ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് വരുന്നു: ഡിസൈൻ കാണാം

പുതിയ 7 സീറ്റർ എസ്‌യുവിയിൽ 201 ബിഎച്ച്പി പവറും 320 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 2.0 ലിറ്റർ, ടർബോചാർജ്‌ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത.

Volkswagen Tayron R-Line Revealed (Photo - Volkswagen India)
Published : January 17, 2026 at 4:13 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ജർമ്മൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ വകഭേദം പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ടിഗുവാൻ ഓൾസ്‌പേസ് നിർത്തലാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് പ്രീമിയം ത്രീ-റോ എസ്‌യുവി വിഭാഗത്തിലേക്ക് കമ്പനി പുതിയ മോഡലുമായി തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ഫോക്‌സ്‌വാഗണിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് എസ്‌യുവി ആയിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ഈ 7 സീറ്റർ എസ്‌യുവി.

ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടിഗുവാൻ ആർ-ലൈനിന് മുകളിലായിരിക്കും ഇതിന്‍റെ സ്ഥാനം. വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്‍റെ ഡിസൈനും ചില ഫീച്ചറുകളും കമ്പനി തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിന്‍റെ ഡിസൈനും, ഫീച്ചറും, എഞ്ചിനും, പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വിലയും പരിശോധിക്കാം.

ഇന്ത്യ-സ്പെക്ക് ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈൻ: ഡിസൈൻ
ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിന്‍റെ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, വളരെ ആകർഷകമായ ഡിസൈൻ കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇതിന് സ്‌പോർട്ടി ബമ്പറുകളും 19 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളും ആർ-ലൈൻ ബാഡ്‌ജിങും ഉണ്ട്. ടിഗുവാൻ ആർ-ലൈനിന്‍റെ അതേ MQB EVO പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ തന്നെ ഇതും നിർമ്മിക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്നിരുന്നാലും, 7 സീറ്റർ ആവുമ്പോൾ, ഒരു നിര കൂടെ അധികമായി ചേർക്കുന്നതിനായി അതിന്‍റെ വീൽബേസ് 2,789mm നീളമുള്ളതായിരിക്കും. ഇത് ടിഗുവാനേക്കാൾ 109 mm നീളമുള്ളതാണ്.

Rear Profile of Volkswagen Tayron R-Line (Photo - Volkswagen India)

ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈൻ: ഫീച്ചറുകൾ
ഡ്രൈവറുടെ നേർക്കായി ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 15 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് ഉൾപ്പെടെ മികച്ച സവിശേഷതകളോടെയാണ് ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈൻ വരുന്നത്. ഡ്രൈവറിലേക്ക് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 15 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മികച്ച സവിശേഷതകൾ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിൽ ഉണ്ട്. ടിഗുവാൻ ആർ-ലൈനിനെപ്പോലെ, പുതിയ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിലും ലെതർ-അപ്ഹോൾസ്റ്റേർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾക്കായും മസാജ് ഫങ്‌ഷനും വെന്‍റിലേഷൻ ഫങ്‌ഷനും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

Dashboard of Volkswagen Tayron R-Line (Photo - Volkswagen India)

പുതിയ എസ്‌യുവിയിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്‌പ്ലേ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, 30 കളർ ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങ്, മാട്രിക്‌സ് എൽഇഡി ലാമ്പുകൾ എന്നിവയും ഉണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, സീറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ നിര മടക്കിവെക്കുമ്പോൾ 850 ലിറ്റർ വരെ ബൂട്ട് സ്‌പേസ് ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോണിന് 5 സ്റ്റാർ യൂറോ NCAP റേറ്റിങ് ലഭിക്കുന്നു.

ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈൻ: പവർട്രെയിൻ
ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടിഗുവാൻ ആർ-ലൈനിന്‍റെ അതേ എഞ്ചിൻ തന്നെ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിലും ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. 201 ബിഎച്ച്പി പവറും 320 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 2.0 ലിറ്റർ, ടർബോചാർജ്‌ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കാം ഇതിന് കരുത്ത് പകരുക. ഈ എഞ്ചിൻ AWD സജ്ജീകരണമുള്ള 7 സ്‌പീഡ് DCT ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സുമായി ജോഡിയാക്കും.

Seats of Volkswagen Tayron R-Line (Photo - Volkswagen India)

ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ വകഭേദം 2026 ജവുവരിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, 2026ന്‍റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയതിനുശേഷം, ഈ 7 സീറ്റർ എസ്‌യുവി സ്കോഡ കോഡിയാക്, ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ, ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ, വരാനിരിക്കുന്ന എംജി മജസ്റ്റർ എന്നിവയുമായി മത്സരിക്കും.

ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈൻ: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
ഫോക്‌സ്‌വാഗണിന്‍റെ ടിഗുവാൻ ആർ-ലൈൻ ഇന്ത്യയിൽ പൂർണ്ണമായും നിർമ്മിച്ച് CBU യൂണിറ്റായിട്ടാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. അതേസമയം ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈൻ ഇന്ത്യയിൽ പൂർണ്ണമായും നോക്ക്ഡ്-ഡൗൺ യൂണിറ്റ് (CKD) ആയിട്ടാണ് പുറത്തിറക്കുക. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് ടിഗുവാൻ ആർ-ലൈനിനെക്കാൾ വിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇതിന് ഏകദേശം 43 ലക്ഷം മുതൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം.

