ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി പ്രത്യേകം ഇലക്ട്രിക് ത്രീ-വീലർ; വിപണി കയ്യടക്കാൻ ഹ്യുണ്ടായും ടിവിഎസും കൈകോർക്കുന്നു

2025ൽ നടന്ന ഭാരത് മൊബിലിറ്റി ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് ത്രീ-വീലർ പിറവിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യ വാഹനം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനും ഇരു കമ്പനികളും പദ്ധതിയിടുന്നു.

Hyundai and TVS E3W Concept (Photo - TVS Motor)
Published : April 21, 2026 at 9:04 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇലക്ട്രിക് ത്രീ-വീലർ (E3W) വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോറും ടിവിഎസ് മോട്ടോറും. 2025ൽ നടന്ന ഭാരത് മൊബിലിറ്റി ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്‍റെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ത്രീ-വീലർ വികസിപ്പിക്കാനാണ് ഇരു കമ്പനികളും സഹകരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി സംയുക്ത കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

വരാനിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്‍റെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് ഹ്യുണ്ടായ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കരാറിൽ പറയുന്നത്. അതേസമയം ടിവിഎസ് മോട്ടോറിന്‍റെ നിലവിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും ത്രീ-വീലർ അനുഭവവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തികൊണ്ടുള്ള ഡിസൈനായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ത്രീ-വീലറിന് നൽകുക. ആഭ്യന്തര വിപണിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ടിവിഎസ് സഹ-വികസനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

ഹൊസൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ടിവിഎസ് മോട്ടോർ ആയിരിക്കും വാഹനത്തിന്‍റെ നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും കൈകാര്യം ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഘട്ടങ്ങളായി കയറ്റുമതിക്കും പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. പ്രാദേശികമായി മൊബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഈ സഹകരണത്തിലൂടെ ഇരു കമ്പനികളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ ഗതാഗത ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ തങ്ങളുടെ പങ്ക് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ വിശാലമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പങ്കാളിത്തമെന്ന് ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോറിന്‍റെ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ജൂങ്‌സൺ കോ പറഞ്ഞു. അതേസമയം കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന ശേഷികളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഇന്ത്യയ്ക്കും മറ്റ് വളർന്നുവരുന്ന വിപണികൾക്കും അനുയോജ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ടിവിഎസ് മോട്ടോറിന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രസിഡന്‍റ് ശരദ് മിശ്ര പറഞ്ഞു.

റോഡുകളുടെ ഗുണനിലവാരം, കാലാവസ്ഥ, നഗര ഉപയോഗ രീതികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലായിരിക്കും E3W രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക. 2025ൽ നടന്ന ഭാരത് മൊബിലിറ്റി ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോയിൽ മുമ്പ് പ്രദർശിപ്പിച്ച ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് ത്രീ-വീലർ (E3W) പിറവിയെടുക്കുക. ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്, ഉയർന്ന താപനിലയ്‌ക്കായി മെച്ചപ്പെട്ട താപ മാനേജ്‌മെന്‍റ്, യാത്രക്കാർക്കും കാർഗോ ഉപയോഗത്തിനും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഇന്‍റീരിയർ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഭാരത് മൊബിലിറ്റി ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്.

ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഉറവിടമാക്കാനും നിർമ്മിക്കാനും ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോറും ടിവിഎസ് മോട്ടോറും പദ്ധതിയിടുന്നു. ഈ പങ്കാളിത്തത്തിന്‍റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ആദ്യ വാഹനം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

