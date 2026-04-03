വാഹന വിപണിയിൽ റെക്കോർഡ് വിൽപ്പന; റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ട് ഐസിഐസിഐ ഡയറക്ട് റിസർച്ച്
By ANI
Published : April 3, 2026 at 3:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ വാഹന വിപണി റെക്കോർഡ് വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഈ വർഷം മാർച്ച് മാസത്തിൽ മാത്രം വിൽപനയിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ തൊട്ടിരിക്കുകയാണ് പാസഞ്ചർ വാഹന (PV) & ട്രാക്ടർ വിപണി. കൂടാതെ ഇരുചക്ര വാഹനം (2W), വാണിജ്യ വാഹന (CV) മേഖലയിലും സ്ഥിരമായ വളർച്ചാ പ്രവണത പ്രകടമായെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഐസിഐസിഐ (icici) ഡയറക്ട് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാഹന വിഭാഗങ്ങളിലും ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയും മികച്ച പ്രകടനവും രേഖപ്പെടുത്തി. അതേസമയം രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിൽ നിർമാണ വസ്തുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷാമം വിപണിയെ ഏതു തരത്തിൽ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക വ്യവസായ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വർഷം തോറും ഏകദേശം 10 ശതമാനം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ജിഎസ്ടി 2.0 നിരക്ക് കുറച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വാഹന വില കുറഞ്ഞു. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം വർധിക്കാനും ഡിമാൻ്റ് കൂടാനും കാരണമായി. രാജ്യവ്യാപകമായി OEM-കൾ ശക്തമായ വിൽപ്പന അളവ് കൈവരിച്ചതായും ഇത് സാമ്പത്തിക വർഷം റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ അവസാനിക്കാൻ സഹായിച്ചതായും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പാസഞ്ചർ വാഹന (പിവി) മേഖലയിലാകട്ടെ ജിഎസ്ടി 2.0 പരിഷ്കരണം ഒരു പോസിറ്റീവ് അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതായി വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, മാരുതി സുസുക്കി 2.2 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ട് 17% വാർഷിക വിൽപ്പന വളർച്ച കൈവരിച്ചു. അതേസമയം മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര (എം & എം) 25% വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി 60,000 യൂണിറ്റിലെത്തി. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് 29% ഉയർന്ന് 67,000 യൂണിറ്റിലെത്തി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചു. ഹ്യുണ്ടായി 69,000 യൂണിറ്റുകളുടെ വിൽപ്പന രേഖപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മാർച്ചിൽ മാത്രം വിൽപ്പനയിലാണ് റെക്കോർഡ് നേട്ടമാണ് ഓരോ കമ്പനിയും കൈവരിച്ചത്.
2026 മാർച്ചിൽ വാണിജ്യ വാഹന വിഭാഗവും ആരോഗ്യകരമായ വിൽപ്പന കണക്കുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മീഡിയം, ഹെവി കൊമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിൾ (M&HCV), ലൈറ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിൾ (LCV) വിഭാഗങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ പോസ്റ്റീവ് പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചു. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് സിവി 48,000 യൂണിറ്റുകൾ വിൽപ്പന നടത്തി 17% വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, ഐഷർ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ സംയുക്ത സംരംഭമായ വിഇസിവിയുടെ വിൽപ്പന 10% വർധിച്ച് 13,300 യൂണിറ്റുകളായി.
അശോക് ലെയ്ലാൻഡ് 25,000 യൂണിറ്റുകളുമായി 5.5 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നിരുന്നാലും ഈ കണക്ക് വിപണി പ്രതീക്ഷകളേക്കാൾ കുറവാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം ജിഎസ്ടിയിൽ നൽകിയ ഇളവ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാംപകുതിയിൽ വിപണിക്ക് പുതിയ ഊർജമേകിയെന്ന് വേണം പറയാൻ. റെക്കോർഡ് വളർച്ച തന്നെയാണ് ഇരുചക്ര വാഹന, ട്രാക്ടർ മേഖലയിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടിവിഎസ് മോട്ടോഴ്സ് 24.5 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ച് 4.98 ലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തി, കയറ്റുമതിയിൽ 23 ശതമാനം വർധനവ് ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.'
ഐഷർ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് 11.2% വളർച്ചയോടെ 1.1 ലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തി. ട്രാക്ടർ മേഖലയിൽ, എം & എം 45,000 യൂണിറ്റുകളുമായി മുന്നിലെത്തി, 29% വർധനവ്, അതേസമയം എസ്കോർട്ട്സ് കുബോട്ടയുടെ വളർച്ച 12,000 യൂണിറ്റുകളുമായി 6.6% ൽ സ്ഥിരമായിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, വാഹൻ രജിസ്ട്രേഷനുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന റീട്ടെയിൽ പ്രകടനം 2026 മാർച്ചിൽ ഏകദേശം 26.9 ലക്ഷം യൂണിറ്റായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 25 ശതമാനം വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്.
