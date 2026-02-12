ETV Bharat / automobile-and-gadgets

4,500 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസുള്ള ഡിസ്‌പ്ലേയുമായി ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് വരുന്നു; ലോഞ്ച് തീയതി വെളിപ്പെടുത്തി

ഫെബ്രുവരി 18നാണ് ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G പുറത്തിറക്കുക. മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. ലോഞ്ച് വിശദാംശങ്ങളും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

INFINIX NOTE EDGE 5G INFINIX NOTE EDGE SPECIFICATIONS INFINIX NEW PHONE ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ്
Infinix Note Edge 5G To Launch Soon in India (Image credit: Infinix mobiles)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 12, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇൻഫിനിക്‌സിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോണായ ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G അടുത്തിടെയാണ് ആഗോലതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ആഗോളതലത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതിന് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും ഈ ഫോൺ ഇറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി. ഈ ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതിയും പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ.

ഫെബ്രുവരി 18നാണ് ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G പുറത്തിറക്കുക. ഈ ഫോണിനായുള്ള ഒരു സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് സജീവമാണ്. ഇത് ഒരു ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴിയായിരിക്കും ലഭ്യമാവുക. മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ ലോഞ്ച് വിശദാംശങ്ങളും കൂടുതൽ സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G: ലോഞ്ച് വിശദാംശങ്ങൾ
ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജിനായുള്ള ഒരു സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ ഫെബ്രുവരി 18ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലൂ, സിൽക്ക് ഗ്രീൻ, ലൂണാർ ടൈറ്റാനിയം എന്നീ നിറങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ഫോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുമെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Infinix Note Edge 5G available in three colors (Image credit: Infinix mobiles)

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G: ഡിസൈൻ, സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലൂ കളർ ഓപ്‌ഷനിലുള്ള ഫോണിൽ മെറ്റാലിക് ബാക്ക് പാനൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും, സിൽക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ഓപ്‌ഷനിൽ സിൽക്ക് ഫൈബർ ഫിനിഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലോഞ്ച് തീയതിക്ക് പുറമെ, ഇതിന്‍റെ വിവിധ സവിശേഷതകളും മൈക്രോസൈറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തി. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7100 ചിപ്‌സെറ്റാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന് കരുത്തേകുക.

Infinix Note Edge 5G (Image credit: Infinix mobiles)

AnTuTu ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഫോണിന് 7,50,000ൽ കൂടുതൽ പോയിന്‍റുകൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. കമ്പനി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് 5G 7.2mm വണ്ണമുള്ളതായിരിക്കും. ഇതിൽ 6.78 ഇഞ്ച് 1.5K 3D കർവ്ഡ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഡിസ്‌പ്ലേ 4,500 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, TUV ബ്ലൂ ലൈറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നീ പിന്തുണകളോടെ ലഭ്യമാവും.

Infinix Note Edge 5G (Image credit: X/@ Infinix mobiles)

45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററിയും ഇതിലുണ്ടാകും. JBL-ട്യൂൺ ചെയ്‌ത ഡ്യുവൽ സ്‌പീക്കർ സജ്ജീകരണവും ഇതിലുണ്ടാകും. പൊടി, ജലം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP65 റേറ്റിങാണ് ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുക. ഒരു RGB ഹാലോ ലൈറ്റ് സവിശേഷതയും ഇതിനുണ്ടാകും. 50 എംപി പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ ഉണ്ടാകും.

ജനുവരി 19ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് എഡ്‌ജ് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നത്.

