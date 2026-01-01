ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഹ്യുണ്ടായി ആരാധകർക്ക് പുതുവർഷത്തില്‍ പണികിട്ടി: വിവിധ മോഡലുകൾക്ക് വിലവർധനവ്; ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

പുതുവത്സരത്തില്‍ വാഹനങ്ങൾക്ക് വില വർധിക്കുമെന്ന് പ്രമുഖ കാർ നിർമാതാക്കൾ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഹ്യൂണ്ടായുടെ മുഴുവൻ മോഡൽ നിരയിലും ശരാശരി 0.6 ശതമാനം വില വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കും.

Hyundai Tucson (Photo - Hyundai Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 1, 2026 at 5:28 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: 2026 ജനുവരി 1 (ഇന്ന്) മുതൽ വില വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ. അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കളുടെ വില വർധിച്ചത് മുതൽ വിതരണ ചെലവുകൾ വർധിച്ചത് വരെ കമ്പനികൾ വില വർധനവിന് കാരണമായി പറയുന്നുണ്ട്. കൊറിയൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോറിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ ഡിവിഷനായ ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോർ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡും തങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്കും വില പരിഷ്‌കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മുഴുവൻ മോഡൽ നിരയിലും ശരാശരി 0.6 ശതമാനം വില വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിലാണ് പരിഷ്‌കരണം. എൻട്രി ലെവൽ ഹാച്ച്ബാക്കുകൾ മുതൽ പ്രീമിയം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വരെയുള്ള കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ മോഡലുകളെയും വിലവർധനവ് ബാധിക്കും.

വാഹന നിർമാണത്തിനാവശ്യമായ ലോഹങ്ങളുടെയും അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കളുടെയും വിലയിലുണ്ടായ വർധനവാണ് തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ വില വർധനവിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോർ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തര കാര്യക്ഷമതയിലൂടെ ചെലവ് വർധനവ് തടയാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, ചെലവ് ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഈ വർധനവ് വിപണിയിലേക്ക് കൈമാറാൻ തങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നതായി ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോർ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് പറഞ്ഞു.

വിലവർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് മറ്റ് കമ്പനികളും:
പുതുവർഷത്തിന് മുന്നോടിയായി മറ്റ് വാഹന കമ്പനികളും വില വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹ്യൂണ്ടായുടെ തീരുമാനം. റെനോ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ലൈനപ്പിലും 2 ശതമാനം വരെ വില വർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേസമയം, മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ് ഇന്ത്യയും സമാനമായ വില വർധനവ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എംജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യയും നിസ്സാൻ ഇന്ത്യയും ജനുവരി മുതൽ ഏകദേശം 2-3 ശതമാനം വില വർധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹ്യുണ്ടായുടെ ഇന്ത്യയിലെ ലൈനപ്പ്
ഹ്യുണ്ടായി ഗ്രാൻഡ് i10 നിയോസ്, i20, ഓറ, വെന്യു, ക്രെറ്റ, അൽകാസർ, വെർണ, ട്യൂസൺ, ഹ്യുണ്ടായി അയോണിക്ക് 5 ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഹ്യുണ്ടായിയുടെ നിലവിലെ ഇന്ത്യയിലെ ലൈനപ്പ്. ₹5.47 ലക്ഷം മുതൽ ₹47 ലക്ഷം വരെയാണ് നിലവിൽ ഹ്യുണ്ടായുടെ കാറുകളുടെ വില.

അതേസമയം 2025ൽ ജിഎസ്‌ടി വെട്ടിക്കുറച്ചത് വിവിധ കമ്പനികളുടെ കാറുകൾക്ക് വില കുറയുന്നതിന് കാരണമായിരുന്നു. പിന്നീട് 2025 ഡിസംബറിൽ ഹ്യൂണ്ടായി കാറുകൾക്ക് വിലക്കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നിലവിലെ സ്റ്റോക്കുകൾ വിറ്റഴിച്ച് പുതിയ സ്റ്റോക്കിന് ഇടം നൽകുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായിരിക്കാം ഇത്. ഹ്യുണ്ടായി ഗ്രാൻഡ് ഐ10 നിയോസിനും ഹ്യുണ്ടായി i20 മോഡലിനും 70,000 രൂപ കിഴിവും, ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്ററിന് 85,000 രൂപ കിഴിവും, ഹ്യുണ്ടായി ഓറയ്‌ക്ക് 33,000 രൂപ കിഴിവും, ഹ്യുണ്ടായി വെർണയ്‌ക്ക് 75,000 രൂപയുടെ ഇയർ എൻഡർ കിഴിവും കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു.

