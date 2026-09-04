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നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ഫോണിന് പിൻഭാഗത്ത് മിനി സ്ക്രീൻ: ഡൈമെൻസിറ്റി ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിൽ 'ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 70 പ്രോ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
6.76 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, ഡൈമെൻസിറ്റി 7100 5G ചിപ്സെറ്റ്, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററി, 50എംപി സോണി ക്യാമറ, ആക്റ്റീവ് മാട്രിക്സ് ക്യൂബ് എന്നിവയാണ് ഇൻഫിനിക്സിന്റെ പുതിയ ഫോണിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
Published : September 4, 2026 at 3:14 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹോട്ട് സീരിസിലേക്ക് പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി ഇൻഫിനിക്സ്. 'ഹോട്ട് 70 പ്രോ 5G' സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറങ്ങി. പിൻ പാനലിൽ ഒരു പുതിയ ആക്റ്റീവ് മാട്രിക്സ് ക്യൂബ് എലമെന്റുമായാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. ഇത് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയതാണ്.
120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.76 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. ഡൈമെൻസിറ്റി 7100 5G ചിപ്സെറ്റാണ് ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 70 പ്രോയ്ക്ക് കരുത്തേകുക. 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 70 പ്രോ 5G: വില, ലഭ്യത
ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 70 പ്രോയുടെ 6GB റാമും 128GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 22,999 രൂപ മുതൽ വില ആരംഭിക്കുന്നു. ഇത് ലോഞ്ച് വിലയാണ്. ബാങ്ക് ഓഫറുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സിൽക്ക് ഗ്ലോ പർപ്പിൾ, ഡൈവ് ബ്ലൂ, തെർമോ ഓറഞ്ച്, മിറേജ് ഗ്രീൻ എന്നീ നാല് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിലൂടെയും ഒമ്പത് മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓഫറുകളോടെ ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 70 പ്രോ 5G വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും.
ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 70 പ്രോ 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള XOS 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിറ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം (നാനോ + നാനോ) സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 70 പ്രോ 5G. ഇത് മൂന്ന് പ്രധാന OS അപ്ഗ്രേഡുകളും അഞ്ച് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും നൽകുന്നു. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 240Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 910 നിറ്റ്സ് വരെ HBM ബ്രൈറ്റ്നെസ് എന്നിവയുള്ള 6.76 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ പഞ്ച്-ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്.
91.86 ശതമാനം വരെ സ്ക്രീൻ-ടു-ബോഡി അനുപാതം ഇതിന് ലഭിക്കുമെന്ന് ഇൻഫിനിക്സ് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഡിസ്പ്ലേയിൽ നേത്ര പരിചരണ സവിശേഷതയും മോഷൻ സിക്ക്നെസ് റിലീഫും ഉൾപ്പെടുന്നു. മാലി-ജി57 ജിപിയുവിനൊപ്പം മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7100 5G ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. UFS 2.2 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായാണ് പുതിയ ഫോൺ വരുന്നത്.
ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 70 പ്രോ 5G-യിൽ f/1.8 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50-മെഗാപിക്സൽ സോണി IMX882 പ്രൈമറി ക്യാമറയുണ്ട്. ക്യാമറ 2X ലോസ്ലെസ് സൂം, AI ലൈവ് ഫോട്ടോ, AI ഇറേസർ, AI എക്സ്റ്റെൻഡർ, വൺ-ടാപ്പ് വ്ലോഗ് മോഡ് എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 8-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുണ്ട്.
45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 10W റിവേഴ്സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 70 പ്രോയിൽ ഉള്ളത്. ഇത് ഏകദേശം 25 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചാർജ് ചെയ്താൽ 50 ശതമാനം ചാർജാക്കും. ഏകദേശം 63 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ആക്റ്റീവ് മാട്രിക്സ് ക്യൂബ്
ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 70 പ്രോ 5G മറ്റ് ഫോണുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് അതിന്റെ ഡിസൈൻ ഘടകത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ഫോണിന്റെ പിൻ പാനലിൽ ആക്റ്റീവ് മാട്രിക്സ് ക്യൂബ് (AMC) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻകമിങ് കോളുകൾ, മെസേജുകൾ, ചാർജിങ്, ബാറ്ററി കുറയുമ്പോഴുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ക്യാമറ, വീഡിയോ, കൗണ്ട്ഡൗൺ, കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റുകൾ (സിമ്പലുകൾ) പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ആക്റ്റീവ് മാട്രിക്സ് ക്യൂബ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
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