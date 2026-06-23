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സിംഗിൾ ക്യാമറയെന്ന പരാതി തീരും, ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പിൽ ഐഫോൺ എയറിന്റെ പിൻഗാമി; പെർഫോമൻസിൽ വിട്ടുവീഴ്ച്ച ചെയ്യുമോ?
ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവുമായി ഐഫോൺ എയർ 2 പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇത് വലിയ അപ്ഗ്രേഡായി പറയാമെങ്കിലും പെർഫോമൻസിൽ വിട്ടുവീഴ്ച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന.
Published : June 23, 2026 at 5:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐഫോൺ എയറിന് പിൻഗാമിയായി വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഡിസൈനിൽ ആപ്പിൾ മറ്റൊരു ഫോൺ കൂടെ അടുത്ത വർഷം പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ ഐഫോൺ എയറിന്റെ ഒറ്റ ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഐഫോൺ എയർ 2 ആണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ താരതമ്യേന നിലവാരം കുറഞ്ഞ ചിപ്സെറ്റും ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം. കൊറിയൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ നേവറിൽ ടിപ്സ്റ്റർ ലാൻസുക്ക് ആണ് ഇക്കാര്യം പങ്കിട്ടത്.
2025 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഐഫോൺ എയർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്റെ പിൻഗാമിയായിരിക്കും ഐഫോൺ എയർ 2 എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഐഫോൺ 18 സീരിസിലെ അടിസ്ഥാന മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18e എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം 2027ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഐഫോൺ എയർ 2 അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
അതേസമയം ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്സ്, ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ ഐഫോൺ അൾട്രാ എന്നിവ 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഡ്യുവൽ ക്യാമറകൾ
ടിപ്സ്റ്റർ ലാൻസുക്ക് പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ഐഫോൺ എയർ 2-ൽ രണ്ട് 48MP പിൻ ക്യാമറ സെൻസറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, നിലവിലുള്ള ഐഫോൺ എയറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന അപ്ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും. ഒരൊറ്റ 48MP ക്യാമറ മാത്രമാണ് എയർ മോഡലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഫോണിന്റെ വവലിയ പോരായ്മയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഐഫോൺ എയർ 2 ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറയുമായി എത്തിയാൽ ഇത് തിരുത്തപ്പെടും.
പെർഫോമൻസിൽ വിട്ടുവീഴ്ച്ചയോ?
ക്യാമറ കൂടുതൽ മികച്ചതാകുമെങ്കിലും, പ്രകടനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഐഫോൺ എയർ 2ന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും പോസ്റ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവ കൂടുതൽ നൂതനമായ എ20 പ്രോ ചിപ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ എയർ 2 മോഡലിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ 20 ചിപ്പ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം ആപ്പിളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ ഐഫോൺ അൾട്ര എ20 പ്രോ ചിപ്സെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
എ20 ചിപ്പ് 2 എൻഎം പ്രോസസ്സിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ 18-ലും ഇതേ എ 20 ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ഐഫോൺ എയർ 2-നെ പ്രോ മോഡലിന് പകരം അടിസ്ഥാന മോഡലിന് അനുസൃതമായി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സമീപനത്തിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റമാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ എന്ത്?
ഐഫോൺ എയർ 2-ൽ എ20 പ്രോ ചിപ്സെറ്റിന് പകരം ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഒരുപക്ഷേ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധനവാണ്. ടിഎസ്എംസിയുടെ അടുത്ത തലമുറ 2nm നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, എ20 ചിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആപ്പിളിന് ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം ഇത് തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് അനുമാനിക്കാം.
ലോഞ്ച് ടൈംലൈനും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ 18-നൊപ്പം 2027ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ എയർ 2 ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. V62 എന്ന കോഡ് നാമത്തിൽ ഈ ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും 120Hz പുതുക്കൽ നിരക്കുള്ള 6.55 ഇഞ്ച് LTPO ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഐഫോൺ എയറിനെതിരെ ഉയർന്നുവന്ന ക്യാമറയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിമർശനത്തെ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ അപ്ഗ്രേഡ് മാറ്റിയെടുക്കുമെങ്കിലും, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കുറഞ്ഞ നിലവാരമുള്ള ചിപ്പിലേക്കുള്ള മാറ്റം വിമർശനത്തിന് കാരണമാവുമോ എന്നതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം. എങ്കിലും ഫോൺ പുറത്തിറക്കി വിലയും സ്പെസിഫിക്കേഷനും താരതമ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാകൂ. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പ്രോ മോഡലുകളെ വേർതിരിക്കാനുള്ള ആപ്പിളിന്റെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗവുമാവാം പുതിയ നീക്കം. എങ്കിലും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം.
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