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ഒറ്റയടിക്ക് 17,000 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു! ഐഫോൺ 17 വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടവർക്ക് നിരാശ, പുതുക്കിയ നിരക്കുകളിങ്ങനെ

ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 ഇ, ഐഫോൺ എയർ, ഐഫോൺ 16 എന്നീ മോഡലുകൾക്കാണ് ആപ്പിൾ വില വർധിപ്പിച്ചത്. 65,000 രൂപ വരെ വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മോഡലുകളുടെയും പുതുക്കിയ വില അറിയാം.

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iPhone 18 Pro (Apple)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 4:20 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളായ ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ്, ഐഫോൺ ഡ്യുവോ എന്നിവ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. "സർപ്രൈസ് ആൻഡ് ഷൈൻ" എന്ന് പേരിട്ട ഇവന്‍റിലെ പ്രധാന ആകർഷണം ആപ്പിളിൻ്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ ഐഫോൺ ഡ്യുവോ ആണ്. ഐഫോണുകൾക്ക് പുറമെ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 12, ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്രാ 4, എയർപോഡ്‌സ് 5 എന്നീ മറ്റ് വെയറബിളും കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഐഫോൺ 18 പ്രോയുടെ 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,64,900 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വില വരുന്നത്. മുൻഗാമികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഉയർന്ന വിലയ്‌ക്കാണ് ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരിസിലെ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ സാധാരണ മുൻ മോഡലുകൾക്ക് വില കുറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ പതിവിലും വിപരീതമായി ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലെ ഐഫോൺ 17 ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഴയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിൾ.

ഏതൊക്കെ മോഡലുകൾക്ക് വില വർധിച്ചു?

ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 ഇ, ഐഫോൺ എയർ, ഐഫോൺ 16 എന്നീ മോഡലുകൾക്കാണ് വില വർധിച്ചത്. പുതുക്കിയ വില കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ മോഡലുകൾക്ക് വില വർധിച്ചെന്നും പുതിയ വില എത്രയാണെന്നും പരിശോധിക്കാം.

പുതുക്കിയ വില അറിയാം

ഐഫോൺ 17: ഐഫോൺ 17ന്‍റെ 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുള്ള മോഡലിന് 17,000 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇപ്പോൾ 99,900 രൂപയാണ് ഐഫോൺ 17ന്‍റെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ വില. മുൻപ് ഇത് 82,900 രൂപയായിരുന്നു. മുൻ വിലയേക്കാൾ 20 ശതമാനത്തിലധികം വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇതിന്‍റെ 512 ജിബി പതിപ്പിന് 1,02,900 രൂപയിൽ നിന്ന് 1,24,900 രൂപയായി. 22,000 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്.

ഐഫോൺ എയർ: വില വർധനവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച മോഡൽ ഐഫോൺ എയറാണ്. 1,19,900 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ഇതിന്‍റെ 256 ജിബി പതിപ്പിന് ഇപ്പോൾ 1,49,900 രൂപ വിലയുണ്ട്. അതേസമയം 512 ജിബി മോഡലിന് 1,39,900 രൂപയിൽ നിന്ന് 1,74,900 രൂപയായി വില ഉയർന്നു. 1 ടിബി പതിപ്പിന് 1,59,900 രൂപയിൽ നിന്ന് 65,000 രൂപ വർധിച്ച് 2,24,900 രൂപയായി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഐഫോൺ എയറിനാണ്.

ഐഫോൺ 17ഇ: അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഐഫോൺ 17ഇയുടെ 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുള്ള മോഡലിന് ഇപ്പോൾ 79,900 രൂപയായി. മുൻപ് ഇതിന് 64,900 രൂപയായിരുന്നു വില. അതേസമയം 512 ജിബി മോഡലിന് 84,900 രൂപയിൽ നിന്ന് വില വർധിച്ച് 1,04,900 രൂപയായി.

ഐഫോൺ 16: ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്ക് പുറമെ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 16ന്‍റെ വിലയും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 128 ജിബി മോഡലിന് ഇപ്പോൾ 89,900 രൂപയാണ് വില. മുൻപ് ഇതിന് 69,900 രൂപയായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

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മോഡൽസ്റ്റോറേജ്പുതിയ വിലപഴയ വിലവർധിച്ച തുക
ഐഫോൺ 17
256 ജിബി99,900 രൂപ82,900 രൂപ17,000 രൂപ
512 ജിബി1,24,900 രൂപ1,02,900 രൂപ22,000 രൂപ
ഐഫോൺ എയർ256 ജിബി1,49,900 രൂപ 1,19,900 രൂപ30,000 രൂപ
512 ജിബി 1,74,900 രൂപ1,39,900 രൂപ35,000 രൂപ
1 ടിബി2,24,900 രൂപ1,59,900 രൂപ65,000 രൂപ
ഐഫോൺ 17ഇ256 ജിബി 79,900 രൂപ64,900 രൂപ15,000 രൂപ
512 ജിബി1,04,900 രൂപ84,900 രൂപ20,000 രൂപ
ഐഫോൺ 16128 ജിബി89,900 രൂപ69,900 രൂപ20,000 രൂപ

വില വർധനവിന് കാരണമിത്

ആപ്പിളിൻ്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ ഐഫോൺ ഡ്യുവോ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വില വർധനവ്. മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെയും മറ്റ് പ്രധാന സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഘടകങ്ങളുടെയും വില കൂടിയതാണിന് കാരണം. നൂതന ചിപ്പുകളുടെ ആവശ്യം ഉയർന്ന് വരുന്നതിനാൽ പല സാങ്കേതിക കമ്പനികളും ഇതേ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്.

"ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന ഗണ്യമായ ചെലവ് വർധനവ് ലഘൂകരിക്കാൻ പരാമവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും സാഹചര്യം സുസ്ഥിരമല്ല. ഉപഭോക്തൃ ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായും മെമ്മറി വിലനിർണയവും വിതരണവും ആവശ്യമാണ്. അതാണ് പ്രധാന കാര്യമെന്ന്" മുൻ സിഇഒ ടിം കുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ വിതരണമാണ് പ്രധാനമായും സാങ്കേതിക വ്യവസായം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചറിൽ നിന്നും ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ വിലയിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി കാരണം ഉയർന്ന ചെലവുകൾ നേരിടുകയും ചില്ലറ വിൽപ്പന വില വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മെമ്മറി-ചിപ്പ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ വില വർധിപ്പിച്ച നിരവധി ആൻഡ്രോയ്‌ഡ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമാതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആപ്പിളും ചേരുന്നു.

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