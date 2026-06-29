ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഐഫോൺ 18 സീരിസിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതിയും വിലയും ചോർന്നു, പ്രോ മോഡലുകൾക്ക് വിലയിൽ വൻ വർധനവ്; റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഐഫോൺ 18 സീരിസ് സെപ്റ്റംബർ 8 അല്ലെങ്കിൽ 9 തീയതികളിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രോ മോഡലുകൾക്ക് 200 ഡോളർ വരെ വില വർധിച്ചേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

APPLE IPHONE 18 SERIES IPHONE 18 ULTRA FOLDABLE APPLE FOLDABLE PHONE IPHONE 18 PRO PRICE
IDC predicts that the iPhone 18 Pro could start between $1,249 and $1,299. (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 29, 2026 at 3:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈരദാബാദ്: കുപെർട്ടിനോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിൾ അടുത്ത തലമുറ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വൈകാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഐഫോൺ 18 സീരിസ് സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം വാരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഐഫോൺ 18 സീരിസിൽ ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സ്, ഐഫോൺ അൾട്രാ (ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോ മോഡലുകൾക്ക് മുൻഗാമികളേക്കാൾ ഗണ്യമായ വില വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ലഭ്യമായ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ അൾട്ര: ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ
യുഎസിലെ തൊഴിലാളി ദിന അവധിക്ക് ശേഷം സെപ്റ്റംബറിലെ ആദ്യ ചൊവ്വാഴ്ചയോ ബുധനാഴ്ചയോ ആയി ഐഫോൺ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റുകൾ നടക്കുമെന്ന് ബ്ലൂംബെർഗിലെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ പവർ ഓൺ വാർത്താക്കുറിപ്പിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഐഫോൺ അൾട്രയും പുറത്തിറക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള തീയതി സെപ്റ്റംബർ 8 ആയിരിക്കാമെന്നും ഗുർമാൻ പറയുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 7ന് ആണ് യുഎസിൽ ഈ വർഷം തൊഴിലാളി ദിനം നടക്കുക. 2025ൽ സെപ്റ്റംബർ 9 ന് ആണ് ഐഫോൺ 17 സീരീസ് പുറത്തിറക്കിയത്. അതിനാൽ സെപ്റ്റംബർ 8-9 തീയതികളിലായി ഇത്തവണയും പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഐഫോൺ 18 സീരിസ്: ചോർന്ന വില
ലോഞ്ച് തീയതിക്കൊപ്പം, ഐഫോൺ 18 ലൈനപ്പിന് എത്ര വില പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നതിലും ഊഹാപോഹങ്ങൾ തുടരുന്നു. സമീപകാലത്ത് മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ ക്ഷാമം സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വില വർധിപ്പിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വിലവർധനവ് ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കാതെയിരിക്കാൻ ആപ്പിൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സിഇഒ ടിം കുക്ക് സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ വർധനവ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധ്യമല്ലാതെ ആക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവെയ്‌ക്കുന്നു.

ഐഫോണുകൾക്ക് വില വർധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മാക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, മാക്ബുക്ക്, ഐപാഡ്, ആപ്പിൾ ടിവി, ഹോംപോഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലുടനീളം കമ്പനി വില പരിഷ്‌ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ 18 ലൈനപ്പിൽ ഈ വില വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ആപ്പിൾ പറയുന്നത്.

ഐഫോൺ 18 സീരിസിന്‍റെ വില സംബന്ധിച്ച് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് സ്ഥാപനമായ ഐഡിസി ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രവചനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് (മാക് റൂമറുകൾ വഴി). ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 200 ഡോളർ (ഏകദേശം 18,800 രൂപ) വരെ വില വർധിച്ചേക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. പ്രവചനം കൃത്യമാണെങ്കിൽ, ഐഫോൺ 18 പ്രോയ്ക്ക് $1,249 (ഏകദേശം 1.18 ലക്ഷം രൂപ) മുതൽ $1,299 (ഏകദേശം 1.23 ലക്ഷം രൂപ) വരെ വില ആരംഭിക്കാം.

അതേസമയം ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സിന് $1,349 (ഏകദേശം 1.28 ലക്ഷം രൂപ) മുതൽ $1,399 (ഏകദേശം 1.32 ലക്ഷം രൂപ) വരെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ ഐഫോൺ അൾട്രയുടെ പ്രാരംഭ വില ഏകദേശം 2,500 ഡോളർ (ഏകദേശം 2.36 ലക്ഷം രൂപ) ആയിരിക്കാം. അതേസമയം ഉയർന്ന സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റുകൾക്ക് 3,000 ഡോളർ (ഏകദേശം 2.83 ലക്ഷം രൂപ) വരെ വില വരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ വില ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെടാം.

മെമ്മറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫോൺ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളുടെ വർധനവ് ഐഫോൺ വിലയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ദി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ പരിശോധിച്ചു. ടെക്ഇൻസൈറ്റ്സിന്‍റെ കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച്, അടിസ്ഥാന ഐഫോൺ 18 പ്രോയുടെ DRAM വില ഏകദേശം $39 (ഏകദേശം 3,700 രൂപ) ൽ നിന്ന് $145 (ഏകദേശം 13,700 രൂപ) ആയി ഉയരും. അതേസമയം സംഭരണ ​​ചെലവ് ഏകദേശം $13 (ഏകദേശം 1,200 രൂപ) ൽ നിന്ന് $51 (ഏകദേശം 4,800 രൂപ) ആയി ഉയരും.

ഉയർന്ന നിർമ്മാണ, ഘടക ചെലവുകൾക്കൊപ്പം വർധനവ് അടിസ്ഥാന ഐഫോൺ 18 പ്രോയുടെ ഉൽ‌പാദന ചെലവ് ഐഫോൺ 17 പ്രോയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം 25 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചേക്കാം. ഈ ചെലവുകൾ നികത്തുന്നതിനായി ആപ്പിൾ ഐഫോണുകളുടെ പ്രാരംഭ വില $1,099 (ഏകദേശം 1.04 ലക്ഷം രൂപ) ൽ നിന്ന് ഏകദേശം $1,299 (ഏകദേശം 1.23 ലക്ഷം രൂപ) ആയി വർധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്.


Also Read:

  1. ആപ്പിളിന്‍റെ ഭാവി പദ്ധതികൾ ചോർന്നു: ഐഫോൺ ഫോൾഡബിളിന്‍റെ രണ്ടാം തലമുറ മോഡലും പ്ലാനിൽ, റിപ്പോർട്ട്
  2. വില പതിനായിരത്തിൽ താഴെ, കേടുവന്നാൽ വീട്ടിലെത്തി റിപ്പയർ ചെയ്യും: ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി ലാവ
  3. പുതിയ കളർ ഓപ്‌ഷനും ഗ്രാഫിക്‌സും: യൂത്തന്മാരെ വീഴ്‌ത്താൻ പുതുക്കിയ ടിവിഎസ് എൻടോർക്ക് റെഡി
  4. കാത്തിരുന്ന ദിനം അടുത്തെത്തി, ടാറ്റ സിയറയുടെ ഇവി പതിപ്പ് നാളെ പുറത്തിറക്കും; എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?

TAGGED:

APPLE IPHONE 18 SERIES
IPHONE 18 ULTRA FOLDABLE
APPLE FOLDABLE PHONE
IPHONE 18 PRO PRICE
IPHONE 18 SERIES LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.