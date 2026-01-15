ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഇനി മെഴ്‌സിഡസ് മേബാക്ക് ജിഎൽഎസിന് 40 ലക്ഷത്തിലധികം വില കുറയും! ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത മോഡൽ വിപണിയിൽ; വിലയും ഫീച്ചറുകളും

ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത മെഴ്‌സിഡസ് മേബാക്ക് ജിഎൽഎസിന് 40 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വില കുറയും. വിലയും ഫീച്ചറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...

MERCEDES MAYBACH GLS PRICE MERCEDES MAYBACH GLS FEATURES MERCEDES MAYBACH GLS ENGINE MERCEDES MAYBACH GLS RANGE
Mercedes-Maybach GLS launched (Photo - Mercedes-Benz)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 15, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത മേബാക്ക് ജിഎൽഎസുമായി ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ്. 2.75 കോടി രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ കാർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നിർമിത പതിപ്പ് വരുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഈ കാറിന്‍റെ വില 3.17 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

മേബാക്ക് ജിഎൽഎസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വില കുറഞ്ഞത്. യുഎസിന് പുറത്ത് മേബാക്ക് ജിഎൽഎസ് മോഡൽ പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യ വിപണിയായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.

മെഴ്‌സിഡസ് മേബാക്ക് ജിഎൽഎസ്: ഡിസൈൻ
നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കുള്ള മെഴ്‌സിഡസ്-മേബാക്ക് ജിഎൽഎസ് അവസാനമായി ഇന്ത്യയിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തത് 2024ൽ ആണ്. അക്കാലത്ത് വരുത്തിയ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിർ മോഡലിലും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്രോം സ്ലാറ്റുകളുള്ള പുതുക്കിയ ഗ്രിൽ, പുതുക്കിയ ഫ്രണ്ട്, റിയർ ബമ്പറുകൾ, പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പുകളും ടെയിൽ-ലാമ്പുകളും, വ്യത്യസ്ത എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന്‍റെ 22 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ അതേപടി തുടരുന്നു. അതേസമയം രണ്ട് പുതിയ 23 ഇഞ്ച് വീൽ ഡിസൈനുകൾ ഓപ്ഷണൽ എക്‌സ്‌ട്ര ആയി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

മെഴ്‌സിഡസ്-മേബാക്ക് ജിഎൽഎസ്: എഞ്ചിൻ
മേബാക്ക് ജിഎൽഎസ് 600 മോഡലിൽ 4.0 ലിറ്റർ ട്വിൻ-ടർബോ വി8 എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 550 ബിഎച്ച്പി പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടർ ജനറേറ്ററിന്‍റെ പിന്തുണയോടെ ഇത് 22 ബിഎച്ച്പി പവറും 250 എൻഎം ടോർക്കും അധികമായി നൽകുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ 9-സ്‌പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്‌മിഷനും ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവുമായി ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് 4.9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പരമാവധി വേഗത ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ മണിക്കൂറിൽ 250 കിലോമീറ്ററായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

മെഴ്‌സിഡസ്-മേബാക്ക് ജിഎൽഎസ്: ഫീച്ചറുകൾ
ഈ ആഡംബര എസ്‌യുവിയിൽ എയർമാറ്റിക് എയർ സസ്‌പെൻഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സമർപ്പിത മേബാക്ക് മോഡുകളുള്ള ഇ-ആക്ടീവ് ബോഡി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഒരു ഓപ്ഷണൽ ഫീച്ചറായി ലഭ്യമാണ്. ലെവൽ-2 അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറകൾ, ആക്റ്റീവ് പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റ്, ഗാർഡ് 360 വെഹിക്കിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പാക്കേജ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.

2025 കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ 19,007 യൂണിറ്റുകളുടെ ഡെലിവറികൾ നടത്തിയതായാണ് മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, വോളിയം അൽപ്പം കുറവാണെങ്കിലും, കമ്പനി ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വാർഷിക വരുമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. എൻട്രി മോഡലുകൾ മൊത്തം വിൽപ്പനയുടെ 13 ശതമാനവും, കോർ മോഡലുകൾ 62 ശതമാനവും, ടോപ്പ്-എൻഡ് മോഡലുകൾ 25 ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

