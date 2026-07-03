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ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ പ്രാരംഭവില 7 ലക്ഷം രൂപയോളം കുറയും: ചെലവ് കുറച്ച് ബാറ്ററി വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കാർ സ്വന്തമാക്കാം
BaaS പ്രോമിന് കീഴിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്കിന് പ്രാരംഭവില 7 ലക്ഷം രൂപയോളം കുറയും. പുതിയ ഉടമസ്ഥതാ ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ പ്രാരംഭവില കുറയ്ക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Published : July 3, 2026 at 4:49 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹ്യുണ്ടായി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് കാറായ ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്കിനായി ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് (BaaS) ഫിനാൻസ് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചു. കാർ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം കാരണം കാർ വാങ്ങാൻ മടിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇത്. പുതിയ ഉടമസ്ഥതാ ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ പ്രാരംഭവില കുറയ്ക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് കാർ വാങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കും. ഇലക്ട്രിക് വാഹന (EV) സ്വീകാര്യത ത്വരിതപ്പെടുത്താനും ഇവി ഉടമസ്ഥാവകാശം കൂടുതൽ പേരിലെത്തിക്കാനും BaaS പ്രോഗ്രാം സഹായിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അനുമാനം. എന്താണ് ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് പ്രോഗ്രാം എന്നും ഇതിന് കീഴിൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇവി ലഭ്യമാവുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
എന്താണ് ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് പ്രോഗ്രാം?
ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭവിലയിൽ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന ധനസഹായ മാതൃകയായി ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറയാം. ബാറ്ററി വാടകയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംവിധാനമാണ് BaaS. വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ തുക കുറച്ച് വാങ്ങാം. ഇത് ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട വാഹനത്തിന്റെ പ്രാരംഭവില കുറയ്ക്കും. എന്നാൽ ബാറ്ററി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കിലോമീറ്ററിന് അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത തുക വാടകയായി നൽകണം.
എത്ര രൂപ ചെലവ് വരും?
ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇവി വാങ്ങുന്നവർക്ക് 10.99 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭവിലയിൽ വാങ്ങാനാവും. അതേസമയം BaaS പ്രോമിന് കീഴിൽ അല്ലാതെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന് 18.02 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭ വിലയുണ്ട്. അതായത് BaaS പ്രോമിന് കീഴിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രാരംഭവില 7 ലക്ഷം രൂപയോളം കുറയും.
ബാറ്ററി നിശ്ചിത തുക വാടക നൽകി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെ സ്വീകരിക്കാം. കിലോമീറ്ററിന് 3.9 രൂപ മുതൽ വാടക നിരക്കിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ ബാറ്ററി ലഭ്യമാവുക. വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രാരംഭവില കുറയുമെന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ആകർഷണം.
പുതിയ സവിശേഷതകളും
BaaS മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നതിനൊപ്പം ഇതിൽ പുതിയ സവിശേഷതകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയുടെ എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും ഇപ്പോൾ സംയോജിത സൈഡ് ഫൂട്ട്-സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ഇത് പ്രവേശനവും പുറപ്പെടലും വളരെ എളുപ്പമാക്കുകയും അതിന്റെ എസ്യുവി പോലുള്ള രൂപം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉപഭോക്തൃ ഫീഡ്ബാക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് കമ്പനി ഹോം ചാർജർ (HC) വേരിയന്റുകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ സജ്ജീകരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ 7.4 kW വാൾ ബോക്സ് ചാർജർ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭ്യമാണ്.
ബാറ്ററി, റേഞ്ച്, പ്രകടനം
ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക് 42 kWh, 51.4 kWh എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. വലിയ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഒറ്റ ചാർജിൽ 510 കിലോമീറ്റർ വരെ ARAI- സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് നൽകും. ഇത് DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ഇത് ഒപ്റ്റിമൽ ചാർജിങ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ 39 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി 10 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ലോങ് റേഞ്ച് വേരിയന്റിന് 7.9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.
സവിശേഷതകൾ
വെഹിക്കിൾ-ടു-ലോഡ് (V2L) പ്രവർത്തനം, ഹ്യുണ്ടായി സ്മാർട്ട് സെൻസ് ലെവൽ 2 ADAS, സിംഗിൾ-പെഡൽ ഡ്രൈവ് (i-പെഡൽ), ഡിജിറ്റൽ കീ സപ്പോർട്ട്, ആക്റ്റീവ് എയർ ഫ്ലാപ്പുകൾ, എട്ട് വർഷത്തെ/1.6 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ബാറ്ററി വാറന്റി എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മികച്ച സവിശേഷതകൾ ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്കിന് ലഭിക്കും.
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