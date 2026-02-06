ETV Bharat / automobile-and-gadgets
വെറും 5.99 ലക്ഷം രൂപ! ഹ്യൂണ്ടായ് i20യുടെ ബേസ് 'എറ' വേരിയന്റ് തിരികെയെത്തി: മറ്റ് ട്രിമ്മുകൾക്കും വില കുറച്ചു
പുതിയ i20 Era ട്രിമ്മിന് 5.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. ഇതിന് ആറ് എയർബാഗുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ഫ്രണ്ട്, റിയർ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റുകൾ, ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റിയറിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ പുതിയ ഫീച്ചറുകളും ലഭിക്കും.
Published : February 6, 2026 at 12:51 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇഷ്ട്ട ഹാച്ച്ബാക്കുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഹ്യൂണ്ടായ് i20. ഡീസൽ എഞ്ചിൻ നിർത്തിയതും എസ്യുവികളുടെ കടന്നുവരവുമാണ് ഹ്യൂണ്ടായ് i20യുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചത്. കാര്യമിതൊക്കെയാണെങ്കിലും വിപണി തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഹ്യണ്ടായ് മോട്ടോർസ്.
വില കുറച്ച് വിൽപ്പന കൂട്ടുകയെന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ വിൽപ്പനതന്ത്രം. മാത്രമല്ല, മുൻപുണ്ടായിരുന്ന 'എറ' വേരിയന്റ് കമ്പനി തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം ഹ്യൂണ്ടായ് i20യുടെ പ്രാരംഭവില (എക്സ്-ഷോറൂം) 5.99 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും. സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്നത് തന്നെയാണ് കമ്പനി ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
എറ വേരിയന്റ് വന്നതോടെ ഹ്യുണ്ടായി i20യുടെ പ്രാരംഭവിലയിൽ 74,000 രൂപ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഹ്യുണ്ടായി i20യുടെ മിഡ്-ലെവൽ മാഗ്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മാഗ്ന ട്രിമ്മുകളുടെ വിലയും കമ്പനി കുറച്ചു. മാഗ്ന, മാഗ്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ വില 13,000 രൂപയാണ് കുറച്ചത്. ഇത് സാധാരണക്കാരെ ഹ്യൂണ്ടായ് ഹാച്ച്ബാക്കുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കും.
|ഹ്യുണ്ടായി i20 ട്രിം
|പഴയ വില
|പുതിയ വില
|വ്യത്യാസം
|എറ MT
|-
|5.99 ലക്ഷം
|-
|മാഗ്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് MT
|6.86 ലക്ഷം
|6.73 ലക്ഷം
|-13,000 രൂപ
|മാഗ്ന MT
|7.12 ലക്ഷം
|6.99 ലക്ഷം
|-13,000 രൂപ
മുൻപ് 6.86 ലക്ഷം രൂപയുണ്ടായിരുന്ന മാഗ്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് MT ട്രിമ്മിന് ഇപ്പോൾ 13,000 രൂപ കുറഞ്ഞ് 6.73 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വില ആയിട്ടുണ്ട്. മാഗ്ന MT ട്രിമ്മിന് ഇപ്പോൾ 13,000 രൂപ കുറഞ്ഞ് 6.99 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വില ആയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ എറ MT ട്രിമ്മിന് 5.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില.
എറ ട്രിം തിരികെ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് മാത്രമല്ല, കമ്പനി പുതിയ സവിശേഷതകളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ i20 Era ട്രിമ്മിന് 5.99 ലക്ഷം രൂപയും മാഗ്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മാഗ്ന ട്രിമ്മുകൾക്ക് 13,000 രൂപയും ഹ്യുണ്ടായി വില കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറ് എയർബാഗുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ഫ്രണ്ട്, റിയർ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റുകൾ, ബോഡി കളർഡ് ഔട്ട്സൈഡ് റിയർവ്യൂ മിററുകൾ (ORVM-കൾ), ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ, ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റിയറിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നിവയാണ് എറ ട്രിമ്മിലെ സവിശേഷതകൾ.
കൂടാതെ 15,000 രൂപ അധികമായി നൽകിയാൽ, വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ എന്നിവയുള്ള 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും, 3 വർഷത്തെ വാറണ്ടിയോടെ ഡീലർ ലെവൽ ഫിറ്റ്മെന്റിനായി ഒരു റിയർവ്യൂ ക്യാമറയും ഹ്യുണ്ടായി നൽകും.
1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഹ്യുണ്ടായി i20 മോഡലിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 83 bhp പവറും (CVT സഹിതം 88 bhp) ഉം 115 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ട്രിം അനുസരിച്ച് 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ CVT ഗിയർബോക്സിൽ ഈ എഞ്ചിൻ ലഭ്യമാണ്. മാരുതി ബലേനോ, ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ, ടാറ്റ ആൾട്രോസ് എന്നീ മോഡലുകളുമായാണ് i20 മത്സരിക്കുക.
