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ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്സ് വിൽപ്പന ഇന്ന് മുതൽ: ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിന് മുന്നിൽ വൻ ജനത്തിരക്ക്
ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകളുടെ വിൽപ്പന ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോൺ മോഡലുകൾക്കായി ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിൽ വൻ ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.
Published : September 18, 2026 at 1:09 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകളുടെ വിൽപ്പന ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 18) മുതൽ. ഇരുഫോണുകളും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിലൂടെയോ, റീട്ടെയിലർമാരിൽ നിന്നോ, റീസെല്ലർമാരിൽ നിന്നോ, ഇ-കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നോ വാങ്ങാം. ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരീസിന്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചതോടെ, ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മുൻനിര പ്രോ ഫോണുകൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളുടെ തിരക്കാണ്.
പുതിയ മോഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കാനായി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകൾക്ക് മുന്നിൽ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്. ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 8 മണിക്കാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചത്. ഈ സമയം ഡൽഹി, നോയിഡ, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രധാന ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ ആളുകൾ ക്യൂ നിന്നു.
VIDEO | Mumbai: Sale of newly-launched iPhone 18 series begins. Visuals from Apple Store at Bandra Kurla Complex.#iPhone18 #Mumbai— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/fieDJ86U93
വിലയും കളർ ഓപ്ഷനുകളും
ഐഫോൺ 18 പ്രോയുടെ 256GB മോഡലിന് 1,64,900 രൂപയും 512GB പതിപ്പിന് 1,89,900 രൂപയുമാണ് വില. 1TB മോഡലിന് 2,39,900 രൂപയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന 2TB മോഡലിന് 3,14,900 രൂപയുമാണ് വില വരുന്നത്. ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സിന്റെ 256GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 1,79,900 രൂപ മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
ബർഗണ്ടി, ഗ്ലേഷ്യർ, സിൽവർ, ബ്ലാക്ക് എന്നിങ്ങനെ നാല് നിറങ്ങളിൽ ഈ മോഡലുകൾ ലഭ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഐഫോൺ 17 പ്രോ സീരീസിലെ കോസ്മിക് ഓറഞ്ച് നിറത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ 'ബർഗണ്ടി' കളർ ആണ് പ്രധാന ആകർഷണ നിറമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
VIDEO | Delhi: People line up outside Apple Store at Select Citywalk Mall ahead of the official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in India.#Apple #iPhone18Pro— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/8PXqrTlwS2
ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരിസിലെ പുതിയ സവിശേഷതകൾ
ഈ വർഷത്തെ പ്രോ മോഡലുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ A20 പ്രോ ചിപ്സെറ്റാണ്. കൂടുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമതയോടെ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത, വലിപ്പം കുറഞ്ഞ 'ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ്' ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലുമുണ്ട്. സ്ക്രീൻ വലുപ്പത്തിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഐഫോൺ 18 പ്രോയിൽ 6.3 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയും ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സിൽ 6.9 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനുമാണുള്ളത്.
കൂടാതെ, പുതുക്കിയ 'ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ്' (Apple Intelligence) ഫീച്ചറുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ സിരി (Siri) കഴിവുകളും ആപ്പിൾ ഈ മോഡലുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി ലൈഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഒറ്റ ചാർജിൽ ഐഫോൺ 18 പ്രോ 24 മണിക്കൂർ വരെയും, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ് ഏകദേശം 30 മണിക്കൂർ വരെയും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
VIDEO | Delhi: iPhone 18 Series sale begins. Visuals from Apple Store, Select City Walk Mall, Saket. A customer says, " it is just a phone... rest we will use it and know how it performs. i just need to upgrade from my (iphone) 15 plus. it (iphone 18) has many upgraded feature and… pic.twitter.com/XJheLkUcio— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
ക്യാമറയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, വേരിയബിൾ അപ്പേർച്ചറുള്ള 48MP പ്രൈമറി ക്യാമറ, 48MP ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്, 48MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് രണ്ട് ഫോണുകളിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ എവിടെയൊക്കെ?
ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളുടെ പട്ടിക ചുവടെ നൽകുന്നു:
|സ്റ്റോർ
|സംസ്ഥാനം
|വിലാസം
|ആപ്പിൾ സാകേത്
|ഡൽഹി
ന്യൂഡൽഹി, സാകേത്
F-11, സെലക്ട് സിറ്റിവാക്ക്
ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെന്റർ, സാകേത്
ന്യൂഡൽഹി, ഡൽഹി, 110017
|ആപ്പിൾ ഹെബ്ബാൾ
|കർണാടക
ബെംഗളൂരു, ഹെബ്ബാൾ
F-39-F-43, ഫീനിക്സ് മാൾ ഓഫ് ഏഷ്യ,
ബെംഗളൂരു, കർണാടക, 560092
|ആപ്പിൾ BKC
|മഹാരാഷ്ട്ര
മുംബൈ, BKC
G1-G2, ജിയോ വേൾഡ് ഡ്രൈവ്
ബാന്ദ്ര കുർള കോംപ്ലക്സ്
മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര, 400051
|ആപ്പിൾ
ബോറിവാലി
G4, സ്കൈ സിറ്റി മാൾ
വെസ്റ്റേൺ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയ്ക്ക് സമീപം, ബോറിവലി
മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര, 400066
|ആപ്പിൾ
കൊറേഗാവ് പാർക്ക്
പൂനെ, കൊറേഗാവ് പാർക്ക്
G8-G10, കോപ്പ
കൊറേഗാവ് പാർക്ക്
പൂനെ, മഹാരാഷ്ട്ര, 411001
|ആപ്പിൾ നോയ്ഡ
|ഉത്തർ പ്രദേശ്
നോയിഡ
D123-D128, DLF Mall of India
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