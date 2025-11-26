ETV Bharat / automobile-and-gadgets
പെട്ടന്ന് ചാർജാകും, ബാറ്ററി ലൈഫും കൂടുതൽ: ക്വാൽകോമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിപ്സെറ്റിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി iQOO; വിലയും ഓഫറുകളും
സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റ്, 7,000mAh ബാറ്ററി, 100W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, 6.85 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്നതാണ് iQOO 15. കൂടുതലറിയാം...
Published : November 26, 2025 at 2:14 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ iQOO. കഴിഞ്ഞ മാസം ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ച iQOO 15 ആണ് കമ്പനി ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് ആഗോള വിപണികളിലും പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്വാൽകോമിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് 3nm ഒക്ട-കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.
100W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി, 2K റെസല്യൂഷനും 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉള്ള 6.85 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, 3D അൾട്രാസോണിക് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ പുതിയ ഫോണിലുണ്ട്. പുതിയ ഫോണിന്റെ വിലയും ലഭ്യതയും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
iQOO 15: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിലാണ് iQOO 15 ലഭ്യമാവുക. 12GB RAM + 256GB സ്റ്റോറേജുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 72,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വില. അതേസമയം 16GB RAM + 512GB സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള മോഡലിന് 79,999 രൂപയാണ് വില. എങ്കിലും ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണിന് 7,000 രൂപയുടെ തൽക്ഷണ ബാങ്ക് കിഴിവ് നൽകും. ഇതിന് ശേഷം രണ്ട് വേരിയന്റുകളുടെയും വില യഥാക്രമം 64,999 രൂപയും 71,999 രൂപയുമായിരിക്കും.
ഡിസംബർ 1ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതലാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ആമസോണിൽ നിന്ന് പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റ് വാങ്ങാനാകും. അതേസമയം, പ്രയോറിറ്റി പാസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നവംബർ 27ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ തന്നെ ഫോൺ വാങ്ങാൻ കഴിയും. 1,000 രൂപയുടെ പ്രയോറിറ്റി പാസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രീ-ബുക്ക് ചെയ്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 1,899 രൂപ വില വരുന്ന ഒരു ജോഡി ഐക്യുഒഒ ടിഡബ്ല്യുഎസ് 1 ഇ ഇയർബഡുകളും 12 മാസത്തെ അധിക വാറണ്ടിയും മറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസിവ് ലോഞ്ച് ഓഫറുകളും നൽകുമെന്ന് കമ്പനി ലോഞ്ചിന് മുൻപെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ലെജൻഡ്, ആൽഫ ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിൽ iQOO 15 ലഭ്യമാണ്.
iQOO 15: ഫീച്ചറുകൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ക്വാൽകോമിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റാണ് iQOO 15ന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഒറിജിൻഒഎസ് 6ൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. 5 വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റുകളും 7 വർഷത്തെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റുകളും ഇതിന് ലഭിക്കും.
144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും, 2K സൂപ്പർ റെസല്യൂഷനും, 508 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയും 6000 നിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്നെസും ഉള്ള സാംസങ് M14 8T LTPO AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 1Hz ആൾവേയ്സ്-ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഫീച്ചറും ഇതിന് ലഭിക്കും. ആന്റി-റിഫ്ലെക്റ്റീവ് ഫിലിം, വെറ്റ് ഫിംഗർ കൺട്രോൾ എന്നീ ഫീച്ചറുകളുള്ള സ്ക്രീനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നനഞ്ഞതോ വിയർക്കുന്നതോ ആയ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് പോലും കോളെടുക്കാനും ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാനും വീഡിയോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഗെയിമുകൾ കളിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. ട്രിപ്പിൾ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസറുകളും ഇതിലുണ്ട്.
അഡ്രിനോ GPU ആയി ജോഡിയാക്കിയ ക്വാൽകോമിന്റെ ഒക്ട കോർ 3nm സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 16GB വരെ LPDDR5x റാമും 512GB വരെ UFS4.1 ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ചിപ്സെറ്റ്.
ഗെയിമിങിന് മാത്രമായി ഇതിൽ സൂപ്പർകമ്പ്യൂട്ടിങ് ചിപ്പ് Q3 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 8K VC കൂളിങ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ അമിതമായി ചൂടാവില്ല.
പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിനടിയിൽ ഒരു പുതിയ മോൺസ്റ്റർ ഹാലോ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് iQOO 15ന് നൽകിയത്. OISഉം 1/1.56 ഇഞ്ച് സെൻസറുമുള്ള 50 എംപി സോണി IMX921 പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ, 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം ഉള്ള 1/1.95 ഉള്ള 50 എംപി സോണി IMX882 ടെലിഫോട്ടോ പെരിസ്കോപ്പ് ക്യാമറ, 3.7x “Lossless Zoom”, 10x സൂമിങും 1/2.76 ഇഞ്ച് സെൻസറുമുള്ള 50 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. 90 ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് വ്യൂ ഉള്ള 32 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയുമുണ്ട്. ഇത് 60 fps വരെ 4K റെസല്യൂഷൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പോർട്രെയിറ്റ്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ക്യാമറ മോഡുകളിൽ ലഭ്യമായ എഐ വിഷ്വൽ, റിഫ്ലക്ഷൻ ഇറേസ് സവിശേഷതകളും ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഐപി 68, 69 റേറ്റിങുകളും പുതിയ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. 100W വയർഡ്, 40W വയർലെസ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 8.17mm കനം ഉണ്ട്. ഫൈബർഗ്ലാസ് പിൻ പാനലുള്ള ആൽഫ ബ്ലാക്ക് കളർവേയ്ക്ക് ഏകദേശം 216.2 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്, അതേസമയം ലെജൻഡ് ഷേഡിന് ഏകദേശം 220 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നു.
