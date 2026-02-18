ETV Bharat / automobile-and-gadgets

സ്ക്രീൻ സൗജന്യമായി മാറ്റാം, രണ്ട് വർഷം വാറന്‍റിയും: 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ 'ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G ലഭ്യമാവുക. 3D കർവ്ഡ് 1.5K AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, 6,500mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ ഉണ്ട്.

INFINIX NOTE EDGE PRICE INFINIX NOTE EDGE FEATURES ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് INFINIX NOTE EDGE OFFERS
Infinix Note Edge 5G available in three colors (Image credit: Infinix)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 18, 2026 at 1:13 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇൻഫിനിക്‌സിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോണായ ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. അടുത്തിടെയാണ് ആഗോലതലത്തിൽ ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്.

മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G ലഭ്യമാവുക. 3D കർവ്ഡ് 1.5K AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, 6,500mAh ബാറ്ററി, മനോഹരമായ ഡിസൈൻ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിനുണ്ട്. ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജിന്‍റെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G: വില
ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G 6 ജിബി + 128 ജിബി, 8 ജിബി + 128 ജിബി, 8 ജിബി + 256 ജിബി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. 6 ജിബി +128 ജിബി മോഡലിന് 21,999 രൂപയും, 8 ജിബി + 128 ജിബി വേരിയന്‍റിന് 23,999 രൂപയും, ടോപ്പ്-എൻഡ് 8 ജിബി + 256 ജിബി മോഡലിന് 25,999 രൂപയും ആണ് വില. എസ്‌ബി‌ഐ, ഐ‌സി‌ഐ‌സി‌ഐ ബാങ്ക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കമ്പനി 2,000 രൂപയുടെ തൽക്ഷണ ബാങ്ക് കിഴിവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളുടെയും വില യഥാക്രമം ₹19,999, ₹21,999, ₹23,999 ആയിരിക്കും.

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G സിൽക്ക് ഫൈബർ ഫിനിഷ്, സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലൂ, ലൂണാർ ടൈറ്റാനിയം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 18) മുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ഇൻഫിനിക്സ് വെബ്സൈറ്റ്, റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി ഇത് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും. നിരവധി ലോഞ്ച് ഓഫറുകളും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്ക് സ്ക്രീൻ ഒരു തവണ സൗജന്യമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ 12 മാസത്തെ വിപുലീകൃത വാറന്‍റി (ആകെ 24 മാസം), 12 മാസത്തെ നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ എന്നിവയും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, യോഗ്യതയുള്ള ജിയോ പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 18 മാസത്തേക്ക് സൗജന്യ ഗൂഗിൾ ജെമിനി പ്രോ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 4,500 നിറ്റ്‌സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും ഉള്ള 6.78 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5Gയിൽ ഉള്ളത്. പാനൽ 10-ബിറ്റ് കളറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i കൊണ്ട് സ്‌ക്രീൻ പരിരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊടി, സ്പ്ലാഷ് പ്രതിരോധത്തിനായി ഫോണിന് IP65 റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വെറ്റ് ടച്ച് പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പിന്തുണയും ഇതിനുണ്ട്.

മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7100 പ്രോസസറാണ് ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജിന് കരുത്തേകുന്നത്. 8GB വരെ LPDDR5x റാമും 256GB വരെ UFS 2.2 സ്റ്റോറേജും ഇതിനുണ്ട്. 50MP പ്രൈമറി ഷൂട്ടറും സെക്കൻഡറി സെൻസറും ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ലൈവ് ഫോട്ടോസ്, AI ഇറേസർ പോലുള്ള AI ടൂളുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എഐ സവിശേഷതകളും ഫോണിലുണ്ട്. നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, കോളുകൾ, സംഗീതം എന്നിവയ്‌ക്കായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആക്റ്റീവ് ഹാലോ ലൈറ്റിങുള്ള സിഗ്നേച്ചർ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും ഇതിലുണ്ട്. 13 എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

കമ്പനിയുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള XOS 16-ൽ ആണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. 3 വർഷത്തെ OS അപ്‌ഡേറ്റുകളും 5 വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും ഇതിന് ലഭിക്കും. പുതിയ UI ഫോളാക്‌സ് AI വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റന്‍റ്, ഒരു സമർപ്പിത "വൺ-ടാപ്പ് AI ബട്ടൺ" തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G വരുന്നത്. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

