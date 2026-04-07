ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വില്പനയില് 24.6 ശതമാനം വർധനവ്; നിർണായകമായത് പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം
ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൻ്റെ റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന സമീപ വർഷത്തിൽ നിന്ന് 24.52 ലക്ഷം യൂണിറ്റിൽ എത്തി. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രതിസന്ധിയും കാരണമായെന്ന് കണക്കുകൾ.
By ANI
Published : April 7, 2026 at 6:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിൽപന വേഗത്തിലായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇരുചക്ര, മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾ, പാസഞ്ചർ- വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന വർഷം തോറുമുള്ള കണക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, 24.6 ശതമാനം വർധിച്ച് 24.52 ലക്ഷം യൂണിറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. എഫ്എഡിഎയുടെ റീട്ടെയിൽ ഡാറ്റ പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ഒരു കാരണമായെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി കാരണം ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 യുഎസ് ഡോളറിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹത്തിന് ഡിമാൻഡേറിയത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ എണ്ണ വിപണി ഇളകി മറിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവിമായും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യതയിൽ കുത്തനെ വർധനവ് പ്രകടമാകും.
എഫ്എഡിഎ പുറത്ത് വിട്ട കണക്ക്
എഫ്എഡിഎയുടെ റീട്ടെയിൽ ഡാറ്റ പ്രകാരം, 2025 ലെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹന വിൽപ്പന 11,50,790 യൂണിറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ, 2026 ലെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 14,01,818 യൂണിറ്റായുയർന്നു. വിപണി വിഹിതം 21.81 ശതമാനത്തേക്കാൾ വർധിച്ച് മുൻ വർഷത്തെ 6.1 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 6.5 ശതമാനമായി.
ഇലക്ട്രിക് മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയായിരുന്നു. തന്മൂലം റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന 18.87 ശതമാനം ഉയർന്ന് 8,30,819 യൂണിറ്റായി. അവയുടെ വിപണി വിഹിതം 57.2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 60.9 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഇത് വർഷത്തിൽ വിറ്റഴിച്ച ഓരോ പത്ത് മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ആറെണ്ണത്തിലും ഇലക്ട്രിക് വാഹനം ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അതേസമയം ഇലക്ട്രിക് പാസഞ്ചർ വാഹന വിൽപ്പന ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1,08,873 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് 83.63 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,99,923 യൂണിറ്റായി. പാസഞ്ചർ വാഹന വിഭാഗത്തിലെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വ്യാപനം 2.6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 4.2 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 8,820 യൂണിറ്റായിരുന്നു. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 19,454 യൂണിറ്റായി ഇരട്ടിയിലധികമായി വർധിച്ചു. അവയുടെ വിപണി വിഹിതം 0.93 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇരട്ടിയായി ഏകദേശം 1.83 ശതമാനമായിമാറി.
ആഗോളവിപണിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാധാന്യം
ആഗോളതലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ വർധനവ് ഇന്ത്യയിലെ ഇറക്കുമതിയിലും ഇന്ധന വിലവർധവിനും കാരണമാകുമെന്നതിനാൽ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിലെ ഈ കുതിപ്പ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു എന്ന് എഫ്എഡിഎ പ്രസിഡൻ്റ് സിഎസ് വിഘ്നേശ്വർ പറഞ്ഞു. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷം ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റിയ്ക്ക് നിർണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇത് വെറുമൊരു ഓട്ടോ മൊബൈൽ വ്യവസായത്തിൻ്റെ നേട്ടമല്ല. ഇന്ത്യയുടെ കഴിവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്രത്തോളം ആവശ്യവും പ്രാധാന്യവുമുണ്ടെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നെന്നും അദ്ദേഹം അഭപ്രായപ്പെട്ടു.
ക്രൂഡ് ഓയിൽ എറ്റവുമധികം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. എന്നിട്ടും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ വലിയ കുതിച്ച് ചാട്ടമാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇന്ധനവില വർധനവും ഇന്ധന ക്ഷാമവും ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിലേയ്ക്ക് ആളുകളെ എത്തിപ്പിച്ചു. ഭാവിയിൽ നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇന്ധനപ്രതിസന്ധിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പെന്ന നിലയിലും ഇതിനെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷം വീണ്ടും എണ്ണ ഇറക്കുമതിൽ ആഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യം എത്തുമ്പോൾ സാമ്പത്തികപരമായും തന്ത്രപരമായും എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം എന്നതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഇല്ക്ട്രിക് വാഹനത്തിൻ്റെ വിൽപനയിൽ കാണുന്ന വർധനവ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
