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ഗെയിമിങിനിടയിൽ ഫോൺ ചൂടാകുമെന്ന ടെൻഷൻ വേണ്ട! താപ നിയന്ത്രണ സംവിധാനവും പ്രത്യേക ഗെയിമിങ് ആക്സസറികളുമായി 'ഇൻഫിനിക്സ് ജിടി 50 പ്രോ'
ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴിയും കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ഫോൺ വാങ്ങാം. ബ്ലാക്ക് അബിസ്, റെഡ് ബ്ലേസ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇൻഫിനിക്സ് ജിടി 50 പ്രോ ലഭ്യമാണ്.
Published : October 27, 2026 at 1:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8400 അൾട്ടിമേറ്റ് ചിപ്സെറ്റുമായി ഇൻഫിനിക്സിന്റെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ. 'ഇൻഫിനിക്സ് ജിടി 50 പ്രോ' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗെയിമിങിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഈ ഫോണിൽ 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള AMOLED ഡിസ്പ്ലേയും 6,500mAh ബാറ്ററിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രഷർ-സെൻസിറ്റീവ് ഷോൾഡർ ട്രിഗറുകളും, കമ്പനിയുടെ 'ഹൈഡ്രോഫ്ലോ ലിക്വിഡ് കൂളിങ് സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്. കൺട്രോളർ, ഗെയിമിങ് ഡോക്ക്, മാഗ്നറ്റിക് കൂളിങ് ആക്സസറി തുടങ്ങി ഗെയിമിങിനായുള്ള പ്രത്യേക അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഈ ഫോണിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പുതിയ ഫോണിന് എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഇൻഫിനിക്സ് ജിടി 50 പ്രോ: ഇന്ത്യയിലെ വില
ഇൻഫിനിക്സിന്റെ പുതിയ ഫോണായ ജിടി 50 പ്രോയുടെ 12GB RAM + 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 69,999 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. ബ്ലാക്ക് അബിസ്, റെഡ് ബ്ലേസ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴിയും കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ഫോൺ വാങ്ങാം. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി, 24,999 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 'GT 50 പ്രോ ഗെയിമിങ് ഇക്കോസിസ്റ്റം' ഫോണിനൊപ്പം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഇതിൽ GT NX സ്റ്റേഷൻ, GT NX കൺട്രോളർ, GT കൂളിംഗ് ഫാൻ കം ചാർജർ, GT 50 പ്രോ മാഗ്സേഫ് (MagSafe) കവർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പ്രധാന ബാങ്കുകളുടെ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ 5,000 രൂപയുടെ തൽക്ഷണ ബാങ്ക് കിഴിവും ലഭിക്കും. കൂടാതെ, തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്ക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിമാസം 3,611 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന 'നോ-കോസ്റ്റ് EMI' സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ 18 മാസം വരെ കാലാവധിയും ലഭിക്കും. പ്രൊമോഷണൽ ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 6,999 വരെ 'ഇൻഫിനിക്സ് റിവാർഡ് പോയിന്റും' നേടാനാകും. കൂടാതെ, 1,000-ത്തിലധികം ഗെയിമുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന 'ജിയോ ഗെയിംസ് പ്രോ പാസ്' വെറും 1 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇൻഫിനിക്സ് ജിടി 50 പ്രോ: സവിശേഷതകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള XOS 16 സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ സിം സൗകര്യമുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് ഇൻഫിനിക്സ് ജിടി 50 പ്രോ. 1.5K (1,208x2,644 പിക്സലുകൾ) റെസല്യൂഷനും 144Hz വരെയുള്ള റിഫ്രഷ് റേറ്റുമുള്ള 6.78 ഇഞ്ച് LTPS AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഇതിലുണ്ട്. 4,500 നിറ്റ്സ് വരെയുള്ള ഉയർന്ന ബ്രൈറ്റ്നെസ്സുള്ള സ്ക്രീനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, 2,800Hz ടച്ച് സാംപ്ലിംഗ് റേറ്റും ഇതിലുണ്ട്. കോർണിങ് ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് 7i ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് TÜV 'ലോ ബ്ലൂ ലൈറ്റ്' സർട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8400 അൾട്ടിമേറ്റ് ചിപ്സെറ്റും മാലി-G720 MC7 ജിപിയുവുമാണ് ഇൻഫിനിക്സ് ജിടി 50 പ്രോയുടെ കരുത്ത്. 12GB LPDDR5X റാമും 512GB വരെ UFS 4.1 സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. കമ്പനിയുടെ 'ഹൈഡ്രോഫ്ലോ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ' ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മർദ്ദത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഷോൾഡർ ബട്ടണുകളും ഇതിലുണ്ട്. ഇതിനെ 'ഓപ്പൺ-കട്ട് പ്രഷർ-സെൻസ് GT ട്രിഗറുകൾ' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഗെയിമുകളിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്. 10 വ്യത്യസ്ത മർദ്ദ നിലകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിന് കഴിയും. ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തുറക്കുന്നതിനും മീഡിയ പ്ലേബാക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പോലുള്ള സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇവ ഉപയോഗിക്കാം.
ക്യാമറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, OIS പിന്തുണയും f/1.59 അപ്പേർച്ചറും ഉള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി സെൻസർ, f/2.2 അപ്പേർച്ചറുള്ള 8 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ക്യാമറ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഇൻഫിനിക്സ് ജിടി 50 പ്രോയിലുള്ളത്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 13 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ, X-ആക്സിസ് ലീനിയർ മോട്ടോർ, ഇൻഫ്രാറെഡ് ബ്ലാസ്റ്റർ എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.
പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന IP64 റേറ്റിങും ഈ ഫോണിനുണ്ട്. കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളിൽ Wi-Fi 6, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, NFC, USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 6,500mAh ബാറ്ററിയാണുള്ളത്. ഇത് 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെയും 30W വയർലെസ് ചാർജിംഗിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഇത്. കൂടാതെ, 10W റിവേഴ്സ് വയർഡ് ചാർജിങും 5W റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കും. വയർലെസ് ബൈപ്പാസ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 'GT MagCharge Cooler 2.0' ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഫോണിന് 198 ഗ്രാം ഭാരമാണുള്ളത്.
ഗെയിമിങ് ആക്സസറികളും
ഇൻഫിനിക്സ് ജിടി 50 പ്രോ ഗെയിമിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഫോണായതിനാൽ തന്നെ ഇതിനൊപ്പം ഗെയിമിങിനായുള്ള പ്രത്യേക ആക്സസറികളും ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. GT NX കൺട്രോളർ, GT NX സ്റ്റേഷൻ, GT MagCharge കൂളർ 2.0 എന്നിവയാണ് ഈ ആക്സസറികൾ. മൊബൈൽ ഗെയിമിങിനായി ഫിസിക്കൽ കൺട്രോളുകൾ നൽകുന്ന GT NX കൺട്രോളർ, ഒരു ഹാൻഡ്ഹെൽഡ് കൺസോൾ പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഫോണിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച്, വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഗെയിമുകൾ ആസ്വദിക്കാൻ GT NX Station സഹായിക്കുന്നു. തീവ്രമായ ഗെയിമിങ് സമയത്ത് ഫോൺ അധികം ചൂടാവാതെ ഇരിക്കാനാണ് മാഗ്നറ്റിക് കൂളർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
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