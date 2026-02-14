ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഡിസൈനും കളറും ചോർന്നു: ഐഫോൺ 17e അടുത്തയാഴ്‌ച പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചന

ഐഫോൺ 17e ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിസൈൻ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഐഫോൺ 16eയുടെ അതേ ഡിസൈനിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ചോർന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ...

IPHONE 17E COLOR OPTIONS IPHONE 17E LAUNCH DATE APPLE IPHONE 17 SERIES ഐഫോൺ 17 സീരിസ്
iPhone 17e may comes with dynamic island and MagSafe charging (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 14, 2026 at 11:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്‍റെ പുതുതലമുറ ഐഫോൺ സീരിസിലെ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയുള്ള മോഡലായ ഐഫോൺ 17e ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഇത് ഫെബ്രുവരി 19ന് പുറത്തിറക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന ഐഫോണിന്‍റെ ഡിസൈൻ, കളർ ഓപ്‌ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചോർന്നിരിക്കുകയാണ്.

ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോൺ 16e യുടെ അതേ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഐഫോൺ 17e മോഡലിലും ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. ഐഫോൺ 17e യുടെ ഡിസൈൻ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ കാണിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. മുൻഗാമിയെ അപേക്ഷിച്ച് വിവിധ അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ ഈ ഫോണിൽ കാണാം.

ഇത് മൂന്ന് ഷേഡുകളിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഐഫോൺ 17e ആപ്പിളിന്‍റെ A19 ചിപ്‌സെറ്റുമായി എത്തുമെന്ന് മുമ്പ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഐഫോൺ 17e: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഡിസൈൻ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
ഫ്രണ്ട് പേജ് ടെക്‌നോളജിസ്റ്റായ ജോൺ പ്രോസ്സർ വരാനിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ 17e യുടെ സാധ്യമായ ഡിസൈൻ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നീ വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വീഡിയോ പങ്കിട്ടിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച്, ആപ്പിളിന്‍റെ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് സവിശേഷതയും മാഗ്‌സേഫ് ചാർജിങ് ഐഫോൺ 17eൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, വെള്ള, കറുപ്പ്, ലാവെൻഡർ നിറങ്ങളിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. താരതമ്യേന നേർത്ത ബെസലുകളും ഇതിനുണ്ടെന്ന് കൺസെപ്റ്റ് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നു.

പിൻവശത്ത് ഒരു ക്യാമറ യൂണിറ്റും, എൽഇഡി ഫ്ലാഷും, പിന്നിൽ ഒരു സെക്കൻഡറി മൈക്രോഫോണും ഈ ഫോണിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടാതെ, ഐഫോൺ 17e-യിൽ വോളിയം നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇടതുവശത്ത് ഒരു ആക്ഷൻ ബട്ടണും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതേസമയം, ഐഫോൺ 17e-യുടെ വലതുവശത്ത് ഒരു പവർ ബട്ടൺ സ്ഥാപിക്കാം. മുൻഗാമിയുടെ അതേ രൂപകൽപ്പന തന്നെയായിരിക്കും ഇതിനും ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

3 ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് സവിശേഷതയും മാഗ്‌സേഫും ഉപയോഗിച്ച് ഐഫോൺ 17e പുറത്തിറക്കുമെന്ന മുൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്നു. ആപ്പിളിന്‍റെ A19 ചിപ്‌സെറ്റും, പ്രൊപ്രൈറ്ററി C1X ചിപ്പും ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, 60Hz വരെ പുതുക്കൽ നിരക്ക് നൽകുന്ന മുൻഗാമിയുടേതിന് സമാനമായ ഡിസ്‌പ്ലേയും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നിൽ 48 എംപി സിംഗിൾ ക്യാമറയും, മുൻവശത്ത് 12 എംപി സെൽഫി ക്യാമറയും ഉണ്ട്. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ IP68 റേറ്റിങും ലഭിച്ചേക്കാം.

ഐഫോൺ 17e: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില, ലോഞ്ച് തീയതി
വിലയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 17ന് $599 (ഏകദേശം 57,000 രൂപ) വില വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഫെബ്രുവരി 19ന് ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രത്യേക ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം ആപ്പിൾ ഒരു സാധാരണ പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ ഇത് പുറത്തിറക്കാനാണ് സാധ്യത. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്‌തേക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നെങ്കിലും കമ്പനി ഇതുവരെ ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കമ്പനി ലോഞ്ച് തീയതി പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.


Also Read:

  1. മുംബൈയിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോർ ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി ആപ്പിൾ: തുറക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം
  2. 6 വർഷം വാറന്‍റി, 1 ലക്ഷം കീ.മി ഫ്രീ സർവീസ്: 200 കി.മീ റേഞ്ചിൽ പുതുപുത്തൻ ഡിസൈനിൽ മഹീന്ദ്രയുടെ 'ഉഡോ' ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ: പ്രത്യേക ലോഞ്ച് ഓഫറും
  3. ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ആണോ തിരയുന്നത്? 7,499 രൂപയ്‌ക്ക് പുതിയ മോഡലുമായി ലാവ മൊബൈൽസ്; പ്രത്യേകതകൾ
  4. കരുത്തൻ ബാറ്ററിയും മികച്ച ഡിസ്‌പ്ലേയും: ആകർഷക ഡിസൈനിൽ 'പോവ കർവ് 2 5G' പുറത്തിറക്കി

TAGGED:

IPHONE 17E COLOR OPTIONS
IPHONE 17E LAUNCH DATE
APPLE IPHONE 17 SERIES
ഐഫോൺ 17 സീരിസ്
IPHONE 17E DESIGN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.