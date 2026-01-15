ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഇനി മെഴ്സിഡസ് മേബാക്ക് ജിഎൽഎസിന് 40 ലക്ഷത്തിലധികം വില കുറയും! ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത മോഡൽ വിപണിയിൽ; വിലയും ഫീച്ചറുകളും
ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത മെഴ്സിഡസ് മേബാക്ക് ജിഎൽഎസിന് 40 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വില കുറയും. വിലയും ഫീച്ചറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
Published : January 15, 2026 at 8:57 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത മേബാക്ക് ജിഎൽഎസുമായി ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ്. 2.75 കോടി രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ കാർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നിർമിത പതിപ്പ് വരുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഈ കാറിന്റെ വില 3.17 കോടി രൂപയായിരുന്നു.
മേബാക്ക് ജിഎൽഎസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വില കുറഞ്ഞത്. യുഎസിന് പുറത്ത് മേബാക്ക് ജിഎൽഎസ് മോഡൽ പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യ വിപണിയായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.
മെഴ്സിഡസ് മേബാക്ക് ജിഎൽഎസ്: ഡിസൈൻ
നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള മെഴ്സിഡസ്-മേബാക്ക് ജിഎൽഎസ് അവസാനമായി ഇന്ത്യയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2024ൽ ആണ്. അക്കാലത്ത് വരുത്തിയ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിർ മോഡലിലും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്രോം സ്ലാറ്റുകളുള്ള പുതുക്കിയ ഗ്രിൽ, പുതുക്കിയ ഫ്രണ്ട്, റിയർ ബമ്പറുകൾ, പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകളും ടെയിൽ-ലാമ്പുകളും, വ്യത്യസ്ത എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ 22 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ അതേപടി തുടരുന്നു. അതേസമയം രണ്ട് പുതിയ 23 ഇഞ്ച് വീൽ ഡിസൈനുകൾ ഓപ്ഷണൽ എക്സ്ട്ര ആയി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
മെഴ്സിഡസ്-മേബാക്ക് ജിഎൽഎസ്: എഞ്ചിൻ
മേബാക്ക് ജിഎൽഎസ് 600 മോഡലിൽ 4.0 ലിറ്റർ ട്വിൻ-ടർബോ വി8 എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 550 ബിഎച്ച്പി പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടർ ജനറേറ്ററിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഇത് 22 ബിഎച്ച്പി പവറും 250 എൻഎം ടോർക്കും അധികമായി നൽകുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ 9-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനും ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവുമായി ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് 4.9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പരമാവധി വേഗത ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ മണിക്കൂറിൽ 250 കിലോമീറ്ററായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
മെഴ്സിഡസ്-മേബാക്ക് ജിഎൽഎസ്: ഫീച്ചറുകൾ
ഈ ആഡംബര എസ്യുവിയിൽ എയർമാറ്റിക് എയർ സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സമർപ്പിത മേബാക്ക് മോഡുകളുള്ള ഇ-ആക്ടീവ് ബോഡി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഒരു ഓപ്ഷണൽ ഫീച്ചറായി ലഭ്യമാണ്. ലെവൽ-2 അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറകൾ, ആക്റ്റീവ് പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റ്, ഗാർഡ് 360 വെഹിക്കിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പാക്കേജ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.
2025 കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ 19,007 യൂണിറ്റുകളുടെ ഡെലിവറികൾ നടത്തിയതായാണ് മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, വോളിയം അൽപ്പം കുറവാണെങ്കിലും, കമ്പനി ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വാർഷിക വരുമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എൻട്രി മോഡലുകൾ മൊത്തം വിൽപ്പനയുടെ 13 ശതമാനവും, കോർ മോഡലുകൾ 62 ശതമാനവും, ടോപ്പ്-എൻഡ് മോഡലുകൾ 25 ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
