, ഗെയിം ലൈവ് സ്‌ട്രീമിങ് അസിസ്റ്റന്‍റ്, സിംഗിൾ ലെയർ വിസി കൂളിങ് സിസ്റ്റം എന്നിവയുള്ള iQOO 15 ഗെയിമിങിന് മികച്ച ഓപ്‌ഷനായിരിക്കും.

Camera features of iQOO 15 (Image credit: iQOO)

5 വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്‌ഡേറ്റുകളും 7 വർഷത്തെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്‌ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കും. 7000 mAh 4th Gen സിലിക്കൺ ആനോഡ് ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് 40 വാട്ട് വയർലെസ് ചാർജും പിന്തുണയ്‌ക്കും. ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിലുള്ളത്.3x സൂം ഉള്ള 50 എംപി പെരിസ്‌ക്കോപ്പ് ക്യാമറ, 50 എംപി സോണി ക്യാമറ, 50 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ എന്നിവയങ്ങു്നതാണ് ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. അതസമയം ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിലവിൽ നൽകിയിട്ടില്ല. ഇത് ലോഞ്ചിന് ശേഷം കമ്പനി പുറത്തുവിടും. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഐപി 68, 69 റേറ്റിങകളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

iQOO 15 features 40 W wireless charging (Image credit: iQOO)

