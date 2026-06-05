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പ്രീമിയം ലുക്കിൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഫോൺ: 'ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 20' വരുന്നു, ലോഞ്ച് ജൂൺ 8ന്

കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 10നെ അപേക്ഷിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട് 20 മോഡലിൽ നിരവധി അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

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Infinix Smart 20 to be launched in India on June 8th (Image credit: Infinix)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 3:38 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി ഇൻഫിനിക്‌സ്. പുതിയ ഫോണായ ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 20 ജൂൺ 8ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയായിരിക്കും ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയെന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഈ ഫോണിന്‍റെ മിക്ക പ്രധാന സവിശേഷതകളും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിൽ ലൈവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 10നെ അപേക്ഷിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട് 20 മോഡലിൽ നിരവധി അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലെ മൈക്രോസൈറ്റ് പ്രകാരം വരാനിരിക്കുന്ന ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 20-ൽ ലഭ്യമായേക്കാവുന്ന സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 20: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
വണ്ണം കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഫോണായിരിക്കും ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 20 എന്ന് ഡിസൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്‌മൂത്ത് ഡിസ്‌പ്ലേ ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. പഞ്ച് ഹോൾ സ്‌ക്രീൻ ഉള്ള 6.78 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 10-ൽ 6.67 ഇഞ്ചിന്‍റെ പാനലാണ് ഉള്ളത്. ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിനേക്കാളും ചെറുതാണ്.

120 ഹെഡ്‌സ് അൾട്ര സ്‌മൂത്ത് ഡിസ്‌പ്ലേയായിരിക്കും ഇത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന് 7.7 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണം ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പോളാരിസ് ടെറ്റാനിയം, ഷാഡോ ബ്ലാക്ക്, സൺലൈക് ഓറഞ്ച്, ക്ലൗഡ്‌ലൈൻ ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ നാല് പ്രീമിയം കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും.

മീഡിയാടെക് ഹീലിയോ G81 അൾട്ടിമേറ്റ് ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിലാണ് ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 20 പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് 8 ജിബി റാമും 2 ടിബി വരെ വികസിപ്പിക്കാവുന്ന സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്‌ക്കും. സ്‌മാർട്ട് 10-ൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന Unisoc T7250 ചിപ്‌സെറ്റിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വെയ്‌ക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും.

സ്‌മാർട്ട് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മികച്ച ഓഡിയോ സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്. 15 വാട്ട് ചാർജിങും, 5 വാട്ട് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന 5200mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക. ഇത് 933 മണിക്കൂർ സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈ സമയം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും ഉപയോഗ രീതികളെ ആശ്രയിച്ച് സ്വാഭാവികമായും ഇതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ 6000mAh അല്ലെങ്കിൽ 7000mAh ബാറ്ററി ഓപ്‌ഷനിൽ ലഭ്യമായതിനാൽ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ മികച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കുമോയെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തിൽ വയർലെസ് ആയി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഇൻഫിനിക്‌സ് ഫോണുകളെ അനുവദിക്കുന്ന അൾട്രാ ലിങ്ക് സവിശേഷതയും ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 20-ൽ ഉണ്ടാകും.

ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 20: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
6,799 രൂപ വിലയിലാണ് ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 20-യുടെ പിൻഗാമിയായ ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 10 അവതരിപ്പിച്ചത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ കൂടുതൽ അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം. 8,000 രൂപയിൽ താഴെ വില വരുമെന്നാണ് സൂചന.

എങ്കിലും സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ ക്ഷാമം സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിലയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരുപക്ഷേ, വരാനിരിക്കുന്ന ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 20-യുടെ വിലയിലും വർധനവ് ഉണ്ടാക്കാം. അതേസമയം പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ നിലനിർത്താനായാൽ ആദ്യമായി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വാങ്ങുന്നവരെയും വിദ്യാർഥികളെയും ആകർഷിക്കും. എങ്കിലും ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 20-യുടെ മറ്റ് സവിശേഷതകളും വിലയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് ലോഞ്ച് വരെ കാത്തിരിക്കണം.

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