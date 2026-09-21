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ഐഫോണിന്റെ 20-ാം പിറന്നാളിന് ആപ്പിളിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മാനം: പുതിയ കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ 'ഐഫോൺ 20 പ്രോ മാക്സ്' വരുന്നു
20-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആപ്പിൾ അടുത്ത വർഷം പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന ഐഫോൺ 20 പ്രോ മാക്സിൽ ക്വാഡ്-കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേയും ചെറിയ പഞ്ച്-ഹോൾ കട്ട്ഔട്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
Published : September 21, 2026 at 8:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടെക് മേഖലയിൽ വൻനേട്ടം കൊയ്ത ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോണെന്ന വിസ്മയം 20 വർഷങ്ങൾ തികയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. 2027-ൽ ഐഫോണിന്റെ 20-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ആപ്പിൾ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത വർഷം 'ഐഫോൺ 20 സീരീസ്' പുറത്തിറക്കാൻ ആപ്പിൾ പദ്ധതിയിടുന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.
2007-ലാണ് ആദ്യ ഐഫോൺ പുറത്തിറങ്ങിയത്. 20 വർഷം പൂർത്തിയാക്കാനിരിക്കെ ഐഫോൺ 20 സീരിസ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 'ഐഫോൺ 19 പ്രോ'യുടെ ലോഞ്ച് ഒഴിവാക്കി 'ഐഫോൺ 20 പ്രോ' പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഈ ഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഇതിനകം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ഐഫോൺ 20 പ്രോ, ഐഫോൺ 20 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവയുടെ സ്ക്രീൻ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് 'ഡിജിറ്റൽ ചാറ്റ് സ്റ്റേഷൻ' എന്ന ടിപ്സ്റ്ററും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഈ ഐഫോണുകളിൽ സ്ക്രീൻ വലുപ്പത്തിലും ഡിസൈനിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മറ്റൊരു സൂചന. 20-ാം വാർഷികാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആപ്പിളിന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
സ്ക്രീൻ വലുപ്പത്തിലും റെസല്യൂഷനിലും മാറ്റം
ഐഫോൺ 20 പ്രോയിൽ 2686x1236 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ 6.41 ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ഐഫോൺ 20 പ്രോ മാക്സിൽ 2912x1340 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനും 6.96 ഇഞ്ച് വലുപ്പവുമുള്ള വലിയ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ, അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോണായ ഐഫോൺ 18 പ്രോയിൽ 6.3 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനും 2622x1206 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനുമാണുള്ളത്.
Digital Chat Station says early display plans for the iPhone 20 Pro series have surfaced:— Ice Universe (@UniverseIce) September 21, 2026
The iPhone 20 Pro is expected to feature a 6.41-inch display with a resolution of 2686 × 1236, while the iPhone 20 Pro Max could come with a 6.96-inch display at 2912 × 1340.
Apple is… pic.twitter.com/OIzLYlvgBW
ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സിൽ 6.9 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനും 2868x1320 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനുമാണുള്ളത്. ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി ഏകദേശം 460ppi ആണ്. പുതിയ മോഡലിലും ഇതേ ഡെൻസിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സ്ക്രീൻ അല്പം വലുതായിരിക്കുമെങ്കിലും ഫോണിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വലുപ്പത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാകില്ല.
ഓൾ-റൗണ്ട് നോച്ചും, പഞ്ച്-ഹോൾ ഡിസൈനും
റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, 20-ാം വാർഷികത്തിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഐഫോണുകളുടെ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകളിൽ 'ബോർഡർലെസ് ഡിസ്പ്ലേ', അതായത് അരികുകളില്ലാത്ത ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നാല് വശങ്ങളിലും സ്ക്രീൻ അല്പം വളഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മുകൾഭാഗത്ത് 'ഡൈനാമിക് ഐലൻഡിന്' പകരം ചെറിയൊരു 'പഞ്ച്-ഹോൾ കട്ട്ഔട്ട്' നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുക.
ഫേസ് ഐഡി ഹാർഡ്വെയർ സ്ക്രീനിന് താഴെയായി നൽകിയിട്ടില്ല. ആദ്യകാല റെൻഡറുകളിൽ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് താഴെ പൂർണ്ണമായും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാമറയാണ് കാണിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, നിലവിലെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ 'പഞ്ച്-ഹോൾ' മാത്രമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഇതിനായി ആപ്പിൾ സാംസങ്, എൽജി എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
വളഞ്ഞ വശങ്ങളായതിനാൽ അരികുകളിൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും സ്ക്രീൻ പരന്നതായിത്തന്നെ തുടരുമെന്നാണ് വിവരം. കൂടാതെ മുകളിലെ ഗ്ലാസ് പ്രകാശത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് ബോർഡറുകൾ അദൃശ്യമാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും രൂപകൽപ്പനയെന്നും ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?
20-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കുമെന്നതിനാൽ ഇത് 2027ൽ തന്നെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആനിവേഴ്സറി ഐഫോൺ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാം. 2027-ലെ സീരീസിനായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും കമ്പനി ഇതിനകം ആരംഭിച്ചതായി നേരത്തെ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച്, ഐഫോൺ 18-ന് ശേഷം വരുന്ന മോഡലാണെങ്കിൽ പോലും 'ഐഫോൺ 19' എന്ന പേരായിരിക്കില്ല നൽകുകയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആപ്പിൾ ഔദ്യോഗികമായി ഒന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
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