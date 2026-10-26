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തുറന്നത് വെറും മൂന്ന് തവണ, ഐഫോൺ ഡുവോയുടെ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് തകരാർ; പരാതിയുമായി ഉപയോക്താക്കൾ
ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലോ, മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലോ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായാണ് പരാതി.
Published : October 26, 2026 at 2:16 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഫോണായ ഐഫോൺ ഡുവോയുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഉപയോക്താക്കൾ. ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലോ, മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലോ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായാണ് പരാതി. സ്ക്രീൻ മടക്കിവെക്കുന്ന ഭാഗമായ ഹിഞ്ചിന് മുകളിലായി നെടുകെയുള്ള വരയും, അതിന്റെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് നീളുന്ന ഇടത്ത് തിരശ്ചീനരേഖയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായാണ് ഉപയോക്താക്കൾ പറയുന്നത്.
വിഷയത്തിൽ ആപ്പിൾ കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തിയതായി സൂചനയുണ്ട്. ഫോൺ മടക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ഹിഞ്ച് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തകരാറാണ് സ്ക്രീൻ കേടാകാൻ കാരണമെന്നാണ് സൂചന.
സ്ക്രീനിന് സംഭവിച്ചതെന്ത്?
പുതുതായി ഐഫോൺ ഡുവോ വാങ്ങിയവർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ റെഡ്ഡിറ്റ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഉപയോഗത്തിനിടയിൽ ഫോണിന്റെ ഹിഞ്ച് അസാധാരണമാംവിധം മുറുകിയതായി അനുഭവപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഒരു ഉപയോക്താവ് പറയുന്നത്. ഈ തടസ്സം മറികടക്കാൻ ബലം കൊടുത്ത് തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഹിഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതായി പറയുന്നു.
കുറച്ചു ദിവസത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായതെന്ന് മിക്ക ഉപയോക്താക്കളും പറയുന്നു. എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ അനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്നതായി ചില ഉപയോക്താക്കൾ പറയുന്നു. ഫോൺ വാങ്ങി സെറ്റിങ്സ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വെറും 3-4 തവണ തുറന്നപ്പോഴേക്കും സ്ക്രീൻ കേടായതായും പറയപ്പെടുന്നു.
ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റുന്നതിന് ചെലവ് കൂടുതൽ
ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവാണ്. ഇതിന് ഫോണിന്റെ വിലയുടെ പകുതിയോളം ചെലവ് വരും. 'ആപ്പിൾ കെയർ+' പ്ലാൻ ഇല്ലാത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവ് വരും. അതേസമയം ഇത് നിർമ്മാണത്തിലുണ്ടായ പിഴവാണെന്ന് ആപ്പിൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപകടം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസായ ആക്സിഡന്റൽ ഡാമേജ് കവറേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, ഉപകരണം മാറ്റി നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ
അമിതമായ മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതോ, തുടർച്ചയായി മടക്കുന്നതോ, ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തു കുടുങ്ങുന്നതോ, നിർമ്മാണത്തിലെ പിഴവോ സ്ക്രീനിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്താമെന്ന് iFixit കരുതുന്നു. കൂടാതെ, വയറിങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാകാം. പവർ, മീഡിയ കൈമാറ്റം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള 'അക്കോർഡിയൻ കേബിൾ' കടന്നുപോകുന്ന ഭാഗത്താണ് തകരാർ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പല വശങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്നതിനാൽ, ആ ഭാഗത്ത് സമ്മർദ്ദം കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഈ സമ്മർദ്ദം എവിടെയാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, iFixit ഐഫോൺ ഡ്യുവോയുടെ ഘടകങ്ങൾ വേർപെടുത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ, പേറ്റന്റ് രേഖകൾ, സിടി സ്കാനുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഹിഞ്ചിന്റെ 3D മോഡൽ തയ്യാറാക്കി. ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ഭാഗങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു.
"ക്രോസിങ് ഫ്ലെക്സ് കേബിളിനായുള്ള വിടവിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ടിലേക്കുള്ള മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് പൊട്ടലുകൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന കേടുപാടുകൾ, ഡിസ്പ്ലേ കേബിൾ ഹിഞ്ചിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കൃത്യമായ സ്ഥലത്തല്ല, മറിച്ച് അതിന് അല്പം താഴെയായാണ്. പല വശങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത്, ഉപകരണം മടങ്ങുമ്പോൾ നേർത്ത ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്," എന്ന് ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്ന് iFixit സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സ്ക്രീൻ മടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വളവ് സെൻട്രൽ ബാറിലേക്ക് അമരുകയും, പൊട്ടൽ കണ്ടെത്തിയ ഭാഗത്ത് അമിതമായ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രധാന കാരണമെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഡിസ്പ്ലേ മടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വളവിനെയും, താഴെയുള്ള ചിത്രം സമ്മർദ്ദം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയും കാണിക്കുന്നു.
പൊടി, വെള്ളം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള IP68 റേറ്റിങ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഉപകരണത്തിനുള്ളിലേക്ക് പൊടി കടന്നുകയറിയ ഇടങ്ങളും iFixitന്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. നേരത്തെ, 'JerryRigEverything' എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഹിഞ്ചിലൂടെ പൊടി ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയും, അത് ഉപകരണം മടക്കുന്നതിനെയും നിവർത്തുന്നതിനെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
അതേസമയം, 'നാനോ-ടെക്സ്ചർ മാറ്റ് ഫിലിം' എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതിനും, മറ്റ് ചില ഘടകങ്ങളിലൂടെ ഉപകരണം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാക്കിയതിനും ആപ്പിളിനെ iFixit അഭിനന്ദിച്ചു. 10-ൽ 5 പോയിന്റാണ് iFixit ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ ഡ്യുവോയ്ക്ക് നൽകിയത്. സാധാരണ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് വളരെ കുറവാണെങ്കിലും, തങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണിത്. ഫോണിന്റെ ഘടകങ്ങൾ വേർപെടുത്തി പരിശോധിക്കുന്ന മുഴുവൻ വീഡിയോയും iFixit പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകുന്നു.
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