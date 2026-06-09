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ബജറ്റ് വിലയും ആകർഷക ഡിസൈനും, 'ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 20' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ: വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
6.78 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഹീലിയോ G81 അൾട്ടിമേറ്റ് ചിപ്സെറ്റ്, 5,200mAh ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 20-ൽ ഉണ്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക.
Published : June 9, 2026 at 12:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇൻഫിനിക്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണായ സ്മാർട്ട് 20 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 6.78 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഹീലിയോ G81 അൾട്ടിമേറ്റ് ചിപ്സെറ്റ്, 5,200mAh ബാറ്ററി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 20-ന് ലഭിക്കുന്നു. ഫോളാക്സ് വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് നൽകുന്ന എഐ ടൂളുകൾക്കൊപ്പം സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കോ, വൈ-ഫൈയോ ഇല്ലാതെ തന്നെ സമീപത്തുള്ള ഇൻഫിനിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുമായി ഓഫ്ലൈൻ കോളിങും സന്ദേശമയയ്ക്കലും നടത്താൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന അൾട്രാ ലിങ്ക് പിന്തുണ ഇൻഫിനിക്സ് ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള XOS 16 ലാണ് സ്മാർട്ട് 20 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ മാസം അവസാനം ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും, എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 20: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 20ന്റെ 4GB + 64GB വേരിയന്റിന് 12,499 രൂപ മുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. 4GB + 128GB മോഡലിന് 13,999 രൂപയും വിലയുണ്ട്. ക്ലൗഡ്ലൈൻ ബ്ലൂ, പോളാരിസ് ടൈറ്റാനിയം, ഷാഡോ ബ്ലാക്ക്, സൺലൈക്ക് ഓറഞ്ച് എന്നീ നാല് നിറങ്ങളിലാണ് ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. 500 രൂപ വരെയുള്ള അധിക ബാങ്ക് ഓഫറുകളും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 12 മുതലാണ് ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 20 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക.
ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 20: അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
6.78 ഇഞ്ച് HD+ (720×1576 പിക്സൽ) IPS LCD പാനലാണ് ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 20 സ്മാർട്ട്ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 700 nits വരെ ബ്രൈറ്റ്നെസും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 90.09 ശതമാനം സ്ക്രീൻ-ടു-ബോഡി അനുപാതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. ഓൾവേയ്സ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ, ഡൈനാമിക് ബാർ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
Mali-G52 GPU, 4GB of LPDDR4X RAM, 128 ജിബി വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയുമായി ജോടിയാക്കിയ മീഡിയടെക് ഹീലിയോ ജി 81 അൾട്ടിമേറ്റ് ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇതിന് 48 മാസത്തെ ഫ്ലുവൻസി സർട്ടിഫിക്കേഷനും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള XOS 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 20 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, ഗുജറാത്തി, മറാത്തി എന്നീ ഭാഷകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോളാക്സ് വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് നൽകുന്ന വൺ-ടാപ്പ് ഇൻഫിനിക്സ് AI ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പവർ ബട്ടൺ കൂടുതൽ നേരം അമർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിരവധി എഐ സവിശേഷതകളിലേക്ക് ആക്സസ് ലഭിക്കും. എഐ റൈറ്റിങ്, എഐ സ്റ്റുഡിയോ,എഐ ഇറേസർ, എഐ എക്സ്റ്റെൻഡർ, ഡോക്യുമെന്റ് സ്കാനിങ്, സോങ് റെക്കഗ്നിഷൻ, സ്പീക്കർ ക്ലീനർ, എഐ വാൾപേപ്പർ ജനറേറ്റർ, ഷെഡ്യൂളിങ് ടൂളുകൾ തുടങ്ങിയ എഐ സവിശേഷതകളിലേക്കാണ് ആക്സസ് ലഭിക്കുക.
ഒപ്റ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 20-ൽ f/2.0 അപ്പർച്ചറുള്ള 8 എംപി പിൻ ക്യാമറയും സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 8 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുമാണ് ഉള്ളത്. സൂപ്പർ നൈറ്റ് മോഡ്, ഡ്യുവൽ വീഡിയോ, വ്ലോഗ് മോഡ്, പോർട്രെയിറ്റ് മോഡ്, പനോരമ, പ്രോ മോഡ്, ടൈം-ലാപ്സ്, വൈഡ് സെൽഫി, എഐ ക്യാമറ, ഡോക്യുമെന്റ് സ്കാനിങ് എന്നിവയാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സവിശേഷതകൾ. പിൻ ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തിനൊപ്പം ഇതിൽ ഡ്യുവൽ എൽഇഡി ഫ്ലാഷും ഉണ്ട്.
4G LTE, ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.2, GPS, A-GPS, USB ടൈപ്പ്-സി, ഇൻഫ്രാറെഡ് ബ്ലാസ്റ്റർ എന്നിവയാണ് ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 20-യുടെ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. 1 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തിൽ അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഓഫ്ലൈൻ കോളിങ്, സന്ദേശമയയ്ക്കൽ, വോയ്സ് നോട്ടുകൾ, ഇമേജ് പങ്കിടൽ എന്നിവ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന അൾട്രാ ലിങ്കിനെയും ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പ്യുവർ വോയ്സിനൊപ്പം വോയ്സ്പ്രിന്റ് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ, സ്മാർട്ട് നോയ്സ് കൺട്രോൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോയ്സ് കൺട്രോൾ മോഡുകൾ എന്നിവയും ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
5,200 എംഎഎച്ചിന്റെ ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. ഇത് 15W വയേർഡ് ചാർജിങും 5W വയേർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 4G നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ 933 മണിക്കൂർ വരെ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ സമയവും 25 മണിക്കൂർ വരെ സ്പീക്കർ അധിഷ്ഠിത മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്കും നൽകാൻ ഈ ഫോണിന് സാധിക്കും. റീട്ടെയിൽ പാക്കേജിൽ ഒരു ചാർജർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
189 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഫോണാണ് ഇത്. D-ടെക്സ്ചർ കോമ്പോസിറ്റ് റിയർ പാനലാണ് ഇതിലെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 25,000-ത്തിലധികം ഡ്യൂറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിധേയമായതിന് ശേഷം 1.5 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ചകളെ ഇത് നേരിടുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.
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