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സെപ്റ്റംബറിൽ രാജ്യത്തെ വാഹന ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് നേട്ടം; മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 31.82 ശതമാനം വർധനവ്
സെപ്റ്റംബർ മാസം വ്യവസായത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച മാസമായിരുന്നു. ചില്ലറ വിൽപ്പനയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 31.82 ശതമാനം വർധനവാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഉണ്ടായത്.
Published : October 6, 2026 at 2:15 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഈ വര്ഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണി എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന കണക്കുകള് പുറത്ത്. വാഹന ഡീലർമാരുടെ സംഘടനയായ 'ഫാഡ' (ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഉത്സവകാലത്തെ മികച്ച ഡിമാൻഡും മുൻവർഷത്തെ കുറഞ്ഞ വിൽപ്പന നിരക്കും അനുകൂല ഘടകങ്ങളായതോടെ ആഭ്യന്തര റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന 31.82 ശതമാനം വർധിച്ച് റെക്കോർഡ് നേട്ടമായ 25,36,920 യൂണിറ്റിലെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്.
ആറ് വാഹന വിഭാഗങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിലും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച വിൽപ്പനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 20260-27 നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിലും റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പനയിൽ റെക്കോർഡ് വർധനവുണ്ടായി. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 20.77 ശതമാനം വർധിച്ച് വിൽപ്പന 1,55,12,319 യൂണിറ്റിലെത്തി.
ഈ ഉയർന്ന വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്കിനെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വേണം വിലയിരുത്താനെന്ന് ഫാഡ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.'ജിഎസ്ടി 2.0' നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ പലരും വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. ഇത് അന്നത്തെ വിൽപ്പനയെ ബാധിക്കുകയുണ്ടായി. 2026 ഓഗസ്റ്റിലെ വിൽപ്പന കണക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പനയിലെ വളർച്ച 4.69 ശതമാനം മാത്രമാണ്.
വിഭാഗം തിരിച്ചുള്ള വാഹന വിൽപ്പന
സെപ്റ്റംബറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗം ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളാണ്. ഇവയുടെ റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 33.08 ശതമാനം വർധിച്ച് 17,90,188 യൂണിറ്റിലെത്തി. 32.10 ശതമാനം വർധനയോടെ 4,27,213 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ച പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്.
|വാഹന വിഭാഗം
|സെപ്റ്റംബറിലെ വിൽപ്പന
|മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള വളർച്ച
|ഓട്ടോമൊബൈൽ റീട്ടെയിൽ മൊത്ത വിൽപ്പന
|25,36,920
|31.82 ശതമാനം
|ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ
|17,90,188
|33.08 ശതമാനം
|പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങൾ
|4,27,213
|32.10 ശതമാനം
|വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ
|1,03,557
|37.62 ശതമാനം
|മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾ
|1,32,570
|22.25 ശതമാനം
|ട്രാക്ടറുകൾ
|76,906
|13.75 ശതമാനം
|നിർമ്മാണ യന്ത്രങ്ങൾ
|6,486
|38.00 ശതമാനം
അതേസമയം, വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 37.62 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,03,557 യൂണിറ്റിലെത്തി. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ വിൽപ്പന ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റ് കടക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 22.25 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,32,570 യൂണിറ്റുകളായപ്പോൾ ട്രാക്ടർ വിൽപ്പന 13.75 ശതമാനം വർധിച്ച് 76,906 യൂണിറ്റുകളായി. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത് ചക്രങ്ങളുള്ള നിർമ്മാണ യന്ത്രങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിലാണ്. ഇവയുടെ വിൽപ്പന 38 ശതമാനം വർധിച്ച് 6,486 യൂണിറ്റുകളിലെത്തി.
ഇന്ത്യൻ വാഹന ചില്ലറ വിൽപ്പന മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്കാലത്തെയും മികച്ച നേട്ടമായിരുന്നു 2026 സെപ്തംബറിലേത് എന്ന് ഫാഡ പ്രസിഡൻ്റ് സായ് ഗിരിധർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ 31.82 ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് അടിസ്ഥാന കണക്കുകളിലെ വ്യത്യാസം മൂലം സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
റെക്കോർഡ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ആദ്യ പകുതിയിലെ വിൽപ്പന, സെപ്റ്റംബറിലെ 4.69 ശതമാനം പ്രതിമാസ വളർച്ചാ നിരക്ക്, സെപ്റ്റംബറിലെ കണക്കുകളിലെ അസ്വാഭാവികത എന്നിവ ഒഴിവാക്കിയാൽ 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ അഞ്ച് മാസങ്ങളിലുണ്ടായ ഏകദേശം 17 ശതമാനം വളർച്ച എന്നിവയാണ് കൂടുതൽ നിർണായകമായ സൂചകങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
സെപ്റ്റംബറിലെ യാത്രാവാഹനങ്ങളുടെ റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പനയിൽ 41 ശതമാനവും ഇതര ഇന്ധനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളായിരുന്നു. പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളുടെ വിഹിതമായ 41.27 ശതമാനത്തോട് ഇത് ഏറെക്കുറെ തുല്യമാണ്. യാത്രാവാഹന വിഭാഗത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വിപണി വിഹിതം 8.45 ശതമാനമായി ഉയരുകയും ചെയ്തെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
|മെട്രിക്
|സെപ്റ്റംബർ 2026
|മാസം തോറുമുള്ള വളർച്ച
|4.69 ശതമാനം
|സാമ്പത്തിക വർഷം 26-27 ലെ ആദ്യ പകുതിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന
|1,55,12,319 യൂണിറ്റ്
|സാമ്പത്തിക വർഷം 26-27 മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള വളർച്ച
|20.77 ശതമാനം
|പാസഞ്ചർ വാഹന വിൽപ്പനയിലെ ഇതര ഇന്ധന വിഹിതം
|41 ശതമാനം
|പാസഞ്ചർ വാഹന വിൽപ്പനയിലെ പെട്രോൾ വിഹിതം
|41.27 ശതമാനം
|പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റം
|8.45 ശതമാനം
|മൊത്തം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന
|3.34 ലക്ഷം യൂണിറ്റ്
|മൊത്തത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റം
|13 ശതമാനം
എല്ലാ വാഹന വിഭാഗങ്ങളിലുമായി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ (ഇവി) പ്രതിമാസ ചില്ലറ വിൽപ്പന എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കായ ഏകദേശം 3.34 ലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തിയെന്നും ഇതോടെ മൊത്തം വാഹന വിപണിയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം 13 ശതമാനത്തോളമായെന്നും ഫാഡ അറിയിച്ചു.
ഭാവിയിലേക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്
വരുംകാലത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 75.57 ശതമാനം ഡീലർമാരും ഒക്ടോബറിൽ വിൽപ്പന വർധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം, 19.46 ശതമാനം പേർ വിപണിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നും 4.98 ശതമാനം പേർ വിൽപ്പന കുറയുമെന്നും കരുതുന്നു. പിതൃ തർപ്പണ വേളയിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് നവരാത്രി, ദസറ സമയങ്ങളിൽ ഡെലിവറികളായി മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഫാഡ പറഞ്ഞു. ഇതിനകം തന്നെ 63 ശതമാനം ഡീലർമാരും ബുക്കിങിൽ വർധനവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ കാലയളവിൽ 78.28 ശതമാനം ഡീലർമാരും വിൽപ്പന വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 17.65 ശതമാനം പേർ വിപണിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നും ഏകദേശം 4 ശതമാനം പേർ വിൽപ്പന കുറയുമെന്നും കണക്കാക്കുന്നു. ഉത്സവകാലത്തെ ആവശ്യകത വിൽപ്പനയായി മാറുന്ന രീതി, വാങ്ങാനുള്ള ശേഷി, സ്റ്റോക്ക് നില എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഘടകങ്ങളെന്നും അതിനാൽ തന്നെ സമീപകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ജാഗ്രതയോടെയുള്ള ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം നിറഞ്ഞതാണെന്നും ഫാഡ വിലയിരുത്തുന്നു.
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