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പെട്രോൾ വില വർധനവിൽ ആശങ്ക വേണ്ട! പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ എഥനോൾ ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകൾ, 2027ഓടെ 5000 പമ്പുകൾ: വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

2026 അവസാനത്തോടെ 500 എഥനോൾ ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ 50 മുതൽ 100 വരെ ഫ്യുവൽ സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും.

FLEX FUEL VEHICLES INDIA E100 FUEL ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ എഥനോൾ ഫ്യുവൽ സ്റ്റേഷൻ
Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri speaking at the launch of Maruti Suzuki Wagon R Flex Fuel Variant (X/ Hardeep Singh Puri)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 1:40 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോള ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ ബദൽ മാർങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീങ്ങുകയാണ്. പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോർകോർപ്പും മാരുതി സുസുക്കിയും ഉൾപ്പെടെ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ ഇന്ധനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിർണായക ചുവടുവെയ്‌പ്പിന്‍റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് എഥനോൾ പമ്പുകളുടെ ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്‍റെ അടുത്ത നീക്കം.

മിക്ക വാഹന നിർമ്മാതാക്കളും ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിനിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രധാന നഗര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എഥനോൾ ഇന്ധന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി പറഞ്ഞു. ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ വർധിക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ നീക്കം. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹി-എൻ‌സി‌ആർ, പൂനെ, മുംബൈ, നാഗ്‌പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 50-100 ഫ്യുവൽ സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

2027ഓടെ 5,000 സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിക്കും
ആദ്യ ഘട്ടത്തിനുശേഷം, എഥനോൾ പമ്പുകളുടെ ശൃംഖല വേഗത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും ഹർദീപ് സിങ് പുരി പറഞ്ഞു. 2026 അവസാനത്തോടെ 500 എഥനോൾ സ്റ്റേഷനുകളും, 2027ഓടെ 5,000 സ്റ്റേഷനുകളും ആരംഭിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ പാസഞ്ചർ കാർ പുറത്തിറക്കിയ വേളയിലാണ് പുരി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

FLEX FUEL VEHICLES INDIA E100 FUEL ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ എഥനോൾ ഫ്യുവൽ സ്റ്റേഷൻ
Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri and Road Transport & Highways Minister Nitin Gadkari at the launch of Maruti Suzuki Wagon R Flex Fuel Variant (X/ Hardeep Singh Puri)

ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പുമായി മാരുതിയും ഹീറോയും
മാരുതി സുസുക്കി വാഗൺആറിന്‍റെ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള ഫ്ലെക്‌സ് ഇന്ധനവുമായി ഇതിന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം E100 ഫ്ലെക്‌സ് ഇന്ധനത്തിലും പ്രവർത്തിക്കും. 20 ശതമാനം(E20) മുതൽ 85 ശതമാനം (E85) വരെ എഥനോൾ അടങ്ങിയ പെട്രോൾ മിശ്രിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ എഞ്ചിനുകളാണ് ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിനുകൾ.

FLEX FUEL VEHICLES INDIA E100 FUEL ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ എഥനോൾ ഫ്യുവൽ സ്റ്റേഷൻ
Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri and Road Transport & Highways Minister Nitin Gadkari at the launch of Hero's Flex Fuel Motorcycles (X/ Hardeep Singh Puri)

ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ മോട്ടോർസൈക്കിളും ഹീറോ മോട്ടോർകോർപ്പ് അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കി. സ്പ്ലെൻഡർ+, HF ഡീലക്‌സ് എന്നിവയുടെ E85 വേരിയന്‍റുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇവയ്‌ക്കും E20നും E85നും ഇടയിലുള്ള ഫ്ലെക്‌സ് ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.

ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടും?
രാജ്യത്തെ എഥനോൾ ഉത്‌പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും പെട്രോളിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്‌ക്കാനും ആണ് ഫ്ലെക്‌സ്- ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങളിലൂടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്‌ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകരമാവും. കരിമ്പ്, ചോളം പോലുള്ള കാർഷിക ഉത്‌പന്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും എഥനോൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ എഥനോളിന്‍റെ ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയ്‌ക്കും ഗുണം ചെയ്യും.

മാത്രമല്ല, പരമ്പരാഗത ഇന്ധനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എഥനോൾ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്‌ക്കും. രാജ്യം ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. യൂറോ VI-സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാഹനങ്ങൾ E100 അനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വലിയ തോതിൽ കുറയ്‌ക്കാമെന്നും ഇത് ഏകദേശം 120 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ലാഭിക്കുമെന്നും ഹർദീപ് പുരി പറഞ്ഞു.

പുതിയ ഇന്ധന ബദൽ തേടുമ്പോൾ 302 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനാകുമെന്നും, ഇതിലൂടെ 1.84 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വിദേശനാണ്യം ലാഭിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെയും നാലുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെയും പകുതിയെങ്കിലും ഫ്ലെക്‌സ് ഇന്ധനത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ എഥനോളിന്‍റെ ആവശ്യകത വർധിക്കും. 311.8 കോടി ലിറ്റർ അധിക എഥനോൾ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് 12,403 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനം ഇത് നേടിക്കൊടുക്കും.

എഥനോൾ ഉപയോഗത്തിന് സർക്കാർ പ്രോത്സാഹനം
എഥനോൾ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. റോഡ് നികുതി ഇളവുകൾ, E85 ഇന്ധന പരിശോധന, ഫ്ലെക്‌സ്-ഇന്ധന വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ഐഡന്‍റിഫയറുകൾ, റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഉപഭോക്തൃ അവബോധ കാമ്പെയ്‌നുകൾ, വിലനിർണ്ണയ പിന്തുണ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാകുമോ?
പരമ്പരാഗത പെട്രോളിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഗതാഗത മേഖലയിൽ ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിശാലമായ നീക്കത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് പുതിയ നീക്കം. പെട്രോളിനൊപ്പം ഉയർന്ന അളവിലുള്ള എഥനോൾ മിശ്രിതമായോ, 100 ശതമാനം എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ചോ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളതിനാൽ പുതിയ കാർ രാജ്യത്തിന്‍റെ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്‌ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകരമാവും.

കരിമ്പ്, ചോളം പോലുള്ള കാർഷിക ഉത്‌പന്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും എഥനോൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ എഥനോളിന്‍റെ ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയ്‌ക്കും ഗുണം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, പരമ്പരാഗത ഇന്ധനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എഥനോൾ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്‌ക്കും. രാജ്യം ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ കാറുകൾ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്‌തേക്കും.


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എഥനോൾ ഫ്യുവൽ സ്റ്റേഷൻ
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