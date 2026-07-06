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സിംഗിൾ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഡ്യുവൽ ക്യാമറയിലേക്ക്: 'ഐഫോൺ എയർ 2' അടുത്ത വർഷം പുറത്തിറക്കും

ഐഫോൺ എയർ 2 ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവുമായി പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇത് ശരിയായാൽ നിലവിലുള്ള ഐഫോൺ എയറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വലിയ അപ്‌ഗ്രേഡായി പറയാം.

IPHONE AIR 2 LAUNCH TIMELINE IPHONE AIR 2 CHIPSET ഐഫോൺ എയർ 2 IPHONE 18 SERIES
iPhone air 2 may feature dual camera setup (image credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 6, 2026 at 5:26 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഐഫോൺ എയറിന് പിൻഗാമിയായി വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഡിസൈനിൽ ആപ്പിൾ മറ്റൊരു ഫോൺ കൂടെ അടുത്ത വർഷം പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഐഫോൺ 18 സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ എയർ 2നെ കുറിച്ച് പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഓരോന്നായി ചോരുന്നുണ്ട്. ഫോണിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയും സവിശേഷതകളും സംബന്ധിച്ച് അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോർച്ചകളാണ് ഏറ്റവും പുതുതായി പുറത്തുവരുന്നത്.

പ്രശസ്‌ത ടിപ്‌സ്റ്റർ ജോൺ പ്രോസ്സർ തന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ഫ്രണ്ട് പേജ് ടെക്കിൽ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആപ്പിളിന്‍റെ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഐഫോൺ എയർ 2ന്‍റെ റെൻഡറുകൾ അദ്ദേഹം പങ്കിടുന്നു. ഐഫോൺ എയർ 2ന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയും സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇത് സൂചന നൽകുന്നു.

2025 സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഐഫോൺ എയറിന്‍റെ കാര്യമായ പോരായ്‌മകൾ ഈ ഫോണിന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കാം.

ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം
ജോൺ പ്രോസ്സർ പങ്കുവെച്ച വിവരമനുസരിച്ച്, ഐഫോൺ എയർ 2-ൽ രണ്ട് 48MP പിൻ ക്യാമറകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്ന് പ്രൈമറി ക്യാമറയും മറ്റൊന്ന് അൾട്രാ-വൈഡ് സെൻസറുമായിരിക്കും. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, നിലവിലുള്ള ഐഫോൺ എയറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന അപ്‌ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും.

ഐഫോൺ എയറിൽ f/1.6 അപ്പർച്ചറും 2X ടെലിഫോട്ടോ ശേഷിയുമുള്ള ഒരു 48MP ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്. ഐഫോൺ എയറിന്‍റെ വലിയ പോരായ്‌മയായി അതിന്‍റെ സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറ പറയപ്പെട്ടിരുന്നു. സിംഗിൾ-ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദീർഘകാല ഉപയോക്തൃ പരാതി ഈ അപ്‌ഡേറ്റിന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും.

രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ സെൻസർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി ആപ്പിൾ ഫേസ് ഐഡി മൊഡ്യൂൾ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫോണിന്‍റെ സ്ലിം പ്രൊഫൈൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അധിക ക്യാമറ ഹാർഡ്‌വെയറിന് ഇടം നൽകും.

ചിപ്‌സെറ്റ്, ഡിസ്‌പ്ലേ, വില
ആപ്പിളിന്‍റെ 2nm A20 അല്ലെങ്കിൽ A20 പ്രോ ചിപ്‌സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഐഫോൺ എയർ 2 പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് ബാറ്ററി ലൈഫും കാര്യക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തും. മുൻ മോഡലിന്‍റെ അതേ ടൈറ്റാനിയം ചേസിസും നിലനിർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡിസ്‌പ്ലേയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, 1.5K റെസല്യൂഷനും 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉള്ള 6.55 ഇഞ്ച് LTPO OLED പാനൽ ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഐഫോൺ എയർ 2ന് മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 50 ഡോളർ (ഏകദേശം 4,800 രൂപ) വില വർധനവ് കണക്കാക്കുന്നതായി ജെപി മോർഗനിലെ വിശകലന വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ $300 വരെ (ഏകദേശം 28,600 രൂപ) വർധനവ് പറയുന്നു. ഐഫോൺ 18 സീരിസിലെ അടിസ്ഥാന മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18e എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം 2027ന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ഐഫോൺ എയർ 2 അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത.

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