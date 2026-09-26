ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ആപ്പിളിന്‍റെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർന്നു: ഐപാഡ് 12 മുതൽ ഹോംപാഡ് മിനി 2 വരെ, വരാനിരിക്കുന്നത് നാല് ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ

ആപ്പിളിന്‍റെ ചോർന്നുകിട്ടിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കോഡുകളിൽ നിന്നാണ് വരാനിരിക്കുന്ന നാല് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഐപാഡ് മിനി 8, ഹോംപോഡ് മിനി 2, ആപ്പിൾ ടിവി 4K (നാലാം തലമുറ), ഐപാഡ് 12 എന്നിവയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്.

HOMEPOD MINI 2 IPAD MINI 8 ആപ്പിൾ IPAD 12
Representational Image (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2026 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ടെക്‌ ഭീമൻ ആപ്പിളിന്‍റെ വരാനിരിക്കുന്ന നാല് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കോഡുകളിൽ നിന്ന് ചോർന്നതായി 'മാക് റൂമേഴ്‌സ്' റിപ്പോർട്ട്. ആപ്പിളിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളായ ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരിസും, ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഫോണായ ഐഫോൺ ഡ്യുവോയും വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ചോർന്ന കോഡുകൾ ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സൂചന നൽകുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ഐപാഡ് മിനി 8

ആപ്പിളിന്‍റെ അടുത്ത തലമുറ ഐപാഡ് മിനി പുറത്തിറക്കുക A20 പ്രോ ചിപ്പോടെയായിരിക്കുമെന്ന് ചോർന്ന കോഡ് വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ മുൻവശത്തെ ക്യാമറയുടെ സ്ഥാനവും വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കുമെന്നും പുതിയ സ്പീക്കർ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിന്‍റെ മുൻഭാഗം കാണിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ, ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച മുൻ ക്യാമറയും ഡിസ്‌പ്ലേ ഗ്ലാസിന്‍റെ മുകൾഭാഗത്തായി ഒരു ചെറിയ കട്ട്-ഔട്ടും കാണാം. വോളിയം, പവർ ബട്ടണുകൾ എന്നിവ ഉപകരണത്തിന്‍റെ മുകൾഭാഗത്തായിത്തന്നെ നിലനിർത്തിയത് കാണാം. ബ്ലൂംബെർഗിലെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പുതിയ ഐപാഡ് മിനിയിൽ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് (വെള്ളത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി), വൈബ്രേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുതിയ സ്പീക്കർ സംവിധാനം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഇത് ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ പുറത്തിറക്കാനാണ് സാധ്യത.

HOMEPOD MINI 2 IPAD MINI 8 ആപ്പിൾ IPAD 12
In picture - iPad Mini with A17 Pro chipset (Image Credit: Apple)

ഹോംപോഡ് മിനി 2

നിലവിലുള്ള മോഡലിന്‍റെ അതേ ഡിസൈൻ തന്നെയായിരിക്കും ഹോംപോഡ് മിനി 2 ഉം ഉണ്ടാവുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ പച്ച, പിങ്ക്, നീല, വെള്ള, കറുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. ആപ്പിളിന്‍റെ സിരി എഐ പിന്തുണയ്‌ക്കൊപ്പം പുതിയൊരു ചിപ്പും ഈ ഉപകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. 2026-ൽ തന്നെ ഇത് പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

HOMEPOD MINI 2 IPAD MINI 8 ആപ്പിൾ IPAD 12
In picture - HomePod Mini (Image Credit: Apple)

ആപ്പിൾ ടിവി 4K (നാലാം തലമുറ)

ആപ്പിൾ ടിവി 4K മോഡലിന്‍റെ ഒരു ചിത്രവും ചോർന്ന കോഡിൽ പുറത്തുവന്നു. ഇത് ലോഞ്ച് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന നൽകുന്നു. നിലവിലുള്ള പതിപ്പിന്‍റെ അതേ പുറംരൂപം തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഉപകരണത്തിനുമുണ്ടാകുകയെന്നും, ആന്തരികമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്നും ചിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ ആപ്പിൾ ടിവിയിൽ A17 പ്രോ ചിപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലും പുതിയ പതിപ്പോ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഇത് 8GB റാമോടെ എത്താമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. കൂടാതെ, ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ്, സിരി എഐ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 എന്നിവയുള്ള ആപ്പിൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത N1 ചിപ്പ്, പുതുക്കിയ സിരി റിമോട്ട് എന്നിവയും ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഐപാഡ് മിനി, ഹോംപോഡ് മിനി എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ആപ്പിളിന്‍റെ ഈ സ്‌മാർട്ട് ടിവിയും അടുത്ത മാസം പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

HOMEPOD MINI 2 IPAD MINI 8 ആപ്പിൾ IPAD 12
In picture - Apple TV 4K (3rd Generation) (Image Credit: Apple)

ഐപാഡ് 12

അടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐപാഡിൽ A19 ചിപ്പ്, C1X മോഡം, N1 നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് ചിപ്പ്, 8GB റാം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്നാണ് ആപ്പിളിന്‍റെ കോഡിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഐപാഡ് 11-ൽ നിലവിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ്, സിരി എഐ ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവയും ഐപാഡ് 12-ൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ ഐപാഡ് ഒരു പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനിലും ലഭ്യമായേക്കാം. വരാനിരിക്കുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇത് 2027-ലെ വസന്തകാലം വരെ പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

HOMEPOD MINI 2 IPAD MINI 8 ആപ്പിൾ IPAD 12
In picture - iPad 11 with A16 processor (Image Credit: Apple)
Also Read:
  1. വിവോയുടെ എസ്-ലൈനപ്പിലേക്ക് രണ്ടാമൻ, 'എസ് 2 എഫ്‌ഇ' പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; ലോഞ്ച് ഒക്ടോബർ 6ന്
  2. ക്വാൽകോമിന്‍റെ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ചിപ്പ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിൽ 'ഷവോമി 18 പ്രോ' ഇന്ത്യയിലേക്കും: ടീസർ പുറത്ത്
  3. വില 12,999 രൂപ! കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ തിരയുന്നവർക്കായി ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡിന്‍റെ പുതിയ 5ജി ഫോൺ

TAGGED:

HOMEPOD MINI 2
IPAD MINI 8
ആപ്പിൾ
IPAD 12
APPLE UPCOMING PRODUCTS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.