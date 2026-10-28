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3.3 മടങ്ങ് വേഗതയേറിയ സിപിയും പ്രകടനം: ആപ്പിളിന്റെ ശക്തിയേറിയ M6 ചിപ്പിന്റെ കരുത്തിൽ പുതിയ ഐമാക്
പുതിയ ഐമാക്കിന് ആപ്പിളിന്റെ അടുത്ത തലമുറ M6 ചിപ്പാണ് ലഭിക്കുന്നത്. M5 ചിപ്സെറ്റിനെ ഒഴിവാക്കി M6 ചിപ്പിലേക്കുള്ള മാറ്റം പ്രോസസ്സിങ് ശേഷി, എഐ സവിശേഷതകൾ, ഹാർഡ്വെയർ കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയിൽ വലിയ പുരോഗതി കൊണ്ടുവരും.
Published : October 28, 2026 at 11:53 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഐമാക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 24-ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലാണ് ഈ ഓൾ-ഇൻ-വൺ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ പുറത്തിറക്കിയത്. 2nm പ്രോസസ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ M6 ചിപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത.
കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്കും, ചെറുകിട സംരംഭകർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒതുക്കമുള്ള ഓൾ-ഇൻ-വൺ ഡിസൈനിലാണ് പുതിയ ഐമാക് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദൈനംദിന ജോലികൾ മുതൽ ഫോട്ടോ, വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് വരെയുള്ള ജോലികൾ പഴയ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 24-ഇഞ്ച് 4.5K റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്.
ആപ്പിളിന്റെ സിലിക്കൺ ചിപ്സെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമീപകാല കമ്പ്യൂട്ടറുകളെപ്പോലെ തന്നെ, പുതിയ 24-ഇഞ്ച് ഐമാക്കും 'macOS 27 ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ്' ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ സിരി എഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഫീച്ചറുകളും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.
എത്ര രൂപ വില വരും?
24-ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള പുതിയ ഐമാക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ 1,74,900 രൂപ പ്രാരംഭവില നൽകണം. ഇതിന് 10-കോർ സിപിയു, 10-കോർ ജിപിയു, 16GB റാം, 256GB സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു. 14,158 രൂപയുടെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ വഴിയും ഇത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഒപ്പം ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫറും ലഭിക്കും.
അതേസമയം 12-കോർ സിപിയുവും 12-കോർ ജിപിയുവും ഉള്ള മോഡലിന് 1,99,900 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. 32GB വരെ റാമും 2TB വരെ സ്റ്റോറേജും ആക്കി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. 16,242 രൂപയുടെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ വഴിയും ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫറിലൂടെയും ഈ മോഡലും സ്വന്തമാക്കാം.
നീല, പച്ച, ഓറഞ്ച്, പിങ്ക്, പർപ്പിൾ, സിൽവർ, മഞ്ഞ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഈ 'ഓൾ-ഇൻ-വൺ' ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്ടോബർ 28ന് (ഇന്ന്) രാത്രി 10:40ന് പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നവംബർ 6 മുതൽ ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് ആഗോള വിപണികളിലും ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
ശക്തിയേറിയ M6 ചിപ്പിന്റെ കരുത്തും വേഗതയേറിയ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും
ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ M6 ചിപ്പിൽ 12-കോർ വരെയുള്ള CPU ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്നു. ഇതിൽ രണ്ട് കോറുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ സിംഗിൾ-ത്രെഡഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമത ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയതാണെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഓരോ കോറിലും ന്യൂറൽ ആക്സിലറേറ്ററുകൾ ഉള്ളത് ഇതിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നു.
മുൻ മോഡലായ M4 ചിപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച്, ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഗ്രാഫിക്സിന് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഡ്യുവൽ 16-കോർ ന്യൂറൽ എഞ്ചിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, ജോലികൾ സാധാരണയേക്കാൾ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഇതിന്റെ മെമ്മറി ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് 170GB/s വരെയാണ്.
ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, M1 മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, Microsoft Excel പോലുള്ള ആപ്പുകൾ 2.5 മടങ്ങ് വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്നു. ഇന്റൽ പ്രോസസറുള്ള പഴയ ഐമാക്കിൽ മാറുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക്, 18 മടങ്ങ് വരെ വേഗത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമത ലഭിക്കും. Affinity-ൽ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ് 3.3 മടങ്ങ് വേഗത്തിലാകും. കൂടാതെ എൽഎം സ്റ്റുഡിയോയിൽ എഐ പ്രോംപ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് 12 മടങ്ങ് വേഗത്തിലാകും. ഗെയിമിംഗിൽ റേ-ട്രേസിങ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമത 2 മടങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുന്നു.
എഐ ഫീച്ചറുകളും ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനുള്ള സവിശേഷതകളും
macOS 27 സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് പുതിയ iMac പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സിരി എഐയും ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വ്യക്തിഗതവും വിവേകപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതുമായ ഏറ്റവും പുതിയ സിരി ആണ് ഇതിലുള്ളത്. സന്ദേശങ്ങൾ, ഇമെയിലുകൾ, ഫോട്ടോകൾ എന്നിവയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന എന്തിനെക്കുറിച്ചും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സിരിയോട് ചോദിക്കാനാവും.
സഫാരി ബ്രൗസറിൽ ടാബുകൾ അവയുടെ വിഷയത്തിനനുസരിച്ച് സ്വയമേവ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, വെറും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ, ഫോട്ടോസ് ആപ്പിൽ സ്മാർട്ട് എഡിറ്റിംഗ് ടൂളുകളും ലഭ്യമാണ്. AI പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉപകരണത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
പുതിയ ഐമാക്കിൽ 24 ഇഞ്ച് 4.5K റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്. ഇതിന്റെ പരമാവധി ബ്രൈറ്റ്നെസ് 500 നിറ്റ്സ് ആണ്. വീഡിയോ കോളുകൾക്കിടയിൽ ഉപയോക്താവിനെ ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്ന 12MP സെന്റർ സ്റ്റേജ് ക്യാമറ ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ, ഡെസ്കിന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 'ഡെസ്ക് വ്യൂ' എന്ന ഫീച്ചറും ഇതിലുണ്ട്. ഇതിലെ സ്പീക്കറുകൾ മികച്ച ബാസ് നൽകുന്നതിനൊപ്പം 'സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ' സൗകര്യവും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. വ്യക്തമായ ശബ്ദം നൽകുന്നതിനായി മൂന്ന് മൈക്രോഫോണുകൾ അടങ്ങിയ സംവിധാനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കണക്റ്റിവിറ്റിയും മറ്റ് സവിശേഷതകളും
കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി പുതിയ ഐമാക്കിൽ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, പഴയ പതിപ്പിനേക്കാൾ 2.5 മടങ്ങ് വേഗതയുള്ള 2.5 ഗിഗാബിറ്റ് ഇഥർനെറ്റ് സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ട്. ഇതിലെ സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനത്തിന് മുൻപത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി വേഗതയുണ്ട്. നാല് തണ്ടർബോൾട്ട് 4 പോർട്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ 6K റെസല്യൂഷനുള്ള രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേകൾ വരെ ഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
നീല, പച്ച, പിങ്ക്, മഞ്ഞ, പർപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, സിൽവർ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് നിറങ്ങളിൽ കമ്പനി ഇത് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ഐമാക്കിന്റെ നിറവുമായി യോജിക്കുന്ന കീബോർഡും മൗസും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക്പാഡും ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ടച്ച് ഐഡി സൗകര്യമുള്ള കീബോർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്.
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