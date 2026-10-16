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റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഒന്നര ലക്ഷം! ഐഫോൺ ഡുവോയുടെ ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റുന്ന തുകയ്ക്ക് ഐഫോൺ 17 പ്രോ വാങ്ങാം
ഐഫോൺ ഡുവോയുടെ ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. ഇതിനായി 1,49,900 രൂപ ചെലവാക്കണം. ഇതിനോടൊപ്പം 15,000 രൂപ കൂടി അധികം മുടക്കിയാൽ 1,64,900 രൂപ വിലയുള്ള ഐഫോൺ 18 പ്രോ വാങ്ങാം.
Published : October 16, 2026 at 11:05 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ 'ഐഫോൺ ഡുവോ' കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. കമ്പനിയുടെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വിലകൂടിയ ഐഫോണാണിത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് ഏകദേശം 3 ലക്ഷം രൂപയോളം (2,99,900 രൂപ) വില വരുന്നുണ്ട്.
നിലവിൽ പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, വാറന്റി കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഐഫോൺ ഡുവോ നന്നാക്കാൻ എത്ര ചെലവ് വരുമെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇതിന്റെ റിപ്പയർ നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരക്ക് കേട്ടാൽ മിക്കവരും ഞെട്ടും! കാരണം എന്തെന്നുവെച്ചാൽ, വാറന്റി കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഐഫോൺ ഡുവോ നന്നാക്കണമെങ്കിൽ വലിയ തുക നൽകണം. ഈ തുകയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ 'ഐഫോൺ 17 പ്രോ' അല്ലെങ്കിൽ 'ഐഫോൺ 18 പ്രോ' തന്നെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും!
ചെലവ് കൂടുതൽ ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക്
ആപ്പിൾ സപ്പോർട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ഐഫോൺ ഡുവോയുടെ ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത്. ഇതിനായി 1,49,900 രൂപ ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു 15,000 രൂപ കൂടി അധികം മുടക്കിയാൽ, 'ഐഫോൺ ഡുവോ'യ്ക്കൊപ്പം ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കിയ 256GB സ്റ്റോറേജുള്ള 'ഐഫോൺ 18 പ്രോ' വാങ്ങാം. ഇതിന് 1,64,900 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്.
ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ 'ഐഫോൺ 17 പ്രോ' ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ലെങ്കിലും 'ക്രോമ' പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇതിന്റെ 256 ജിബിയുടെ അടിസ്ഥാന മോഡലിന് 1,34,900 രൂപയാണ് വില കാണിക്കുന്നത്. അതായത്, ഐഫോൺ ഡുവോ നന്നാക്കുന്നതിനേക്കാൾ 15,000 രൂപ കുറവാണ് ഐഫോൺ 17 പ്രോയ്ക്ക്.
ഐഫോൺ ഡുവോയുടെ ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേ നന്നാക്കുന്നതിനാണ് ചെലവ് കൂടുതലെങ്കിലും ഉൾഭാഗത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നതിനും വലിയ ചെലവ് വരും. ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നന്നാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുക വിവരങ്ങൾ ആപ്പിൾ സപ്പോർട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചുവടെ നൽകുന്നു.
|കേടുപാടുകൾ
|റിപ്പയർ തുക
|കവർ ലെയർ
|5,900 രൂപ
|ബാക്ക് ഗ്ലാസ്
|20,900 രൂപ
|ബാറ്ററി മാറ്റുന്നതിന്
|24,900 രൂപ
|ബാക്ക് ക്യാമറ തകരാറിലായാൽ
|26,900 രൂപ
|ഔട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ
|42,900 രൂപ
|ഔട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ+ബാക്ക് ഗ്ലാസ്
|55,900 രൂപ
|ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേ
|1,49,900 രൂപ
|മറ്റുള്ളവ
|2,24,900 രൂപ വരെ
നിങ്ങൾ ഒരു AppleCare പ്ലാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോൺ നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞേക്കാം. ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള കേടുപാടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായുള്ള ചെലവ് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ആപ്പിൾകെയർ പ്ലാനെടുക്കാനാണ് പലരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഐഫോൺ ഡ്യുവോയ്ക്കുള്ള AppleCare പ്ലാനിന്റെ ചെലവ് അൽപ്പം കൂടുതലാണ്. ഇതിനായി 51,900 രൂപ നൽകണം.
ഫോൺ താഴെ വീഴുകയോ, വെള്ളം വീഴുകയോ പോലുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത റിപ്പയർ കവറേജും ആപ്പിൾ വിദഗ്ധരിൽ നിന്നുള്ള മുൻഗണനാ സഹായവും AppleCare പ്ലാൻ എടുക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഓരോ തവണയും പ്രത്യേകമായി ഒരു സർവീസ് ഫീസ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായുള്ള ചെലവ് താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം. AppleCare പ്ലാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നന്നാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുക എത്രയെന്ന് ചുവടെ നൽകുന്നു.
|കേടുപാടുകൾ
|റിപ്പയർ തുക
|ബാറ്ററി സർവീസ്
|സൗജന്യം
|കവർ ലെയർ
|1,900 രൂപ
|ബാക്ക് ഗ്ലാസ്
|2,500 രൂപ
|ഔട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ
|2,500 രൂപ
|ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേ
|8,900 രൂപ
|ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്ക്
|8,900 രൂപ
AppleCare പ്ലാൻ എടുത്താൽ 8,900 രൂപയ്ക്ക് ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേ നന്നാക്കാനാകും. അതേസമയം AppleCare പ്ലാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇതേ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരും. ആകസ്മികമായ മറ്റ് എല്ലാ കേടുപാടുകൾക്കും 8,900 രൂപ തന്നെ ചെലവ് വരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, ഫോൺ മോഷണം പോവുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ 15,900 രൂപ ഫീസ് നൽകേണ്ടി വരും.
അതായത്, ഐഫോൺ ഡ്യുവോ വാങ്ങുന്നവർ 51,900 രൂപ മുടക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള ചെലവ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നർ സ്ക്രീൻ നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ പുതിയ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നവർ, അതിനൊപ്പം ഒരു AppleCare പ്ലാൻ കൂടി എടുക്കുന്നത് നല്ല തീരുമാനമായിരിക്കും. അതേസമയം ഐഫോൺ ഡ്യുവോയ്ക്കൊപ്പം ഒരു AppleCare പ്ലാൻ കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ 3,51,800 രൂപയോളം ഇന്ത്യയിൽ ചെലവ് വരുമെന്ന് ഓർക്കുക.
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