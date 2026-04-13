ഐഫോണിനെ വെല്ലുന്ന ലുക്ക്? പവർഫുൾ ബാറ്ററി, ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 60 പ്രോ വിപണിയിൽ

144Hz LTPS AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s ജെൻ 4 ചിപ്‌സെറ്റ്, 8GB റാം, 256GB വരെ സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

INFINIX NOTE 60 PRO PRICE INFINIX NOTE 60 PRO OFFERS INFINIX NOTE 60 PRO SPECIFICATIONS INFINIX
Infinix Note 60 Pro (Infinix)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 13, 2026 at 7:30 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഏറ്റവും പുതിയ 'ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 60 പ്രോ' ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി ചൈനീസ് കമ്പനി ഇൻഫിനിക്‌സ്. ഐഫോണിനെ വെല്ലുന്ന ലുക്കില്‍ മൊബൈലിൻ്റെ പിൻ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആക്റ്റീവ് മാട്രിക്‌സ് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 60 പ്രോയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന്.

144Hz LTPS AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s ജെൻ 4 ചിപ്‌സെറ്റ്, 8GB റാം, 256GB വരെ സ്റ്റോറേജ്, 50MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ, 6,500mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. അറിയിപ്പുകളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇതിൽ ഒന്നിലധികം എൽഇഡികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ച XOS16 ഹാൻഡ്‌സെറ്റിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക.

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 60 പ്രോ സവിശേഷതകൾ:

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 60 പ്രോയുടെ നീളം 162.37 മില്ലീ മീറ്ററും, വീതി 77.17 മില്ലീമീറ്ററുമാണ്. 7.45 മില്ലീ മീറ്റർ കട്ടിയുമുണ്ട് ഇതിന്. ഭാരം 200 ഗ്രാം ആണ്. 144 ഹെർട്‌സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 4,500 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 240 ഹെർട്‌സ് ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 100 ശതമാനം ഡി‌സി‌ഐ-പി 3 കളർ ഗാമട്ട്, 2,800 ഹെർട്‌സ് തൽക്ഷണ ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 6.78 ഇഞ്ച് 1.5 കെ എൽ‌ടി‌പി‌എസ് അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിവ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്. ഇതിൽ കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

f/1.59 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50MP പ്രധാന ക്യാമറയും f/2.2 അപ്പേർച്ചറും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) പിന്തുണയോടു കൂടിയ 8MP അൾട്രാ-വൈഡ് ആംഗിൾ സെൻസർ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറയുമാണ് ഫോണിനുള്ളത്. f/2.2 അപ്പേർച്ചറുള്ള 13MP ഫ്രണ്ട്-ഫേസിംഗ് ക്യാമറ ഇതിനുണ്ട്. പിൻ, മുൻ ക്യാമറ സജ്ജീകരണങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡിൽ 30 ഫ്രെയിമുകളിൽ (fps) 4K വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ കഴിയും.

നോട്ട് 60 പ്രോയിൽ 90W വയർഡ് ചാർജിങ്, 30W വയർലെസ് ചാർജിങ്, 7.5W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങ്, 5W വയർലെസ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങ് പിന്തുണയേകുന്ന 6,500mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്. ഇതിൽ MP4, MKV, TS, 3GP, WEBM വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് പിന്തുണയുമുണ്ട്. ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ PCM, MP3, FLAC, ALAC, WAV, മറ്റ് ഓഡിയോ പ്ലേബാക്ക് പിന്തുണയുമുണ്ട്.

ഹൈ-റെസ് ഓഡിയോ, ഹൈ-റെസ് വയർലെസ് ഓഡിയോ, DTS വീഡിയോ: DRM വിഡ്‌വൈൻ L1 എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന JBL-ട്യൂൺ ചെയ്ത ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകൾ ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 60 പ്രോ IP64 പൊടി, ജല പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടിയുള്ളതാണ്. ഇതിന് മൂന്ന് വർഷത്തെ OS അപ്‌ഡേറ്റുകളും അഞ്ച് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ ഗ്യാരണ്ടികളും ലഭ്യമാണ്.

INFINIX NOTE 60 PRO PRICE INFINIX NOTE 60 PRO OFFERS INFINIX NOTE 60 PRO SPECIFICATIONS INFINIX
Infinix Note 60 Pro features Active Matrix Display on its rear panel (Infinix)

ലോഞ്ച് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി, ചൈനീസ് ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കൾ എസ്‌ബി‌ഐ, ഐ‌സി‌ഐ‌സി‌ഐ ബാങ്ക്, യെസ് ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, ഐ‌ഡി‌എഫ്‌സി ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് 3,000 രൂപ തൽക്ഷണ കിഴിവ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, 12 മാസം വരെ പലിശരഹിത വായ്‌പയും ഇൻഫിനിക്‌സ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

INFINIX NOTE 60 PRO PRICE INFINIX NOTE 60 PRO OFFERS INFINIX NOTE 60 PRO SPECIFICATIONS INFINIX
Infinix Note 60 Pro: Colour options (Infinix)

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 60 പ്രോ: വില, ലഭ്യത, ഓഫറുകൾ

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 60 പ്രോയ്‌ക്ക് അത്യാവശ്യം സംഭരണ ശേഷിയുണ്ട്. 8GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 31,999 രൂപയും 8GB RAM + 256GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 34,999 രൂപയുമാണ് വില. സോളാർ ഓറഞ്ച്, മോച്ച ബ്രൗൺ, ഡീപ് ഓഷ്യൻ ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 60 പ്രോയുടെ ആദ്യ വിൽപ്പന 2026 ഏപ്രിൽ 20 ന് ഇൻഫിനിക്‌സ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലൂടെയും നടക്കുന്നതായിരിക്കും.

